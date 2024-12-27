Легендарный стадион «Манчестер Юнайтед» довели до неприличного состояния. Это просто стыд

«Манчестер Юнайтед» испытывает большие проблемы не только с точки зрения результатов. В последнее время стадион «Олд Траффорд» всё чаще попадает в новостные ленты с негативным подтекстом.

Рейтинг по гигиене пищевых продуктов на стадионе «Манчестер Юнайтед» упал до двух единиц по пятибалльной шкале. Это произошло после того, как в корпоративном зале на первом этаже, а также в точке продажи еды для болельщиков обнаружили мышиные экскременты. Английские фанаты шутят в социальных сетях, что грызуны оставили рождественские подарки для инспектора по гигиене пищевых продуктов. Важный нюанс — помёт не обнаружили на кухне и в местах приготовления пищи на стадионе.

Мышь на матче Лиги Европы «МЮ» — «Будё-Глимт» Фото: Justin Setterfield/Getty Images

У «Манчестер Юнайтед» есть контракт с компанией по борьбе с вредителями. После инцидента клуб обратился за дополнительной помощью. Проблема заключается в том, что стадион «Олд Траффорд» расположен рядом с каналом и железнодорожной станцией. В условиях низких зимних температур грызуны стремятся в тёплые и защищённые места.

В конце ноября «МЮ» провёл домашний матч Лиги Европы с «Будё-Глимт» (3:2). Фотографы запечатлели момент с мышью, выбежавшей на поле. А один их фанатов клуба сделал фотографию с мёртвым грызуном под своим сиденьем на стадионе. «Манчестер Юнайтед» пустит любого на стадион за £ 66. Видимо, это касается и мёртвых животных», — так фанат подписал снимок в социальных сетях. Это в том числе и отсылка к увеличению цен на билеты.

Мёртвая мышь на стадионе «Олд Траффорд» Фото: x.com/Connor_Lomas

«Наш клуб внедряет надёжную систему борьбы с вредителями по всему стадиону «Олд Траффорд», — утверждает представитель «МЮ» в беседе с The Guardian. — Во всех зонах общественного питания проводятся многочисленные еженедельные проверки и принимаются строгие меры для обеспечения высокого уровня чистоты и соблюдения норм гигиены. Если происходят какие-то инциденты, то мы немедленно принимаем соответствующие меры».

Мыши не единственная проблема стадиона, которому уже больше 100 лет. На днях «МЮ» с треском проиграл дома «Борнмуту» (0:3), а после матча в Сети завирусилось видео с пресс-конференции Рубена Аморима. Во время общения тренера с журналистами с потолка в пресс-центре капала вода.

«Если бы я знал, каким образом, то решил бы все проблемы клуба. И даже эту...» — скажет позднее Аморим на пресс-конференции. В мае 2024 года в концовке домашнего матча с «Арсеналом» стадион «Олд Таффорд» не выдержал ливня. Крыша протекла, а вода залила сиденья на арене. В клубе сообщили, что выпало почти 4 см осадков, после чего на стадионе начались срочные ремонтные работы. В социальных сетях разместили видео, как вода заливает гостевую раздевалку.

Протекающая крыша на стадионе «Олд Траффорд» Фото: Michael Regan/Getty Images

Ещё одна проблема — мусор. Из-за того что на каждый матч на стадион приходят почти по 75 тысяч человек, клубу приходится тратить немало времени на уборку. Подавляющее большинство команд АПЛ имеет пятизвёздочный рейтинг по гигиене. В прошлом инспекторы, посетившие стадион «МЮ», снизили его до единицы, поскольку посетителям подали сырую курицу. Позднее (в ноябре) рейтинг гигиены подняли до четырёх баллов, однако затем снизили до двух. Теперь клуб намерен сделать всё, чтобы как можно скорее изменить ситуацию в лучшую сторону.

Британский миллиардер Джим Рэтклифф приобрёл миноритарный пакет акций «МЮ» в начале 2024 года. Сейчас он изучает вопрос, что будет выгоднее для клуба: модернизировать «Олд Траффорд» или построить новый стадион с нуля. Руководство «МЮ» провело опрос среди болельщиков. 52% из 50 000 респондентов ответили, что готовы к строительству новой арены. 31% людей высказались за реконструкцию «Олд Траффорд». Оставшиеся 17% ещё не определились. Ожидается, что решение по проекту, который может обойтись в £ 2 млрд, будет принято в начале 2025 года.