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Маскоты в Португалии собрались на званый ужин
Маскоты в Португалии собрались на званый ужин
Маскоты клубов чемпионата Португалии решили вместе отметить Рождество. Талисманы собрались на настоящий званый ужин!
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Настоящая сказка
Настоящая сказка
Чтобы отметить Рождество, за один стол сели сразу 32 маскота из 18 команд. Вышло очень атмосферно!
Маскоты клубов в Португалии собрались на рождественский ужин
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