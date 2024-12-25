Сафонов — главный футболист России прямо сейчас. Он точно не зря уезжал

Если бы лучшего игрока России выбирали не по итогам целого года, а за месяц, то в числе фаворитов точно был бы Матвей Сафонов. Да, частично его значимость мы стали понимать из-за паузы в РПЛ. Ведь сейчас часть футбольной аудитории обратилась к Европе, где сезон не останавливается. Но даже если не учитывать эту паузу, позиционирование Матвея за последние недели действительно выросло. Ведь на какое-то время он точно стал основным голкипером «ПСЖ» после неприятной травмы Доннаруммы.

И главное — у Матвея получается. Сначала он выскочил на замену в матче с «Монако». Да, именно при нём парижане пропустили два гола. Но в них трудно винить россиянина: первый момент — пенальти, который он едва не отразил, второй — удар с близкого расстояния, где выйти или среагировать было очень сложно. А дальше «ПСЖ» поехал на выезд к «Лансу» в Кубке Франции. Для понимания: соперник ещё в сезоне-2022/2023 занял второе место в Лиге 1. И с того момента традиционно держится в топ-8 чемпионата Франции. Так что лёгкого матча никто не ждал. Ожидания оправдались. А одним из героев стал Сафонов. Сначала он сделал три сейва в основное время (при одном пропущенном голе), а потом потащил два удара в серии пенальти. Всё это привело к тому, что россиянин оказался на обложке L'Équipe с подписью «Хладнокровный вратарь».

Обложка L'Equipe

Но это только вершина признания. Куда важнее то, что происходит внизу. Если посмотреть на реакцию в соцсетях, то Сафонова, похоже, реально признали болельщики. Некоторые хорошо помнят, что в начале у большинства было непонимание, зачем «ПСЖ» вообще приглашает россиянина. Теперь же — разнообразные мемы с вратарём, выражающие уважение его действиям в Кубке. Публично Матвея также поддерживают, а главный тренер Луис Энрике постоянно говорит: у команды нет первого номера. Все имеют одинаковые шансы выйти на поле. Вот свежая цитата:

Луис Энрике главный тренер «ПСЖ» «Такую ситуацию можно было предвидеть. Когда играешь 90 минут на выезде против соперника такого уровня, нужно быть готовыми к этому. И мы были готовы. Сафонов — специалист по пенальти, он снова это продемонстрировал. Мы очень довольны результатом, поскольку победа добыта в муках. Ротация Доннаруммы и Сафонова приносит плоды? Да, я так считаю. Мои решения показывают, что моя цель — чтобы ни один игрок не расслаблялся. У меня очень молодая команда, но она выдающаяся, и я хочу, чтобы все игроки чувствовали себя вовлечёнными».



Сам Сафонов тоже наконец-то заговорил. Хотя после переезда в Париж делал это нечасто. Признался, что теперь гораздо лучше понимает требования тренерского штаба. А также добавил: сейчас любое игровое время в плюс, ведь в момент переезда некоторые поставили на нём крест. Однако у Матвея восемь матчей с начала сезона: два — в Лиге чемпионов, пять — в чемпионате и один — в Кубке.

А каждое его появление на поле — действительно большое событие. Конечно, свою роль играет статус клуба — «ПСЖ» даже без Мбаппе остаётся европейским грандом. Но и условия, в которые он попал, заставляют следить за ситуацией особенно внимательно. Не каждый день россияне конкурируют с чемпионами Европы. Сам Доннарумма относится к этому противостоянию, судя по всему, с симпатией. Ведь после тех самых сейвов в серии пенальти итальянец выложил фото именно россиянина на своей странице в соцсетях.

Матвей Сафонов в «ПСЖ» Фото: Getty Images

И главное — вокруг Сафонова благодаря всем этим событиям постоянная движуха. Это отличает его от условного Головина, который особо не резонирует и предпочитает просто держать свой уровень. Или от Миранчука, потому что в МЛС сейчас пауза. Или от Кузяева — Далер совсем мало играет в «Гавре». Конкурировать за внимание мог бы Захарян, но он всё никак не может вернуться на поле после травмы.

Так что Сафонов и правда хорош. И стать главным российским легионером в Европе ему точно под силу.