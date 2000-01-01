«МЮ» выдал худший результат за 38 лет
У «Манчестер Юнайтед» перед рождественской паузой дела совсем не очень. На перерыв «красные дьяволы» уходят на 13-м месте. Так низко к этому дню команда не была 38 лет!
Далёкие времена
13-е место к Рождеству — худший результат «МЮ» с 1986 года. В первый сезон под руководством Алекса Фергюсона «дьяволы» ушли на рождественскую паузу на 15-м месте. По итогам того сезона «МЮ» стал лишь 11-м.
У «МЮ» худший результат перед рождественской паузой за 38 лет
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