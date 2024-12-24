«Спартак» прислушался ко мне и начал всех обыгрывать». Итоги первой части РПЛ от Глушакова

В чём проблема «Зенита», что не так с ЦСКА и светит ли красно-белым трофей? Отвечает капитан последнего «золотого» «Спартака».

Подводим итоги 2024 года в РПЛ с Денисом Глушаковым. В интервью «Чемпионату» бывший капитан «Спартака» рассказал, что нужно красно-белым для борьбы за чемпионство, раскритиковал ЦСКА и назвал главную проблему «Локомотива».

— Какие впечатления оставила первая часть сезона в РПЛ? Как вам конкуренция?

— Хорошая конкуренция. У всех команд есть спады, чемпионат равный. Одни борются за чемпионство, другие — за выживание. Тут всё предсказуемо, но конкуренция высокая.

— Этот сезон не кажется интереснее даже предыдущего, где всё решилось в последнем туре?

— В том году вся интрига была в конце, сейчас закончилась только первая часть. Посмотрим, что будет весной: как команды усилятся, кого приобретут, кто уйдёт. Всё решится в конце.

— «Спартак» серией побед в концовке вошёл в гонку за чемпионство?

— Я сразу сказал, что, если «Спартак» будет набирать свои очки, будет бороться за титул. Им вообще нельзя было терять очки. Как будто прислушались и начали всех обыгрывать. «Спартак» набрал ход, и, конечно, им не на руку пауза в чемпионате. Если бы они так шли и дальше, набрали бы ещё больше очков. Посмотрим, как команда подготовится на сборах, кто придёт и уйдёт.

— Над чем в первую очередь нужно поработать «Спартаку», чтобы весной остаться в таком же состоянии?

— Не потерять костяк и рисунок игры, который появился в конце первой части сезона. Нужно хорошо подготовиться на сборах, чтобы весной выдать хороший отрезок и добиться результата.

— А могут быть проблемы с настроем? У «Спартака» осень и весна часто очень различаются, и не в пользу последней.

— Всё это важно. Подготовиться эмоционально, физически — много всего. Мы увидим это только весной, по одной-двум играм будет понятно, как они вкатятся в чемпионат после паузы.

Деян Станкович и Рикарду Мангаш Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Пишут, что «Спартак» готов потратить солидную сумму на зимние трансферы. Какие позиции требуют усиления в первую очередь?

— Мне сложно говорить, кого «Спартаку» нужно покупать, продавать или отдавать в аренду. Менеджмент клуба разберётся, главный тренер всё знает.

— На выход, наверное, главная кандидатура — Зиньковский.

— Я не знаю, почему он не играл. Но Антон не играл давно, я не видел, как он и в какой форме. Он хороший футболист, но, возможно, Станкович не видит его в своей концепции игры. Может, Зиньковский не выполняет каких-то требований. Сложно сказать, тут надо быть в команде.

— Что случилось с «Зенитом» в концовке первой части сезона?

— Недооценка соперников. Им очки нужны были больше, чем «Зениту». Наверное, поэтому «Зенит» подрасслабился и проиграл два матча подряд. Тут всё закономерно: кто выкладывается на поле, соблюдает футбольную дисциплину всю игру, тот и добивается результата.

— Можно говорить о выгорании, потере интереса у игроков «Зенита»?

— Недонастрой был? Был, наверное. Соперники сыграли хорошо, выиграли. Всё закономерно. Чемпионат двигается дальше, все сделают свои выводы.

— «Краснодар» ушёл на паузу на первом месте, но кажется, что в конце тоже немного сдал.

— Да нет, у «Краснодара» всё нормально. Может, немного начали сбавлять из-за того, что много игроков летали в сборные. Может, из-за этого получилась немного скомканная концовка для конкретных футболистов. А рисунок игры остался, «Краснодар» стабилен. Просто кому-то давали отдохнуть после перелётов и пауз на сборные. Отдельные игроки не до конца восстанавливались, и из-за этого казалось, что у команды спад.

— Это главный претендент на чемпионство в сезоне?

— Да, конечно. То, как они провели первую часть сезона, — сильный фактор за «Краснодар». Главное — хорошо подготовиться за зиму и сделать правильные приобретения в трансферное окно. Покупать не по 10 футболистов, а усилиться точечно и не ломать систему и атмосферу в команде. Всё остальное будет зависеть от тренеров, в том числе — по физподготовке. Так что и «Краснодар», и «Спартак», и «Зенит» участвуют в этой гонке.

— Про «Локомотив» в этом контексте стали говорить пореже.

— Им не хватает опытных футболистов. По мне, нельзя играть только молодыми ребятами. Если только один опытный игрок, ничего не получится. Нужны те, кто будет следить за атмосферой в команде, где-то подсказывать. А когда ты играешь футболистами плюс-минус одного возраста, бывают провалы. Всплеск на эмоциях, но потом идёт провал из-за недостатка опыта. Должен быть баланс: молодые футболисты, среднего возраста и взрослые.

— Одного Баринова не хватает?

— Возможно.

— Игру ЦСКА вы вообще называли безобразной.

— На каком они месте идут? На шестом. И какой должен быть комментарий? Мы привыкли, что ЦСКА всегда борется за чемпионство, а сейчас они шестые. Это плохой результат, давайте смотреть объективно. Да, может что-то поменяться, после сборов ЦСКА может набрать, приобрести игроков. Всё может быть, но на данный момент ЦСКА играет плохо, нестабильно, непонятно во что. При всём уважении, команда не показывает ничего сверхъестественного. И идёт на заслуженном месте.

Игорь Акинфеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Кто для вас лучший игрок первой части сезона?

— В начале выстрелил Глушенков, но я думаю, что это Батраков. Он раскрылся, однако для него очень важной будет вторая часть чемпионата. Молодые могут на эмоциях выстрелить, а потом пойдёт спад, и их не видно.

Алексей для меня и прорыв сезона. Должны звёздочки блистать в российском чемпионате, свои игроки. Тренер и клуб — молодцы, что поверили в парня. А он доказывает: отдаёт передачи, забивает голы. Своим трудом он и в сборную России попал. Таких ребят, как Батраков, нужно хвалить. Но и не перехваливать, чтобы не навредить. Видно, что Алексей нормальный парень, адекватный. Никакая звёздная болезнь ему не грозит.

— Есть команда, которая разочаровала относительно ожиданий перед началом сезона?

— «Ахмат». Он не на своём месте, команде сложно. Клуб с таким именем и бюджетом не может находиться на предпоследнем месте. Но я думаю, что они выкарабкаются в конце чемпионата. Когда я был в «Ахмате», мы тоже заканчивали первую часть сезона последними в чемпионате, но потом всё попёрло.

— Но «Ахмат» даже не последний — есть «Оренбург» лишь с одной победой.

— Это, наверное, ожидаемая история. А «Ахмат» — нет.

— Слишкович пришёл в «Оренбург» после «Спартака» и совсем ситуации не исправил?

— Решают футболисты. Слишкович был в «Спартаке» с хорошим подбором игроков и показывал соответствующие результаты. Если игроки не соответствуют уровню, на последнем месте будут что они, что тренер. И он ничего не сделает. Нужно долгое время, чтобы сбалансировать команду, кого-то убрать, точечно усилиться. В «Оренбурге» думали, что Слишкович — палочка-выручалочка, как в «Спартаке». Но там не те игроки. Они индивидуально не могут давать такой результат, как игроки «Спартака».

— И последний вопрос: в РФС ждут возвращения России на международную аренду уже в следующем году. Верите в такой оптимистичный сценарий?

— Конечно, это возможно. Я думал, что уже в этом году нас вернут, но что-то, наверное, пошло не так. Надеюсь, что нас как можно быстрее вернут на международный уровень: еврокубки, сборная будет играть. Это важно, потому что видно, что футбол деградирует, не прогрессируют ни игроки, ни клубы. Мы говорим про «Зенит». Может, как раз их легионерам неинтересно уже играть только в чемпионате России: они выигрывают, насытились, хочется нового вызова. Если появится Лига чемпионов, станет интереснее, чемпионат станет ярче.