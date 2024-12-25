«Это ненормально». «Реал» по делу жалуется на график?

В последние месяцы немало сказано о тяжёлом графике у европейских топ-клубов. Матчей становится всё больше, времени на отдых — всё меньше. А представители «Реала» теперь очень недовольны расписанием гостевых матчей.
Из 14 матчей, что «Реал» провёл на чужом стадионе (два из них состоялись на нейтральном поле), 12 начинались в 21:00 по местному времени (23:00 мск) или позже. В таблице приведено европейское время.
|Турнир
|Матч
|Время начала
|Суперкубок УЕФА
|«Реал» — «Аталанта»
|21:00
|Примера
|«Мальорка» — «Реал»
|21:30
|Примера
|«Лас-Пальмас» — «Реал»
|21:30
|Примера
|«Реал Сосьедад» — «Реал»
|21:00
|Примера
|«Атлетико» — «Реал»
|21:00
|Лига чемпионов
|«Лилль» — «Реал»
|21:00
|Примера
|«Сельта» — «Реал»
|21:00
|Примера
|«Леганес» — «Реал»
|18:30
|Лига чемпионов
|«Ливерпуль» — «Реал»
|21:00
|Примера
|«Атлетик» — «Реал»
|21:00
|Примера
|«Жирона» — «Реал»
|21:00
|Лига чемпионов
|«Аталанта» — «Реал»
|21:00
|Примера
|«Райо Вальекано» — «Реал»
|21:00
|Межконтинентальный кубок
|«Реал» — «Пачука»
|20:00
Получается, что «Реал» всего два раза проводил подобные матчи раньше 21:00 по европейскому времени. Одна игра (с «Пачукой») стартовала в 20:00, однако она состоялась в Катаре, так что «Реал» потратил немало времени на перелёт домой. Правда, два гостевых матча команда Карло Анчелотти провела в Мадриде — с «Атлетико» и «Райо Вальекано». Там не потребовалось много времени на дорогу домой.
Карло Анчелотти
Фото: Angel Martinez/Getty Images
«Надоело, что когда мы играем за пределами Мадрида, то постоянно возвращаемся домой после трёх часов ночи. А в этот же день нужно ехать на тренировку. Тяжело восстанавливаться в условиях большого количества матчей. А представьте, насколько тяжелее в таком графике, как у нас. Это ненормально», — приводит слова источника в клубе AS.
А что у других испанских клубов, которые сражаются за чемпионский титул? «Атлетико», к примеру, 14 раз играл в гостях. Шесть матчей начинались раньше 21:00 по европейскому времени, а игра с «Райо Вальекано» прошла в Мадриде.
|Турнир
|Матч
|Время начала
|Примера
|«Вильярреал» — «Атлетико»
|21:30
|Примера
|«Атлетик» — «Атлетико»
|19:00
|Примера
|«Райо Вальекано» — «Атлетико»
|21:00
|Примера
|«Сельта» — «Атлетико»
|21:00
|Лига чемпионов
|«Бенфика» — «Атлетико»
|21:00
|Примера
|«Реал Сосьедад» — «Атлетико»
|21:00
|Примера
|«Бетис» — «Атлетико»
|19:30
|Кубок Испания
|«Вик» — «Атлетико»
|19:00
|Лига чемпионов
|«ПСЖ» — «Атлетико»
|21:00
|Примера
|«Мальорка» — «Атлетико»
|16:15
|Лига чемпионов
|«Спарта» — «Атлетико»
|18:45
|Примера
|«Вальядолид» — «Атлетико»
|21:00
|Кубок Испании
|«Касереньо» — «Атлетико»
|19:00
|Примера
|«Барселона» — «Атлетико»
|21:00
Ханс-Дитер Флик и Диего Симеоне
Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Denis Doyle/Getty Images
«Барселона», в свою очередь, пять раз играла в гостях раньше 21:00 по испанскому времени.
|Турнир
|Матч
|Время начала
|Примера
|«Валенсия» — «Барселона»
|21:30
|Примера
|«Райо Вальекано» — «Барселона»
|21:30
|Примера
|«Жирона» — «Барселона»
|16:15
|Лига чемпионов
|«Монако» — «Барселона»
|21:00
|Примера
|«Вильярреал» — «Барселона»
|18:30
|Примера
|«Осасуна» — «Барселона»
|21:00
|Примера
|«Алавес» — «Барселона»
|16:15
|Примера
|«Реал» — «Барселона»
|21:00
|Лига чемпионов
|«Црвена Звезда» — «Барселона»
|21:00
|Примера
|«Реал Сосьедад» — «Барселона»
|21:00
|Примера
|«Сельта» — «Барселона»
|21:00
|Примера
|«Мальорка» — «Барселона»
|19:00
|Примера
|«Бетис» — «Барселона»
|16:15
|Лига чемпионов
|«Боруссия» Д — «Бавария»
|21:00
Возвращаясь к «Реалу», скажем, что Анчелотти иногда приходится даже отменять тренировки на следующий день после гостевых матчей из-за позднего возвращения в Мадрид. В ближайшее время подвижек не будет. Следующий гостевой матч с участием «Реала» пройдёт 3 января 2025 года — в этот день он сыграет с «Валенсией». Догадайтесь, в какое время начнётся перенесённая игра Примеры? Ответ очевиден: в 21:00 по Мадриду.