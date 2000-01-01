Невероятное фаер-шоу перед матчем в Аргентине. Видео

Невероятное фаер-шоу перед матчем в Аргентине

Болельщики устроили невероятное фаер-шоу перед матчем в Аргентине. Только посмотрите на это великолепие перед игрой «Индепендьенте Ривадавия» и «Депортиво Риестра» (0:0).