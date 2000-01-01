Роналду после бани искупался в проруби в -20℃
Криштиану Роналду решил провести рождественские каникулы с семьёй в Финляндии. Португалец по максимуму погрузился в местный колорит: сходил в баню, а потом окунулся в прорубь при -20°С!
Роналду после бани искупался в проруби в -20℃. Видео
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