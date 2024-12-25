«Я заново учился ходить». Юный талант «Реала» заговорил после внезапного финиша карьеры

Марк Кукалон мечтал пробиться из молодёжки в основу, но вместо этого пережил два страшных года.

Карьера воспитанника «Реала» Марка Кукалона оборвалась в сентябре 2022 года. Тогда футболист получил тяжёлую травму в матче юношеской Лиги чемпионов, а восстановление затянулось из-за редкого осложнения. Испытание для молодого игрока продлилось 796 дней, но затем он завершил карьеру. Кукалон сделал это незадолго до своего 20-летия — в ноябре 2024-го. И совсем недавно дал интервью испанскому изданию AS.

6 сентября 2022 года — день, когда карьера Марка разделилась на до и после. Молодёжка «Реала» раскатала «Селтик» (6:0) в гостевом матче юношеской Лиги чемпионов. Для самого Кукалона это был чёрный день — он порвал «кресты».

Марк Кукалон бывший футболист «Реала» «Были времена, когда я проклинал матч с «Селтиком». Но со временем успокоился. С этим уже нельзя ничего поделать. Нельзя всю жизнь держать всё в себе. Конечно, это больно. Моя карьера была разрушена, всё сломалось».

Сама игра состоялась в Глазго, а точный диагноз футболисту поставили по возвращении в Мадрид.

Марк Кукалон бывший футболист «Реала» «Во время матча я услышал хруст в колене. Сразу сказал врачу, что у меня серьёзная травма. Я безумно нервничал. Нужно было отнестись ко всему гораздо спокойнее. Я не хотел ни с кем разговаривать, не хотел писать сообщения родственникам. У меня не было сил».

Возвращение в Мадрид далось бы Кукалону ещё тяжелее, если бы не Тони Кроос. Футболист «Реала» прямо в самолёте подарил Марку футболку с автографом на спине. Кукалон очень гордится этим подарком — он даже принёс футболку с собой на интервью. По словам Марка, его очень поддерживал Альваро Арбелоа — тренер молодёжной команды «Реала». После обследования в Мадриде стало понятно, что у Кукалона порваны «кресты».

Марк Кукалон бывший футболист «Реала» «Операция прошла хорошо, но когда я вернулся домой, то испытал болевые ощущения. Это было невыносимо. Не знал, что можно испытывать такую боль. У меня поднялась температура. Я понял, что что-то не так. Пришлось сдать много анализов, чтобы понять, в чём дело».

Выяснилось, что у Кукалона возникло редкое осложнение после операции. Бактерия попала в коленный хрящ и спровоцировала инфекцию.

Марк Кукалон бывший футболист «Реала» «Это редкая инфекция, которую было трудно обнаружить. Слава богу и всем хирургам, что я смог выбраться из этой ситуации. Мне сделали пять операций. Первую — после разрыва «крестов». Ещё две — чтобы нейтрализовать инфекцию и почистить колено. И ещё две — чтобы у меня была возможность вести нормальную жизнь».

Марк подчеркнул, что ему было невероятно тяжело. В течение нескольких месяцев он не мог передвигаться без костылей. Не мог вести нормальную жизнь. Иногда в голову лезли мысли, что он больше никогда не сможет ходить без костылей. Но все эти трудности закалили парня.

Марк Кукалон бывший футболист «Реала» «Мне потребовался примерно год, чтобы начать ходить без костылей. Я мечтал двигаться без них, без боли, без распухшего колена. Всё это было нелегко, шла постоянная борьба. После такого длительного простоя, по сути, пришлось заново учиться ходить. Я стал ещё больше ценить обычную жизнь».

Кукалон подчеркнул, что ему очень помог клубный психолог «Реала». Футболист часто посещал врача, и все эти сеансы помогли ему двигаться дальше. В середине ноября Марк сообщил о завершении игровой карьеры. На тот момент ему было всего 19 лет.

«Травма и осложнения после заставили меня принять непростое решение — объявить о завершении карьеры. За два года я перепробовал всё, что было в моих силах, чтобы вернуться в большую игру. Мне выпала честь представлять лучший клуб в мире. Я повзрослел как человек. Футбол научил меня преодолевать препятствия с каждой победой и каждым поражением», — написал Марк в социальных сетях.

Марк Кукалон бывший футболист «Реала» «Как я написал этот пост? У меня почти не было слов. Моя тётя, к которой я очень привязан, помогла выразить чувства. Изначально я не знал, что написать. Рад, что мне удалось сбросить с себя этот груз».

Кукалон до последнего надеялся, что вернётся в футбол. Но все усилия не привели к улучшению. Врачи рекомендовали Марку завершить карьеру, чтобы не усугубить ситуацию.

Марк Кукалон бывший футболист «Реала» «Наступает момент, когда ты понимаешь, что пора прощаться. Нужно воспринимать такие вещи с позитивным настроем. Я никогда не думал, что окажусь в «Реале». Это невероятный жизненный опыт, который навсегда останется в памяти».

По словам Кукалона, до недавнего времени он не мог смотреть футбольные матчи целиком. Постепенно ситуация изменилась в лучшую сторону. Марк признался, что ему очень нравится работа тренера «Байера» Хаби Алонсо. Плюс он поблагодарил Арбелоа, который дал ему немало полезных советов. Марк так и не провёл ни одного матча в основной команде «Реала».