Бобровский, Шнайдер, Батраков, Шара Буллет или Лифинцев? Прорывы 2024 года в спорте России

По итогам уходящего года в каждом разделе «Чемпионата» проходили открытые голосования читателей за спортсменов, для которых 2024-й стал прорывным. Среди номинантов были как молодые перспективные спортсмены, так и сложившиеся звёзды, которые смогли выйти на новый уровень.
Всех победителей мы собрали в итоговый рейтинг, чтобы решить: кто главный прорыв российского спорта в 2024 году?
- Если хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на кнопку «Вверх».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелку «Вниз».
Важно: голосовать можно только в обычной версии «Чемпионата», к сожалению, «быстрые» страницы, которые создают поисковики или «Телеграм», «не видят» функционал рейтингов.
🏊 Мирон Лифинцев, плавание
Одной из главных сенсаций 2024 года в российском спорте стал 18-летний пловец Мирон Лифинцев. Летом уходящего года спортсмен, который специализируется в плавании на спине, установил новый мировой рекорд среди юниоров на 100-метровке.
А в декабре российских пловцов выпустили на мировую арену, и Мирон на первом большом старте в карьере с ходу взял пять (!) золотых наград. На ЧМ-2024 на короткой воде он победил на дистанциях 50 и 100 м, а также помог команде добраться до первого места сразу в трёх эстафетах. Ну какой красавец!
«Про Мирона Лифинцева сейчас будут говорить все и везде. Пять золотых из шести, которые выиграла страна, – это безумно сильный результат. Если выделять что-то конкретное, то я бы обратил внимание на то, как он работает в касание. Это фантастика какая-то, всё отработано от и до».
🏒 Сергей Бобровский, хоккей
«Трудности закаляют характер и укрепляют волю», — говорил Сергей Бобровский в интервью «Чемпионату» летом 2023 года. Его трудолюбие и отношение к делу никогда не ставились под сомнение – без них не стать одним из лучших вратарей мира. Однако в карьере россиянина был период, когда кому-то могло показаться, что лучшее уже позади.
Первые годы после перехода во «Флориду» на многомиллионный контракт можно назвать чёрной полосой с периодическими небольшими проблесками. Бобровский верил, что сможет выиграть с командой, которая никогда не хватала звёзд с неба, а дальше первого раунда плей-офф проходила лишь однажды и настолько давно, что уже успели вырасти несколько новых поколений хоккейных болельщиков.
Сколько критики на него вылилось за это время – не счесть. Но Бобровский, некогда творивший чудеса и бравший одну «Везину» за другой в совершенно заштатном «Коламбусе», был твёрд и не отступал с намеченного курса. Всё, чего он добился в своей карьере, он получил потом и кровью. Он поднялся на недосягаемые вершины, затем провалился вниз, чтобы затем восстать из пепла. 2024 год не принёс Сергею ни новой «Везины», ни «Конн Смайт Трофи», однако он осуществил свою мечту и окончательно и бесповоротно застолбил за собой место в когорте лучших вратарей в истории хоккея. Именно в этом году он вернул себе звание неоспоримого первого номера «Флориды», был примером для всей команды и в плей-офф блистал, как никогда прежде. Совершить рывок в 20 или 25 лет – это совершенно нормально. Вернуться на высочайший уровень (и не просто высочайший, а на вершину хоккейного мира) в 35 – дорого стоит. Именно за это мы восхищаемся Бобровским и именно поэтому считаем его главным прорывом года в российском спорте. Сергей – настоящий образец воли и силы характера.
«Очень сложно выиграть Кубок Стэнли, когда ты старше 33 лет. Сергей не просто выиграл, он был ключевой фигурой. Вспомните финальную серию, когда счёт был 3-0, потом стал 3-3, и они выиграли в седьмом матче. Это настолько серьёзное моральное испытание для человека, в тот момент Сергей понимал – сейчас или никогда. Команда выиграла седьмой матч благодаря блестящей игре Бобровского.
Вообще, о всей истории его развития и шагах, которые он предпринял, можно снимать фильм. Он показал миру, что Россия — широкая страна. А Новокузнецк может производить игроков мирового уровня. Сейчас ещё сложно описать всеми красками достижения Сергея и оценить его вклад в российский и мировой хоккей, но по окончании карьеры это будет отмечено».
🎾 Диана Шнайдер, теннис
В эпоху отстранения российских спортсменов от крупных международных соревнований к теннису приковано повышенное внимание болельщиков. В этом виде спорта наши представители по-прежнему имеют возможность сражаться с мировыми звёздами. Тем удивительнее и приятнее взлёт теннисистки Дианы Шнайдер, которая в начале сезона едва попадала в первую сотню мирового рейтинга, а закончила год 13-й.
20-летняя россиянка прошла сезон фактически без спадов. И завоевала аж четыре титула в одиночном разряде! Столько же трофеев у первой ракетки мира Арины Соболенко, на один больше — у Иги Швёнтек. И всё. Шнайдер в топ-3 по количеству титулов в 2024-м — ну кто мог предположить подобное год назад? Особая прелесть в том, что Диана становилась чемпионкой на всех трёх покрытиях — харде, грунте и траве. Таким достижением в этом году не может похвастаться вообще никто!
И, конечно, особняком стоит серебро Олимпиады, выигранное в парном разряде. Изначально не планировалось, что Шнайдер и Мирра Андреева встанут в пару. Девушки неслись по сетке, не замечая соперниц, и лишь в финале немного не хватило опыта. Но кто их упрекнёт?
«Шнайдер — главный прогресс сезона. Но меня только беспокоит, что она так много турниров играет. Я смотрю и думаю: откуда столько сил? Однако если ей так комфортно, если она такой теннис показывает, значит, всё хорошо. Шнайдер — левша, мне нравится её стиль игры, всё очень мощно».
⚽ Алексей Батраков, футбол
Российский футбол даже в непростых условиях дарит крутейших игроков. Нет сомнений, что в 2024 году сильнее всех поразил Алексей Батраков. 19-летний полузащитник подобрался к основе «Локомотива» во второй части сезона-2023/2024. Летом клуб лишился двух ведущих игроков — Антона Миранчука и Максима Глушенкова. Но не заметил их потери благодаря Батракову, который теперь уже по-настоящему ворвался в состав.
Алексей творит магию на поле: действует эффектно, эффективно и легко. Также Батраков крут при обороне и готов к борьбе, несмотря на юный возраст. Нужно забить? Пожалуйста. Ассист? Конечно. За 17 матчей Батраков наколотил 10 мячей и отдал шесть результативных передач. Полузащитник «Локо» занимает второе место в гонке бомбардиров и по системе «гол+пас».
Батраков взял на себя роль лидера команды. А ещё дебютировал за сборную России — и сразу забил! Меньше чем за год он превратился из юниора в одного из главных футболистов лиги. Мощный прорыв — даже по мировым меркам. Кстати, в мировых рейтингах Батракова тоже отмечают.
«Главный прорыв года — Батраков. Мальчишка молодец! Он удивил. Ведь заиграл не в среднем клубе, а в «Локомотиве», одном из грандов российского футбола. Может быть, в концовке был не так выразителен, но бо́льшую часть чемпионата проявлял себя. Если голова будет на плечах и будет правильно мыслить, должен вырасти и добавить. Был вызов в сборную — и сразу отметился забитым мячом. Главное, чтобы в облака не улетел. Тогда ещё прибавит».
🏀 Егор Дёмин, баскетбол
До 2024 года о Егоре Дёмине слышали только ярые болельщики баскетбола, которые следят и за молодёжными чемпионатами. Теперь же о нашем 18-летнем таланте знают практически все. Дёмин прошёл академию мадридского «Реала» – одну из лучших баскетбольных школ во всей Европе. Да не просто прошёл, а выиграл со «сливочными» две молодёжные Евролиги, находившись на главных ролях в команде.
После мегауспешного сезона Егор отправился покорять Америку! Выбор пал на университет Бригама Янга (BYU) в студенческой американской лиге NCAA. На старте сезона Дёмин заявил о себе так, что о нём не говорил только ленивый среди обозревателей студенческого баскетбола. 18-летний россиянин стал первым в истории своего университета, кому удалось получить награду новичку недели. Егор же выиграл две такие награды подряд!
Котировки Дёмина выросли настолько, что сейчас он претендует на топ-10 драфта НБА 2025 года. Ни одному из российских баскетболистов не удавалось попасть в десятку! Егор может стать первым в истории, кому покорилась данное достижение.
«Егор Дёмин удачно играет за свой университет. В этом сезоне я видел только одну игру, и мне понравилось. Мои коллеги-журналисты, которые живописали о его достижениях на баскетбольной площадке, сыграли определённую роль. Не думаю, что кто-то регулярно смотрит матчи университета Бригама Янга, за который выступает Егор. В любом случае это достижение».
🏐 Светлана Гатина, волейбол
Светлана – восходящая звезда российского волейбола. В 21 год она стала не просто основным, а системообразующим игроком лидера женского чемпионата – казанского «Динамо-Ак Барс». Туда она перебралась летом из саратовского «Протона», которому помогла добраться до бронзовых медалей сезона-2023/2024. С Гатиной в составе казанский клуб не потерпел ни одного поражения в рамках Суперлиги, завоевал Суперкубок страны, а в последние дни уходящего года борется за Кубок России.
Это человек, который умеет делать на площадке всё, причём на высоком уровне. Прямо сейчас Гатина — одна из главных звёзд чемпионата России, за которой скоро наверняка будут охотиться мировые гранды. А когда наша сборная вернётся на международную арену, Гатина точно станет важнейшим игроком и в ней.
«Светлана Гатина — прорыв года, потому что у неё был прекрасный предыдущий сезон, где она выделялась на своей позиции. Она симпатичная девчонка, и многие болельщики ещё обращают внимание на это. Сейчас она основной игрок в команде, которая является безоговорочным лидером. Наверное, в ближайшее время они возьмут Кубок и будут биться за чемпионство. Если ничего не произойдёт, могут взять чемпионство, хотя женский волейбол непредсказуем».
🎯 Даниил Серохвостов, биатлон
25-летний биатлонист пару лет назад был в числе лидеров российского биатлона, однако в сезоне-2023/2024 у спортсмена начались проблемы со здоровьем. Постоянные болезни выбили Серохвостова из колеи, потому что он не мог даже нормально тренироваться. Результаты у Даниила сильно упали.
На старте сезона-2024/2025 всё изменилось. Серохвостов разобрался со своими проблемами со здоровьем и буквально взлетел на топ-уровень. В 11 гонках сезона Даниил 10 раз поднимался на подиум, причём пять раз – на высшую ступень. Худшим результатом в минувшем декабре для Серохвостова стало четвёртое место! Причём без медали биатлонист остался после просмотра фотофиниша.
Даниил с лёгкостью обыгрывает титулованных соперников: призёров Олимпиады и чемпионов мира. Он по-настоящему доминирует в нашем биатлоне!
«Если называть прорыв года, больше всего подходит Даниил Серохвостов. Но я слишком строго отношусь к слову «прорыв», оно мне не нравится. Даниил просто начал реализовывать то, на что способен. Серохвостов — самый прогрессирующий спортсмен по сравнению с предыдущими сезонами».
⛸️ Владислав Дикиджи, фигурное катание
В российском мужском одиночном катании в последние пару лет очень сложно выделиться: сразу несколько спортсменов считаются лидерами и претендуют на самые высокие места. Но одному из них всё же удалось отличиться — и это Владислав Дикиджи.
В мощнейшей борьбе на чемпионате России в Омске именно ученик Олега Татаурова оказался сильнее всех. Дикиджи считали одним из главных претендентов на золото, и он этот статус более чем оправдал. А после своего триумфа снова взорвал соцсети: прыгнул сложнейший четверной аксель. Кроме него, в мире этим прыжком владеет всего один (!) человек — Илья Малинин.
Ещё год назад Владислав Дикиджи ворвался в элиту мужской одиночки и остановился в шаге от титула чемпиона России. А в текущем сезоне своего уже не упустил.
«Дикиджи абсолютно заслуженно стал прорывом года в фигурном катании! Не могло быть сомнений, что будет кто-то другой».
👊 Шарабутдин Магомедов, смешанные единоборства
Долгое время Шарабутдина Магомедова, более известного под прозвищем Шара Буллет, знали только в России. Однако в 2024 году Магомедов совершил невероятный спортивный рывок. 30-летний россиянин провёл три поединка в главном промоушене мира: против Антонио Троколи, Михала Олексийчука и Армена Петросяна, в каждом из которых красиво победил. Два боя Буллет выиграл досрочно, а нокаут в схватке Петросяном и вовсе вошёл в список лучших финишей года по версии промоушена: Шара снёс соперника уникальным двойным бэкфистом, заставив подскочить всю арену. Как итог — попадание в топ-15 среднего веса UFC.
Кстати, Шара добился успеха не только в октагоне. Его искренне полюбило руководство UFC, им восхищаются эксперты и бойцы, что позволило ему стать одной из главных медиазвёзд лиги. Более того, благодаря уникальной харизме Магомедов уже успел сняться в голливудском фильме — это ли не успех?
«Шара в этом году выдал три классных боя, зашёл в рейтинг, оформил нокаут, который все обсуждали. Он сбалансированно набрал ход: в спорте, в медиа. Один из лучших российских бойцов, показавших достойный результат в UFC».
🖥️ Данил donk Крышковец, киберспорт
17-летний рифлер Team Spirit стал главным козырем команды в этом сезоне — и главной причиной чемпионства «драконов» на Shanghai Major 2024, самом важном турнире по Counter-Strike 2.
Форма Донка немного даже пугает. В своём юном возрасте российский рифлер уже бьёт рекорды — он не просто самый юный чемпион мира, а лучший игрок мэйджора c наивысшим количеством эйсов в истории и самым высоким личным рейтингом в 2024 году.
Собравший уже шесть наград MVP на топ-турнирах, Крышковец также претендует на звание лучшего игрока года в Counter-Strike. Достаточно, чтобы стать прорывом года?
«Данька молодец. Он сделал несколько эйсов на этом мэйджоре, да и в целом на протяжении всей карьеры — это стабильно классный, жёсткий стрелок, это тир-1 игрок, который дополнит абсолютно любую команду.
«Закрыть» Донка очень тяжело — он молодой, плюс реакция, плюс все вот эти стрейфы и прочее. Его в YouTube уже кто только не разбирал: как он двигается, как он «пикает» и выходит из угла. Для меня это — топ-1 игрок года».
🏁 Михаил Симонов, кольцевые гонки
Действующий чемпион дивизиона «Туринг-Лайт» в 2024 году пошёл на повышение и оказался в топовом классе российских гонок SMP TCR Russia в составе команды «ТАИФ Моторспорт». Спортсмен на Cupra Leon IV TCR сразу заявил о себе как о претенденте на чемпионство, выиграв первую же гонку. Молодой талант до последнего этапа сражался за титул и смог его вырвать в плотной борьбе, став автором редкого достижения: двух подряд чемпионских званий в разных классах чемпионата СМП РСКГ Туринг.
Правда, титул был омрачён скандалом во время финальной гонки, когда напарник Симонова Дмитрий Брагин выдавил на обочину конкурента Михаила Владимира Атоева и тем самым лишил последнего шансов вырвать титул. Впрочем, скандал на последнем этапе почти всегда делает титулы в автоспорте действительно эпичными, а тут всё сошлось – новичок с ходу побеждает, да ещё и на фоне таких разборок! Такие истории в гонках происходят не каждый год. При этом Симонову всего 22 года – если появятся желание и возможность попробовать себя за рубежом, то мы вправе ждать нового прорыва уже в европейских гонках.
«В нашем спорте случайностей не бывает. Миша стал автором главного гоночного прорыва благодаря своему труду и таланту. Безусловно, правильный выбор команды и тренера тоже повлияли. Дима Брагин, который руководит командой, достаточно давно знаком с этой семьей. Он выступал в одном экипаже с папой Миши, это было ещё 15 лет назад. Видимо, всё сложилось: бюджет, быстрая машина и правильная команда с тренером, плюс его собственная скорость».