Невероятное фаер-шоу перед матчем в Аргентине
Болельщики устроили невероятное фаер-шоу перед матчем в Аргентине. Только посмотрите на это великолепие перед игрой «Индепендьенте Ривадавия» и «Депортиво Риестра» (0:0).
Невероятное фаер-шоу перед матчем в Аргентине. Видео
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