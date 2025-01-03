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Тест по сборной России по футболу в 2024 году: с кем играли, сколько пропустили, где проходили матчи

Что вы помните о матчах сборной России в 2024 году? Тест для тех, кто хочет напрячь память
Кирилл Закатченко
Тест по сборной России в 2024 году
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10 не самых сложных вопросов.

Чуда в 2024 году не произошло — сборная России по-прежнему не принимает участия в международных турнирах. Более того, несколько товарищеских матчей пришлось отменить по разным причинам. Тем не менее сборная всё-таки играет, хотя уровень некоторых соперников никак не назовёшь даже средним. Пока остаётся довольствоваться этим.

Итоги года для сборной от её тренера:
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Мы подготовили для вас тест из 10 вопросов по встречам сборной России в завершившемся году. Пожалуй, для тех, кто следил за национальной командой, он не покажется сложным. Тем более что игр с участием команды Валерия Карпина в 2024-м было не так много. По традиции просим вас не пользоваться поисковиками, а проверить собственные знания. Результаты можно грузить в комментарии.

Если у вас не отображается тест, его можно пройти по ссылке.

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