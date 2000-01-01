Футболисты «Баварии» спели Jingle bells. Видео
Игроки «Баварии» уже вовсю прониклись рождественским духом. Причём настолько, что футболисты дружно исполнили новогодний хит Jingle bells.
Футболисты «Баварии» спели Jingle bells. Видео
Читайте также
5 самых дорогих игроков Бундеслиги прямо сейчас
Батраков — первый в новом мировом рейтинге CIES
Салах установил мощный рекорд в АПЛ
50 побед Алонсо в Бундеслиге. Быстрее был один Пеп
Синнер сфотографировался с тремя игроками РПЛ
Футболисты вышли на поле с щенками в Серии А
5 самых дорогих составов Серии А прямо сейчас
Ямаль сделал особый подарок академии «Барсы»
Варди нашёл необычный способ раздражать соперников
Слот повторил достижение XIX века в Англии
Лидеры РПЛ по сыгранным минутам в 2024 году
5 лучших футболистов по игровому времени в 2024-м
Модрич стал самым титулованным игроком «Реала»
6 самых дорогих игроков Серии А прямо сейчас
Кто станет чемпионом АПЛ? Обновлённый прогноз
Обновлённый прогноз на победителя Бундеслиги