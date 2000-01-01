Слуцкий спел Last Christmas перед командой. Видео
Леонид Слуцкий вновь доказал, что он не только тренер, но и хороший певец. На праздничном вечере в «Шанхай Шэньхуа» специалист исполнил хит Wham! — Last Christmas.
Слуцкий спел Last Christmas на рождественской вечеринке. Видео
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