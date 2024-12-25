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Мадридский Реал недоволен поздним началом гостевых матчей, подробности, календарь Реала, Барселоны, Атлетико, чемпионат Испании

«Это ненормально». «Реал» по делу жалуется на график?
Кирилл Закатченко
«Реал» недоволен временем начала гостевых игр
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Лучший клуб Европы недоволен временем начала гостевых матчей. А что у других участников чемпионской гонки в Испании?

В последние месяцы немало сказано о тяжёлом графике у европейских топ-клубов. Матчей становится всё больше, времени на отдых — всё меньше. А представители «Реала» теперь очень недовольны расписанием гостевых матчей.

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Из 14 матчей, что «Реал» провёл на чужом стадионе (два из них состоялись на нейтральном поле), 12 начинались в 21:00 по местному времени (23:00 мск) или позже. В таблице приведено европейское время.

ТурнирМатчВремя начала
Суперкубок УЕФА«Реал» — «Аталанта»21:00
Примера«Мальорка» — «Реал»21:30
Примера«Лас-Пальмас» — «Реал»21:30
Примера«Реал Сосьедад» — «Реал»21:00
Примера«Атлетико» — «Реал»21:00
Лига чемпионов«Лилль» — «Реал»21:00
Примера«Сельта» — «Реал»21:00
Примера«Леганес» — «Реал»18:30
Лига чемпионов«Ливерпуль» — «Реал»21:00
Примера«Атлетик» — «Реал»21:00
Примера«Жирона» — «Реал»21:00
Лига чемпионов«Аталанта» — «Реал»21:00
Примера«Райо Вальекано» — «Реал»21:00
Межконтинентальный кубок«Реал» — «Пачука»20:00

Получается, что «Реал» всего два раза проводил подобные матчи раньше 21:00 по европейскому времени. Одна игра (с «Пачукой») стартовала в 20:00, однако она состоялась в Катаре, так что «Реал» потратил немало времени на перелёт домой. Правда, два гостевых матча команда Карло Анчелотти провела в Мадриде — с «Атлетико» и «Райо Вальекано». Там не потребовалось много времени на дорогу домой.

Карло Анчелотти

Карло Анчелотти

Фото: Angel Martinez/Getty Images

«Надоело, что когда мы играем за пределами Мадрида, то постоянно возвращаемся домой после трёх часов ночи. А в этот же день нужно ехать на тренировку. Тяжело восстанавливаться в условиях большого количества матчей. А представьте, насколько тяжелее в таком графике, как у нас. Это ненормально», — приводит слова источника в клубе AS.

А что у других испанских клубов, которые сражаются за чемпионский титул? «Атлетико», к примеру, 14 раз играл в гостях. Шесть матчей начинались раньше 21:00 по европейскому времени, а игра с «Райо Вальекано» прошла в Мадриде.

ТурнирМатчВремя начала
Примера«Вильярреал» — «Атлетико»21:30
Примера«Атлетик» — «Атлетико»19:00
Примера«Райо Вальекано» — «Атлетико»21:00
Примера«Сельта» — «Атлетико»21:00
Лига чемпионов«Бенфика» — «Атлетико»21:00
Примера«Реал Сосьедад» — «Атлетико»21:00
Примера«Бетис» — «Атлетико»19:30
Кубок Испания«Вик» — «Атлетико»19:00
Лига чемпионов«ПСЖ» — «Атлетико»21:00
Примера«Мальорка» — «Атлетико»16:15
Лига чемпионов«Спарта» — «Атлетико»18:45
Примера«Вальядолид» — «Атлетико»21:00
Кубок Испании«Касереньо» — «Атлетико»19:00
Примера«Барселона» — «Атлетико»21:00
Ханс-Дитер Флик и Диего Симеоне

Ханс-Дитер Флик и Диего Симеоне

Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Denis Doyle/Getty Images

«Барселона», в свою очередь, пять раз играла в гостях раньше 21:00 по испанскому времени.

ТурнирМатчВремя начала
Примера«Валенсия» — «Барселона»21:30
Примера«Райо Вальекано» — «Барселона»21:30
Примера«Жирона» — «Барселона»16:15
Лига чемпионов«Монако» — «Барселона»21:00
Примера«Вильярреал» — «Барселона»18:30
Примера«Осасуна» — «Барселона»21:00
Примера«Алавес» — «Барселона»16:15
Примера«Реал» — «Барселона»21:00
Лига чемпионов«Црвена Звезда» — «Барселона»21:00
Примера«Реал Сосьедад» — «Барселона»21:00
Примера«Сельта» — «Барселона»21:00
Примера«Мальорка» — «Барселона»19:00
Примера«Бетис» — «Барселона»16:15
Лига чемпионов«Боруссия» Д — «Бавария»21:00

Возвращаясь к «Реалу», скажем, что Анчелотти иногда приходится даже отменять тренировки на следующий день после гостевых матчей из-за позднего возвращения в Мадрид. В ближайшее время подвижек не будет. Следующий гостевой матч с участием «Реала» пройдёт 3 января 2025 года — в этот день он сыграет с «Валенсией». Догадайтесь, в какое время начнётся перенесённая игра Примеры? Ответ очевиден: в 21:00 по Мадриду.

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