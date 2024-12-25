«Багаж Абаскаля» — это бред». Юран — о перевоплощении и перспективах «Спартака» в РПЛ

«Спартак» — близкий Юрану клуб. Из киевского «Динамо» до Тарасовки не добрался, хоть и порывался, но в 1995-м всё же доехал — транзитом через Лиссабон и Порту. В конце прошлого века Сергей вернулся в любимый клуб игроком и в нём же в 2003-м начал тренерскую практику. Естественно, и сейчас он не выпускает команду из поля зрения — погружён во всю актуальную повестку. Мы созвонились с Сергеем Николаевичем, чтобы обсудить последние события в жизни «Спартака». А начали разговор с обсуждения резонансного заявления бывшего тренера команды, взбудоражившего красно-белое сообщество.

— Вы в курсе, что до третьего места в 2024 году «Спартак» доехал на «багаже Абаскаля»?

— А начинала сезон команда хорошо?

— Плохо.

— Вот. Я вообще не понимаю этого выражения «багаж старого тренера». Что это вообще такое? Наверное, так можно выразиться, если тебя неделю назад уволили и новый тренер только-только пришёл в команду. А здесь между этими событиями прошло больше полугода. После Абаскаля был исполняющий обязанности, потом пришёл новый главный тренер, со своими философией и требованиями, своим видением игровой схемы и тренировочного процесса. И мы видели: в начале чемпионата «Спартак» выглядел не очень. Результаты были не слишком хорошие. Но тренер искал связки, менял схему: пробовал играть и в пять, и в четыре защитника. Даже со стороны было заметно, что тренер перестраивает игру, меняет требования. Да и не все футболисты, которые при Абаскале считались игроками стартового состава, сохранили свои позиции при Станковиче. Да, какие-то футболисты покупались при Абаскале. Но, во-первых, их приобретал клуб. Чтобы пригласить футболиста, по большому счёту много ума не надо. Есть финансы и есть квалификация исполнителя. Встроить игрока в схему, в требования — вот тренерское искусство. Почему уволили Абаскаля? Он не смог дать с этой командой результата. Это и говорит о работе тренера.

Его высказывания сейчас звучат немного по-детски. Почему он не говорил этого в начале сезона, когда не всё у «Спартака» складывалось ровно? А стоило им пять-шесть матчей выиграть в концовке — и всё, это я сделал эту команду? Детский лепет, на мой взгляд.

— Перевоплощение Угальде это только подтверждает?

— Именно об этом я и говорю. Футболиста нужно встроить в игру новой команды так, чтобы он максимально показывал свои качества на поле. Станкович и сам был футболистом высокого уровня. Наверняка он проводил индивидуальные беседы с Угальде и какие-то нюансы ему объяснил, раз тот начал забивать по два-три-четыре гола. Вот лучший ответ на высказывания Абаскаля. Почему Угальде при тебе не забивал? Ты же достаточно времени с ним работал, длинные зимние сборы провёл. И если он сейчас начал забивать — значит, ты ему всё объяснил или другой тренер? Так что все эти разговоры про багаж — бред. И говорить «я собирал команду» — тоже некорректно. Её клуб собирал, на свои деньги. А ты как тренер не смог с ней добиться положительных результатов, чтобы тебя не уволили. Вот и весь ответ.

— Год заканчивается, а «Спартак» до сих пор без спортивного директора. Это проблема для клуба?

— Спортивный отдел у клуба в любом случае есть. А вот роль спортивного директора мне не всегда понятна. Если руководство полностью доверяет тренеру, такая единица в штате вообще не обязательна. В такой конфигурации тренер говорит: команде нужен нападающий или центральный защитник таких-то параметров. Всё, спортивный отдел уточняет в клубе допустимый ценовой диапазон и начинает лопатить рынок. Потом из 20-30 вариантов отбирают троих и показывают тренеру. А тот уже выбирает наиболее подходящего: этот подходит. После чего клуб вступает в переговоры. В Европе так часто построен процесс. При таком подходе спортивный директор только дублирует функции тренера, причём делает это в минус. Потому что за результат отвечает тренер — он, соответственно, и должен вести спортивную часть. Так что ничего критического в отсутствии спортдира в «Спартаке» нет. И точно нет повода кричать: всё пропало. Тем более что мальчишка из Португалии, который занимал эту должность до недавнего времени, на мой взгляд, был не помощником клубу такого уровня. Наверняка и Станкович, и спортивный отдел сейчас занимаются этим вопросом. Если вообще считают нужным этой зимой укреплять какие-то позиции.

Деян Станкович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Вы видите в этой команде явно уязвимые места, которые нуждаются в усилении?

— Я думаю, ещё один центральный защитник хорошего уровня необходим «Спартаку». Станкович ставил в оборону Литвинова, но по своему амплуа он всё же опорный полузащитник. Нацеленных на атаку игроков в команде достаточно, а вот качественный опорник оборонительного плана «Спартаку» не помешал бы. И, если возможности позволяют, я бы на месте Станковича попросил ещё нападающего таранного типа. Угальде — это хорошо. Но когда соперник всем составом обороняется на своей половине поля и взломать оборону через центр проблематично, нужно больше задействовать фланги и выпускать под прострелы-навесы мощного форварда типа Зе Луиша.

— Так есть же два.

— Тот нападающий, которого из Испании привезли, по-моему, до сих пор с лишним весом. Не помощник команде. А Шамар… Смотря какие задачи «Спартак» перед собой ставит. Для борьбы за чемпионство нужен более сильный нападающий. Тогда и Угальде будет проще. Они будут таранить защиту и сохранять мячи, а Угальде — вторым темпом атаковать. На мой взгляд, такая игра для него даже комфортнее.

— У Николсона и Жозе перспектив в «Спартаке» не видите?

— В тех матчах, которые я видел, они соответствовали уровню среднего или чуть выше среднего клуба РПЛ. Никак не под задачу чемпионства.

Виллиан Жозе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— В таком случае возникает вопрос: а как же они попали в команду?

— Ну как попали? Португальский спортивный директор, по-моему, привёз этого бразильца из Испании. А по Шамару не знаю — это был запрос тренера или опять-таки решение директора. Но Жозе, на мой взгляд, вообще не соответствует уровню «Спартака».

— Вы поиграли в Англии. Верите в интерес топ-клубов АПЛ к Угальде?

— Нет. Может быть, он и есть в шорт-листе из 50-60 кандидатов.

— Это уже лонг-лист получается.

— Да-да. У нас любят разгонять волну: забил три-четыре гола — всё, топ-клубы уже в очередь выстроились. Но из Голландии же он не уехал в топ-лигу. А из чемпионата России сейчас ещё сложнее попасть в топ-клуб. Да, он назабивал голов, однако большие команды не берут игроков сразу. Ещё как минимум год они будут наблюдать за ним, убеждаться, соответствует ли уровню. Это у нас могут за два-три дня принять решение: всё, берём. В Европе так не работает. Они спокойно ведут игрока на протяжении продолжительного времени. Так и с Угальде — в лонг-листе его фамилия наверняка есть.

— Вообще, в этом «Спартаке» видите кандидатов на успешное выступление в Европе? Если не в топе — в команде попроще.

— В среднем клубе и Угальде, и Барко могли бы заиграть. Но опять-таки сейчас все восхищаются Барко. Да, для нашего чемпионата он сильный футболист. Но раз поехал в Россию, значит, интереса в европейских странах не было. Там немножко другой уровень. Или «множко». Выходит, не видели его тогда у себя европейские клубы. Вот и весь ответ.

Эсекьель Барко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Ещё нужно тут доказывать?

— Да, сначала нужно здесь по максимуму показать, что ты лидер и от тебя всё зависит. Забивать, отдавать голевые передачи. Наверняка и Барко есть если не в шорт-, то в лонг-листе европейских клубов. Но о конкретике пока рановато говорить.

— Станковича впервые в карьере ожидает длинное зимнее межсезонье. Это может стать проблемой для клуба?

— Он ещё не сталкивался с такой ситуацией. Выстроить тренировочные сборы таким образом, чтобы подвести команду в оптимальной форме к мартовским играм, очень непросто. Нужно чётко понимать и знать, как готовить футболистов при такой цикличности. Всё-таки летние сборы — это стандарт, как и в Европе. Три-четыре недели — тут всё понятно-знакомо. Правильно выстроить работу в зимнюю паузу будет сложнее. Здесь очень важно не ошибиться, чтобы команда побежала не раньше нужного времени или, наоборот, не позже. Есть риск недоподготовить её к марту. Думаю, Станковичу будет не лишним проконсультироваться с тренерами, знакомыми со спецификой работы в наших условиях. Хоть бы даже с земляками-сербами, имеющими опыт РПЛ. Это только на первый взгляд кажется несущественным. На самом деле в эту тему нужно вникать максимально.

— За своим предыдущим клубом посматриваете?

— А как иначе? Если ты работал в клубе, конечно, и потом уделяешь ему внимание. Не пристальное, но всё равно интересуешься. При тех возможностях, которые у клуба есть сейчас, 16 очков — печальный результат. У меня таких возможностей для комплектации не было. Работал с тем, что было. До меня Кержаков с Галактионовым набирали к зиме по 19 очков, а у нас год назад 24 было. К сожалению, весна 2025-го будет непростой для Нижнего. Конечно, хотелось бы, чтобы клуб остался в РПЛ. Болельщик, город этого заслуживают. Я всегда говорил, что мне нравилось там работать.

— На днях ваш старый знакомый агент Барбоза высказал уверенность, что Юран и в Европе мог бы тренировать. Вы в себе чувствуете такую готовность?

— А там что, круглое поле или квадратным мячом играют (смеётся)? Или там по 20 человек с каждой стороны выходят на матч?

— Другой менталитет, язык.

— Вы же в курсе, где я провёл футболистом около 10 лет?

Сергей Юран Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Естественно.

— Вот. Я поиграл в четырёх странах. У меня португальский — второй язык. Да, с английским и немецким чуть сложнее, но их ментальность я знаю. Когда слышу вопросы: «А смогли бы наши тренеры работать в Европе?» — отвечаю: это что, на Марс слетать? Они же у нас могут работать — почему мы не можем у них? Ментальность мне знакома, а базовые тренерские принципы что здесь, что там не отличаются. Я готов, без вопросов.

— Допускаете такой поворот в своей практике?

— Скажем так: не исключаю. Мне и сейчас поступают какие-то предложения, из Первой лиги, но я уже там много лет работал и эти задачи решал. Хочется чего-то большего. Приоритет — РПЛ. В крайнем случае — команда Первой лиги под задачу. Но и Европу не исключаю.