Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Самые странные составы топ-клубов Европы, рейтинг: Арсенал, Ливерпуль, МЮ, Барселона, Реал Мадрид, Ювентус, Милан, Интер

Самые мемные составы топ-клубов. На некоторые команды больно смотреть
Никита Паглазов
Самый странный состав европейского топ-клуба
Аудио-версия:
Комментарии
Тёмный период есть у каждого гранда в XXI веке.

Все европейские топ-клубы периодически оказываются в кризисе. Это нормально: влияют смена поколений, внутренние проблемы или финансовая ситуация. Болельщики сначала переживают, но спустя время вспоминают такие истории с юмором. А составы команд становятся настоящими мемами.

Мы вспомнили самые странные сочетания игроков у грандов в XXI веке. Какой состав — самый забавный? Предлагаем выбрать вам!

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Один из примеров сумбурного поведения топ-клуба:
«Я бы назвал поведение «Ливерпуля» позорным». Самый странный трансфер клуба в XXI веке
«Я бы назвал поведение «Ливерпуля» позорным». Самый странный трансфер клуба в XXI веке
Рейтинг: самый странный состав европейского топ-клуба
«Арсенал», сезон-2011/2012
Фото: Getty Images
1 место

«Арсенал», сезон-2011/2012

В эпоху Арсена Венгера «Арсенал» находился в разных состояниях. Болельщики боготворят состав-2003/2004 с Тьерри Анри, Деннисом Бергкампом, Патриком Виейра и Робером Пиресом. Но иногда Венгер заигрывал с поиском дешёвых талантов, и в «Арсенале» собирался максимально забавный состав.

В четвертьфинале Кубка лиги — 2011/2012 с «Манчестер Сити» (0:1) в основе лондонцев вышла «легендарная» команда. Будущий игрок «Уфы» Эммануэль Фримпонг, Франсис Коклен и Йосси Бенаюн в полузащите плюс пара форвардов Пак Чу Юн и Маруан Шамах. Величие! Интересно, что в том самом матче с «Манчестер Сити» на замену вышел Андрей Аршавин.

«Интер», сезон-2014/2015
Фото: Getty Images
2 место

«Интер», сезон-2014/2015

«Интер» и «Милан» делят не только один стадион. Миланские суперклубы вместе пережили большой кризис в середине 2010-х. Братья навек! Только финансовая ситуация «Интера» оказалась ещё труднее. Массимо Моратти продал клуб бизнесмену Эрику Тохиру в 2013 году всего за € 250 млн. Однако индонезиец не сильно вкладывался в клуб. А когда «Интер» совершал трансферы, то ошибался в 80% случаев.

Несколько лет команда даже не задумывалась о борьбе за золото. Осенью 2018 года Тохир продал контрольный пакет акций «Интера». Игровые показатели клуба улучшились (финал ЛЧ в 2023-м, два золота Серии А), но с финансами до сих пор всё очень плохо (в этом виноваты и новые владельцы — Suning Holdings Group). А составы «Интера» из середины 2010-х стали отдельным видом искусства для болельщиков.

«Милан», сезон-2013/2014
Фото: Getty Images
3 место

«Милан», сезон-2013/2014

«Милан» опоздал со сменой поколений. Боссы клуба до конца выжимали все соки из легенд. Дженнаро Гаттузо, Джанлука Дзамбротта, Филиппо Индзаги, Алессандро Неста, Массимо Амброзини, Марк ван Боммел и Кларенс Зеедорф в течение пары лет завершили карьеру или покинули «Милан». А команда уже не располагала большими финансовыми возможностями, как на старте эпохи президентства Сильвио Берлускони.

Строительство нового «Милана» складывалось тяжело. Миланцы продавали лидеров (Тьяго Силва и Ибрагимович — самые яркие примеры), искали дешёвое усиление, но каждый раз проваливались. Без слёз и не взглянуть на «Милан» из середины 2010-х. Несколько сезонов клуб путешествовал между седьмым и 10-м местами в таблице. А Кевин Констант, Джамель Месба и Урби Эмануэльсон стали героями грустных шуток.

«Ливерпуль», сезон-2011/2012
Фото: Getty Images
4 место

«Ливерпуль», сезон-2011/2012

Конец 2000-х — начало 2010-х — тяжёлое время для «Ливерпуля». Владельцы Том Хикс и Джордж Джиллетт вогнали клуб в долги. Спаситель в лице Fenway Sports Group приобрёл «Ливерпуль» в 2010 году всего за € 300 млн. Внутри команды думали о выживании. Спортивные результаты на время ушли на второй план.

Конечно, это повлияло на состав «Ливерпуля». Самым дорогим трансфером в сезоне-2011/2012 стал Стюарт Даунинг («Астон Вилла», € 22,8 млн). Англичанин не худший футболист, однако для борьбы за титулы вряд ли подходил. Да и в целом команда выглядела несбалансированно. Да, в составе были Стивен Джеррард и Джейми Каррагер. Но преобладали такие гении, как Чарли Адам, Джей Спиринг, Давид Н’Гог и Джонджо Шелви. Восьмое место в АПЛ — логичный итог сезона.

«Ювентус», сезон-2010/2011
Фото: Getty Images
5 место

«Ювентус», сезон-2010/2011

Ссылка в Серию В из-за коррупционного скандала для «Ювентуса» уже состоялась. К сезону-2010/2011 туринцы вернулись в Лигу чемпионов и бились за топ-3 в чемпионате Италии. Однако состав «Юве» не внушал страха. В начале 2000-х клуб обладал одним из лучших подборов футболистов в мире. А к 2010 году из больших игроков остались Алессандро Дель Пьеро, Джанлуиджи Буффон, Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи и ещё не пиковый Клаудио Маркизио.

А сколько странных футболистов оказалось в Турине. По итогам сезона «Ювентус» занял седьмое место в Серии А и остался без еврокубков. Бо́льшую часть дистанции из-за травмы Буффона в воротах играл Марко Сторари. А главным форвардом стал бразилец Амаури. Что тут добавить?

«Манчестер Юнайтед», сезон-2013/2014
Фото: Getty Images
6 место

«Манчестер Юнайтед», сезон-2013/2014

Первый сезон после эры сэра Алекса Фергюсона. Чемпионский состав «Манчестер Юнайтед» старел, а юных лидеров не появилось. Была надежда, что Дэнни Уэлбек, Аднан Янузай, Фил Джонс, Крис Смоллинг и Том Клеверли станут новым костяком. Сейчас это звучит смешно. А тогда тренер «МЮ» Дэвид Мойес попал в тяжёлое положение. Старички не приняли его в клубе после САФа, а молодёжь подвела. Шотландец ротировал состав — выходило только хуже. «МЮ» занял седьмое место в АПЛ, а Мойеса уволили к концу сезона.

«Барселона», сезон-2021/2022
Фото: Getty Images
7 место

«Барселона», сезон-2021/2022

«Барселона» к 2021 году погрузилась в экономический кризис. Экс-президент Хосеп Бартомеу испортил финансовое здоровье клуба, и пришедший ему на смену Жоан Лапорта получил в распоряжение плохое наследие. Одно из первых важных решений — расставание с Лионелем Месси. С главным игроком в истории «Барсы» не продлили контракт из-за экономических проблем.

Другие лидеры также сдавали позиции: Серхио Бускетс, Жорди Альба и Жерар Пике прошли пик и не тащили, как раньше. А новые звёзды (Ансу Фати, Френки де Йонг, Педри, Гави) либо оказались не готовы к роли главных, либо лечились от травм. Плюс из-за ограниченного бюджета «Барса» совершала странные трансферы. Во главе всего этого безобразия находился тренер Рональд Куман, который в итоге не справился с работой в «Барсе». В общем, вряд ли болельщики скучают по этим временам. Тот состав каталонцев стал поводом для шуток.

«Реал» Мадрид, сезон-2003/2004
Фото: Getty Images
8 место

«Реал» Мадрид, сезон-2003/2004

Первый приход Флорентино Переса в мадридский «Реал» называют по-разному: либо эпохой «галактикос 1.0», либо — «Зиданов и Павонов». Справедливо. Из-за упора на трансферы атакующих звёзд «Реал» так и не стал королём Европы. Не хватало надёжности и качества в обороне. Хотя во второй приход Перес учёл ошибки.

А вот над составами «Реала» из первой половины 2000-х любители футбола частенько шутят. Олицетворение плохого менеджмента — стартовые 11 на матч чемпионата Испании — 2003/2004 с «Реалом Сосьедад». Роналдо, Рауль, Роберто Карлос и Луиш Фигу замиксованы с Хорди Лопесом, Альваро Мехией, Борхой Фернандесом и Франсиско Павоном.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android