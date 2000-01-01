Маскоты в Португалии собрались на званый ужин
Маскоты клубов чемпионата Португалии решили вместе отметить Рождество. Талисманы собрались на настоящий званый ужин!
Настоящая сказка
Чтобы отметить Рождество, за один стол сели сразу 32 маскота из 18 команд. Вышло очень атмосферно!
Маскоты клубов в Португалии собрались на рождественский ужин
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