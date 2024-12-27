Самые мемные составы топ-клубов. На некоторые команды больно смотреть

Все европейские топ-клубы периодически оказываются в кризисе. Это нормально: влияют смена поколений, внутренние проблемы или финансовая ситуация. Болельщики сначала переживают, но спустя время вспоминают такие истории с юмором. А составы команд становятся настоящими мемами.
Мы вспомнили самые странные сочетания игроков у грандов в XXI веке. Какой состав — самый забавный? Предлагаем выбрать вам!
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«Арсенал», сезон-2011/2012
В эпоху Арсена Венгера «Арсенал» находился в разных состояниях. Болельщики боготворят состав-2003/2004 с Тьерри Анри, Деннисом Бергкампом, Патриком Виейра и Робером Пиресом. Но иногда Венгер заигрывал с поиском дешёвых талантов, и в «Арсенале» собирался максимально забавный состав.
В четвертьфинале Кубка лиги — 2011/2012 с «Манчестер Сити» (0:1) в основе лондонцев вышла «легендарная» команда. Будущий игрок «Уфы» Эммануэль Фримпонг, Франсис Коклен и Йосси Бенаюн в полузащите плюс пара форвардов Пак Чу Юн и Маруан Шамах. Величие! Интересно, что в том самом матче с «Манчестер Сити» на замену вышел Андрей Аршавин.
«Интер», сезон-2014/2015
«Интер» и «Милан» делят не только один стадион. Миланские суперклубы вместе пережили большой кризис в середине 2010-х. Братья навек! Только финансовая ситуация «Интера» оказалась ещё труднее. Массимо Моратти продал клуб бизнесмену Эрику Тохиру в 2013 году всего за € 250 млн. Однако индонезиец не сильно вкладывался в клуб. А когда «Интер» совершал трансферы, то ошибался в 80% случаев.
Несколько лет команда даже не задумывалась о борьбе за золото. Осенью 2018 года Тохир продал контрольный пакет акций «Интера». Игровые показатели клуба улучшились (финал ЛЧ в 2023-м, два золота Серии А), но с финансами до сих пор всё очень плохо (в этом виноваты и новые владельцы — Suning Holdings Group). А составы «Интера» из середины 2010-х стали отдельным видом искусства для болельщиков.
«Милан», сезон-2013/2014
«Милан» опоздал со сменой поколений. Боссы клуба до конца выжимали все соки из легенд. Дженнаро Гаттузо, Джанлука Дзамбротта, Филиппо Индзаги, Алессандро Неста, Массимо Амброзини, Марк ван Боммел и Кларенс Зеедорф в течение пары лет завершили карьеру или покинули «Милан». А команда уже не располагала большими финансовыми возможностями, как на старте эпохи президентства Сильвио Берлускони.
Строительство нового «Милана» складывалось тяжело. Миланцы продавали лидеров (Тьяго Силва и Ибрагимович — самые яркие примеры), искали дешёвое усиление, но каждый раз проваливались. Без слёз и не взглянуть на «Милан» из середины 2010-х. Несколько сезонов клуб путешествовал между седьмым и 10-м местами в таблице. А Кевин Констант, Джамель Месба и Урби Эмануэльсон стали героями грустных шуток.
«Ливерпуль», сезон-2011/2012
Конец 2000-х — начало 2010-х — тяжёлое время для «Ливерпуля». Владельцы Том Хикс и Джордж Джиллетт вогнали клуб в долги. Спаситель в лице Fenway Sports Group приобрёл «Ливерпуль» в 2010 году всего за € 300 млн. Внутри команды думали о выживании. Спортивные результаты на время ушли на второй план.
Конечно, это повлияло на состав «Ливерпуля». Самым дорогим трансфером в сезоне-2011/2012 стал Стюарт Даунинг («Астон Вилла», € 22,8 млн). Англичанин не худший футболист, однако для борьбы за титулы вряд ли подходил. Да и в целом команда выглядела несбалансированно. Да, в составе были Стивен Джеррард и Джейми Каррагер. Но преобладали такие гении, как Чарли Адам, Джей Спиринг, Давид Н’Гог и Джонджо Шелви. Восьмое место в АПЛ — логичный итог сезона.
«Ювентус», сезон-2010/2011
Ссылка в Серию В из-за коррупционного скандала для «Ювентуса» уже состоялась. К сезону-2010/2011 туринцы вернулись в Лигу чемпионов и бились за топ-3 в чемпионате Италии. Однако состав «Юве» не внушал страха. В начале 2000-х клуб обладал одним из лучших подборов футболистов в мире. А к 2010 году из больших игроков остались Алессандро Дель Пьеро, Джанлуиджи Буффон, Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи и ещё не пиковый Клаудио Маркизио.
А сколько странных футболистов оказалось в Турине. По итогам сезона «Ювентус» занял седьмое место в Серии А и остался без еврокубков. Бо́льшую часть дистанции из-за травмы Буффона в воротах играл Марко Сторари. А главным форвардом стал бразилец Амаури. Что тут добавить?
«Манчестер Юнайтед», сезон-2013/2014
Первый сезон после эры сэра Алекса Фергюсона. Чемпионский состав «Манчестер Юнайтед» старел, а юных лидеров не появилось. Была надежда, что Дэнни Уэлбек, Аднан Янузай, Фил Джонс, Крис Смоллинг и Том Клеверли станут новым костяком. Сейчас это звучит смешно. А тогда тренер «МЮ» Дэвид Мойес попал в тяжёлое положение. Старички не приняли его в клубе после САФа, а молодёжь подвела. Шотландец ротировал состав — выходило только хуже. «МЮ» занял седьмое место в АПЛ, а Мойеса уволили к концу сезона.
«Барселона», сезон-2021/2022
«Барселона» к 2021 году погрузилась в экономический кризис. Экс-президент Хосеп Бартомеу испортил финансовое здоровье клуба, и пришедший ему на смену Жоан Лапорта получил в распоряжение плохое наследие. Одно из первых важных решений — расставание с Лионелем Месси. С главным игроком в истории «Барсы» не продлили контракт из-за экономических проблем.
Другие лидеры также сдавали позиции: Серхио Бускетс, Жорди Альба и Жерар Пике прошли пик и не тащили, как раньше. А новые звёзды (Ансу Фати, Френки де Йонг, Педри, Гави) либо оказались не готовы к роли главных, либо лечились от травм. Плюс из-за ограниченного бюджета «Барса» совершала странные трансферы. Во главе всего этого безобразия находился тренер Рональд Куман, который в итоге не справился с работой в «Барсе». В общем, вряд ли болельщики скучают по этим временам. Тот состав каталонцев стал поводом для шуток.
«Реал» Мадрид, сезон-2003/2004
Первый приход Флорентино Переса в мадридский «Реал» называют по-разному: либо эпохой «галактикос 1.0», либо — «Зиданов и Павонов». Справедливо. Из-за упора на трансферы атакующих звёзд «Реал» так и не стал королём Европы. Не хватало надёжности и качества в обороне. Хотя во второй приход Перес учёл ошибки.
А вот над составами «Реала» из первой половины 2000-х любители футбола частенько шутят. Олицетворение плохого менеджмента — стартовые 11 на матч чемпионата Испании — 2003/2004 с «Реалом Сосьедад». Роналдо, Рауль, Роберто Карлос и Луиш Фигу замиксованы с Хорди Лопесом, Альваро Мехией, Борхой Фернандесом и Франсиско Павоном.