Boxing Day — главная традиция английского футбола. Праздничный тест для фанатов АПЛ

Boxing Day давно стал синонимом английского футбола. Это целое культурное явление, которое уходит корнями в глубокое прошлое. Впереди 12 вопросов обо всём на свете, что связано со столь ярким и самобытным событием. Справитесь без подсказок?

Когда появился Boxing Day, кто играл в первом матче, кто лучший бомбардир, почему это волшебное время для всех любителей футбола? Кто критикует традицию, какое значение она оказала на массовое восприятие, работают ли здесь приметы? Проверьте свои скиллы в нашем квизе. Поехали!

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