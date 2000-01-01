Суарес поздравил «Атлетико» с победой над «Барсой»
Луис Суарес поздравил «Атлетико» с победой над «Барселоной» (2:1). Эль Пистолеро заказал особый подарок на всю команду!
Сюрприз
Суарес заказал на всех игроков «Атлетико» победный ужин из своего ресторана. Довольные футболисты выложили фото с доставкой в социальные сети, поблагодарив Луиса.
Связь с командами
Суарес провёл за «матрасников» 83 матча, в то время как за «Барселону» — 283 встречи. За «Атлетико» форвард выступал с 2020 -го по 2022-й, а за каталонцев — с 2014 по 2020 год.
Суарес поздравил «Атлетико» с победой над «Барселоной»
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