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Футболисты «Баварии» спели Jingle bells. Видео
Футболисты «Баварии» спели Jingle bells. Видео
Игроки «Баварии» уже вовсю прониклись рождественским духом. Причём настолько, что футболисты дружно исполнили новогодний хит Jingle bells.
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Футболисты «Баварии» спели Jingle bells. Видео
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