«Я заново учился ходить». Юный талант «Реала» заговорил после внезапного финиша карьеры

Карьера воспитанника «Реала» Марка Кукалона оборвалась в сентябре 2022 года. Тогда футболист получил тяжёлую травму в матче юношеской Лиги чемпионов, а восстановление затянулось из-за редкого осложнения. Испытание для молодого игрока продлилось 796 дней, но затем он завершил карьеру. Кукалон сделал это незадолго до своего 20-летия — в ноябре 2024-го. И совсем недавно дал интервью испанскому изданию AS.
6 сентября 2022 года — день, когда карьера Марка разделилась на до и после. Молодёжка «Реала» раскатала «Селтик» (6:0) в гостевом матче юношеской Лиги чемпионов. Для самого Кукалона это был чёрный день — он порвал «кресты».
«Были времена, когда я проклинал матч с «Селтиком». Но со временем успокоился. С этим уже нельзя ничего поделать. Нельзя всю жизнь держать всё в себе. Конечно, это больно. Моя карьера была разрушена, всё сломалось».
Сама игра состоялась в Глазго, а точный диагноз футболисту поставили по возвращении в Мадрид.
«Во время матча я услышал хруст в колене. Сразу сказал врачу, что у меня серьёзная травма. Я безумно нервничал. Нужно было отнестись ко всему гораздо спокойнее. Я не хотел ни с кем разговаривать, не хотел писать сообщения родственникам. У меня не было сил».
Возвращение в Мадрид далось бы Кукалону ещё тяжелее, если бы не Тони Кроос. Футболист «Реала» прямо в самолёте подарил Марку футболку с автографом на спине. Кукалон очень гордится этим подарком — он даже принёс футболку с собой на интервью. По словам Марка, его очень поддерживал Альваро Арбелоа — тренер молодёжной команды «Реала». После обследования в Мадриде стало понятно, что у Кукалона порваны «кресты».
«Операция прошла хорошо, но когда я вернулся домой, то испытал болевые ощущения. Это было невыносимо. Не знал, что можно испытывать такую боль. У меня поднялась температура. Я понял, что что-то не так. Пришлось сдать много анализов, чтобы понять, в чём дело».
Выяснилось, что у Кукалона возникло редкое осложнение после операции. Бактерия попала в коленный хрящ и спровоцировала инфекцию.
«Это редкая инфекция, которую было трудно обнаружить. Слава богу и всем хирургам, что я смог выбраться из этой ситуации. Мне сделали пять операций. Первую — после разрыва «крестов». Ещё две — чтобы нейтрализовать инфекцию и почистить колено. И ещё две — чтобы у меня была возможность вести нормальную жизнь».
Марк подчеркнул, что ему было невероятно тяжело. В течение нескольких месяцев он не мог передвигаться без костылей. Не мог вести нормальную жизнь. Иногда в голову лезли мысли, что он больше никогда не сможет ходить без костылей. Но все эти трудности закалили парня.
«Мне потребовался примерно год, чтобы начать ходить без костылей. Я мечтал двигаться без них, без боли, без распухшего колена. Всё это было нелегко, шла постоянная борьба. После такого длительного простоя, по сути, пришлось заново учиться ходить. Я стал ещё больше ценить обычную жизнь».
Кукалон подчеркнул, что ему очень помог клубный психолог «Реала». Футболист часто посещал врача, и все эти сеансы помогли ему двигаться дальше. В середине ноября Марк сообщил о завершении игровой карьеры. На тот момент ему было всего 19 лет.
«Травма и осложнения после заставили меня принять непростое решение — объявить о завершении карьеры. За два года я перепробовал всё, что было в моих силах, чтобы вернуться в большую игру. Мне выпала честь представлять лучший клуб в мире. Я повзрослел как человек. Футбол научил меня преодолевать препятствия с каждой победой и каждым поражением», — написал Марк в социальных сетях.
«Как я написал этот пост? У меня почти не было слов. Моя тётя, к которой я очень привязан, помогла выразить чувства. Изначально я не знал, что написать. Рад, что мне удалось сбросить с себя этот груз».
Кукалон до последнего надеялся, что вернётся в футбол. Но все усилия не привели к улучшению. Врачи рекомендовали Марку завершить карьеру, чтобы не усугубить ситуацию.
«Наступает момент, когда ты понимаешь, что пора прощаться. Нужно воспринимать такие вещи с позитивным настроем. Я никогда не думал, что окажусь в «Реале». Это невероятный жизненный опыт, который навсегда останется в памяти».
По словам Кукалона, до недавнего времени он не мог смотреть футбольные матчи целиком. Постепенно ситуация изменилась в лучшую сторону. Марк признался, что ему очень нравится работа тренера «Байера» Хаби Алонсо. Плюс он поблагодарил Арбелоа, который дал ему немало полезных советов. Марк так и не провёл ни одного матча в основной команде «Реала».
«Чего я пожелаю себе в 2025 году? Прежде всего здоровья. Это очень актуально, учитывая, через что я прошёл. И хочу вернуться в футбол. Возможно, в качестве тренера. Возможно, в какой-то другой роли».