Самые мемные составы топ-клубов. На некоторые команды больно смотреть

Все европейские топ-клубы периодически оказываются в кризисе. Это нормально: влияют смена поколений, внутренние проблемы или финансовая ситуация. Болельщики сначала переживают, но спустя время вспоминают такие истории с юмором. А составы команд становятся настоящими мемами.

Мы вспомнили самые странные сочетания игроков у грандов в XXI веке. Какой состав — самый забавный? Предлагаем выбрать вам!

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