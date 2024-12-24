Великое стихотворение Блока было в том числе про «МЮ»

Прошёл ровно месяц с первого матча Рубена Аморима в «МЮ». Он начал 24 ноября с ничьей с «Ипсвичем» — командой с самым дешёвым составом в лиге (€ 236 млн, согласно Transfermarkt). Тогда «МЮ» получил удобный сценарий, забив уже на 79-й секунде, однако в дальнейшем по игре лучше смотрелся уже «Ипсвич».

«МЮ» при Амориме добился баланса, но не того, которого хотелось. За девять встреч при новом тренере у команды четыре победы, одна ничья и четыре поражения. Причём результаты получились парадоксальными — в соседних турах выездная победа над «Сити» и домашнее поражение со счётом 0:3 от «Борнмута».

Во всех предыдущих командах Аморим давал результат сразу — и в «Каза Пиа», и в «Браге», и в «Спортинге». А тут показатели остались на уровне середняка. «МЮ» как был перед приходом Аморима на 13-м месте в АПЛ, так и остался там же. А разница мячей во всех турнирах — 17:17. Всё это привело к шуткам в стиле «Аморим должен был исправить «МЮ», но вместо этого «МЮ» исправил Аморима».

Рубен Аморим Фото: Martin Rickett/Getty Images

Хотя на самом деле португальский тренер явно переосмысляет команду. Изменение, которое бросается в глаза, — переход на схему 3-4-3, которая была фишкой Аморима на протяжении всей его карьеры тренера. И здесь он явно находится в поиске подходящих футболистов. Тройка центральных защитников ещё не повторялась два тура подряд. Выбор достаточно широкий. Тренер уже попробовал восемь человек на три позиции: Мартинеса, де Лигта, Мазрауи, Эванса, Магуайра, Йоро, Шоу, Линделёфа.

Интересно следить и за позицией Бруну Фернандеша. Капитан команды уже давно стал ключевым игроком «МЮ», но когда главным тренером оказался соотечественник, то роль полузащитника возросла ещё больше. Фернандеш превратился в проводника идей Аморима и стал ещё больше жестикулировать на поле. По три раза подряд показывал партнёрам, куда отдавать пас.

Бруну Фернандеш подсказывает партнёрам Фото: Кадр из трансляции

Бруну Фернандеш подсказывает партнёрам Фото: Кадр из трансляции

Бруну Фернандеш подсказывает партнёрам Фото: Кадр из трансляции

При этом до сих пор непонятна приоритетная позиция Бруну при схеме 3-4-3. Португалец примерно через раз выходит то одним из опорников, то одной из «восьмёрок». Часто по ходу встречи переходит с одной позиции на другую. Например, в последнем матче Фернандеш начал «восьмёркой», но во втором тайме после замен опустился в опорную зону. Аморим говорит, что, играя ниже, капитан может быть ещё полезнее, поскольку оказывается с мячом лицом к воротам соперника, а не спиной.

При Амориме продолжает раскрываться Диалло, а вот к Рашфорду тренер, похоже, больше не намерен присматриваться. Маркус резко перестал попадать даже на скамейку. Португалец даёт весьма расплывчатые ответы, а The Guardian сообщает, что футболиста намереваются продать в ближайшее время. Мы отдельно писали, как Рашфорд прошёл путь от звезды «МЮ» до одного из самых критикуемых футболистов.

Позиция главного тренера «Юнайтед» — возможно, самая неблагодарная должность в АПЛ. Трибуны на «Олд Траффорд» к концу встречи с «Борнмутом» опустели наполовину, а финальный свисток оставшиеся болельщики встретили гулом. После этого Аморим отправился на пресс-конференцию, где начал протекать потолок. У клуба хватает проблем на разных уровнях, и некоторые явно влияют на главного тренера. Например, отсутствие последовательности со стороны руководства. В этом году «МЮ» переманил у «Ньюкасла» спортивного директора Эшуорта, заплатив за него несколько миллионов фунтов, а спустя пять месяцев уволил его. Здесь можно вспомнить и про Эрика тен Хага, с которым продлили контракт, но через четыре месяца убрали.

Амориму приходится думать о результате и по возможности не отвлекаться на происходящее вокруг клуба. В последних шести матчах «МЮ» пропускал первым. Команда действительно включилась в игру с «Борнмутом» только при счёте 0:1. Перед этим с «Тоттенхэмом» — лишь при счёте 0:3. То есть эти же футболисты могут играть лучше, но почему-то этого не происходит с первых минут. Это уже вопрос как раз к главному тренеру. В результате «МЮ» остаётся на прежних позициях и впервые в истории АПЛ встречает Рождество вне первой половины таблицы.

Разочарование Бруну Фернандеша Фото: Robbie Jay Barratt/Getty Images

«Я знаю, результаты разочаровывают болельщиков, но мы сильно меняемся, а у нас при этом ещё столько игр. Мы будем долгое время страдать. Постараемся побеждать, но это займёт время. Мы должны немного рискнуть, и тогда в 2025-м будем лучше. Иначе мы останемся в следующем году на том же месте с теми же проблемами», — объяснил Аморим.

И тут, с одной стороны, позиция тренера выглядит весьма понятной. Очевидно, что ему досталась проблемная команда посреди сезона — требуется время, чтобы всё наладить. И тем более поставить футбол с принципиально другой схемой. С другой стороны, возникает ощущение дежавю. Рангник приходил как изобретатель гегенпрессинга, но мало что показал. Тен Хага помнили по его яркому «Аяксу», который пошумел в ЛЧ, но за 28 месяцев в «МЮ» мы подобного футбола так и не увидели. Вот теперь ещё один тренер обещает другой футбол.

Почему-то вспоминается бессмертное стихотворение Блока: «Ночь, улица, фонарь, аптека…»