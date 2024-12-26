Бобровский, Шнайдер, Батраков, Шара Буллет или Лифинцев? Прорывы 2024 года в спорте России

🏒 Сергей Бобровский, хоккей

«Трудности закаляют характер и укрепляют волю», — говорил Сергей Бобровский в интервью «Чемпионату» летом 2023 года. Его трудолюбие и отношение к делу никогда не ставились под сомнение – без них не стать одним из лучших вратарей мира. Однако в карьере россиянина был период, когда кому-то могло показаться, что лучшее уже позади.

Первые годы после перехода во «Флориду» на многомиллионный контракт можно назвать чёрной полосой с периодическими небольшими проблесками. Бобровский верил, что сможет выиграть с командой, которая никогда не хватала звёзд с неба, а дальше первого раунда плей-офф проходила лишь однажды и настолько давно, что уже успели вырасти несколько новых поколений хоккейных болельщиков.

Сколько критики на него вылилось за это время – не счесть. Но Бобровский, некогда творивший чудеса и бравший одну «Везину» за другой в совершенно заштатном «Коламбусе», был твёрд и не отступал с намеченного курса. Всё, чего он добился в своей карьере, он получил потом и кровью. Он поднялся на недосягаемые вершины, затем провалился вниз, чтобы затем восстать из пепла. 2024 год не принёс Сергею ни новой «Везины», ни «Конн Смайт Трофи», однако он осуществил свою мечту и окончательно и бесповоротно застолбил за собой место в когорте лучших вратарей в истории хоккея. Именно в этом году он вернул себе звание неоспоримого первого номера «Флориды», был примером для всей команды и в плей-офф блистал, как никогда прежде. Совершить рывок в 20 или 25 лет – это совершенно нормально. Вернуться на высочайший уровень (и не просто высочайший, а на вершину хоккейного мира) в 35 – дорого стоит. Именно за это мы восхищаемся Бобровским и именно поэтому считаем его главным прорывом года в российском спорте. Сергей – настоящий образец воли и силы характера.