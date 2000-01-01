Роналду упомянул Месси в видео Мистера Биста
Криштиану Роналду попал в забавную ситуацию в ролике Мистера Биста. Португалец пробивал пенальти сразу четырём вратарям. Вот только игроки не пытались отбить мяч, так как боялись, что им прилетит за любовь к Лионелю Месси.
«Кто говорит, что Месси лучше меня?» Роналду «расстрелял» вратарей в видео Мистера Биста
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