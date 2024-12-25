«Это ненормально». «Реал» по делу жалуется на график?

Лучший клуб Европы недоволен временем начала гостевых матчей. А что у других участников чемпионской гонки в Испании?

В последние месяцы немало сказано о тяжёлом графике у европейских топ-клубов. Матчей становится всё больше, времени на отдых — всё меньше. А представители «Реала» теперь очень недовольны расписанием гостевых матчей.

Из 14 матчей, что «Реал» провёл на чужом стадионе (два из них состоялись на нейтральном поле), 12 начинались в 21:00 по местному времени (23:00 мск) или позже. В таблице приведено европейское время.

Турнир Матч Время начала Суперкубок УЕФА «Реал» — «Аталанта» 21:00 Примера «Мальорка» — «Реал» 21:30 Примера «Лас-Пальмас» — «Реал» 21:30 Примера «Реал Сосьедад» — «Реал» 21:00 Примера «Атлетико» — «Реал» 21:00 Лига чемпионов «Лилль» — «Реал» 21:00 Примера «Сельта» — «Реал» 21:00 Примера «Леганес» — «Реал» 18:30 Лига чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» 21:00 Примера «Атлетик» — «Реал» 21:00 Примера «Жирона» — «Реал» 21:00 Лига чемпионов «Аталанта» — «Реал» 21:00 Примера «Райо Вальекано» — «Реал» 21:00 Межконтинентальный кубок «Реал» — «Пачука» 20:00

Получается, что «Реал» всего два раза проводил подобные матчи раньше 21:00 по европейскому времени. Одна игра (с «Пачукой») стартовала в 20:00, однако она состоялась в Катаре, так что «Реал» потратил немало времени на перелёт домой. Правда, два гостевых матча команда Карло Анчелотти провела в Мадриде — с «Атлетико» и «Райо Вальекано». Там не потребовалось много времени на дорогу домой.

Карло Анчелотти Фото: Angel Martinez/Getty Images

«Надоело, что когда мы играем за пределами Мадрида, то постоянно возвращаемся домой после трёх часов ночи. А в этот же день нужно ехать на тренировку. Тяжело восстанавливаться в условиях большого количества матчей. А представьте, насколько тяжелее в таком графике, как у нас. Это ненормально», — приводит слова источника в клубе AS.

А что у других испанских клубов, которые сражаются за чемпионский титул? «Атлетико», к примеру, 14 раз играл в гостях. Шесть матчей начинались раньше 21:00 по европейскому времени, а игра с «Райо Вальекано» прошла в Мадриде.

Турнир Матч Время начала Примера «Вильярреал» — «Атлетико» 21:30 Примера «Атлетик» — «Атлетико» 19:00 Примера «Райо Вальекано» — «Атлетико» 21:00 Примера «Сельта» — «Атлетико» 21:00 Лига чемпионов «Бенфика» — «Атлетико» 21:00 Примера «Реал Сосьедад» — «Атлетико» 21:00 Примера «Бетис» — «Атлетико» 19:30 Кубок Испания «Вик» — «Атлетико» 19:00 Лига чемпионов «ПСЖ» — «Атлетико» 21:00 Примера «Мальорка» — «Атлетико» 16:15 Лига чемпионов «Спарта» — «Атлетико» 18:45 Примера «Вальядолид» — «Атлетико» 21:00 Кубок Испании «Касереньо» — «Атлетико» 19:00 Примера «Барселона» — «Атлетико» 21:00

Ханс-Дитер Флик и Диего Симеоне Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Denis Doyle/Getty Images

«Барселона», в свою очередь, пять раз играла в гостях раньше 21:00 по испанскому времени.

Турнир Матч Время начала Примера «Валенсия» — «Барселона» 21:30 Примера «Райо Вальекано» — «Барселона» 21:30 Примера «Жирона» — «Барселона» 16:15 Лига чемпионов «Монако» — «Барселона» 21:00 Примера «Вильярреал» — «Барселона» 18:30 Примера «Осасуна» — «Барселона» 21:00 Примера «Алавес» — «Барселона» 16:15 Примера «Реал» — «Барселона» 21:00 Лига чемпионов «Црвена Звезда» — «Барселона» 21:00 Примера «Реал Сосьедад» — «Барселона» 21:00 Примера «Сельта» — «Барселона» 21:00 Примера «Мальорка» — «Барселона» 19:00 Примера «Бетис» — «Барселона» 16:15 Лига чемпионов «Боруссия» Д — «Бавария» 21:00

Возвращаясь к «Реалу», скажем, что Анчелотти иногда приходится даже отменять тренировки на следующий день после гостевых матчей из-за позднего возвращения в Мадрид. В ближайшее время подвижек не будет. Следующий гостевой матч с участием «Реала» пройдёт 3 января 2025 года — в этот день он сыграет с «Валенсией». Догадайтесь, в какое время начнётся перенесённая игра Примеры? Ответ очевиден: в 21:00 по Мадриду.