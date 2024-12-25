Топ-события четверга: «Ливерпуль» — «Лестер», «Сити» — «Эвертон», хоккей и марафон в лыжах

За чем следить 26 декабря: яркие матчи английской Премьер-лиги, уральское дерби в КХЛ, а ещё «Голден Стэйт» — «Лейкерс» в баскетболе!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 26 декабря в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 4:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Карри или Леброн — кто победит в Рождество?

Противостояние Стефена Карри и Леброна Джеймса тянется ещё с 2014 года. На счету обоих баскетболистов по четыре чемпионства, а ещё море индивидуальных наград. Можно сказать, что они олицетворяют собой нынешнюю НБА, а в Рождество наблюдать за их противостоянием вдвойне приятно, не так ли? «Голден Стэйт» и «Лейкерс» сейчас не в лучших кондициях, поэтому победа важна каждому из клубов.

🏀 6:30: «Финикс Санз» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 26 декабря 2024, четверг. 06:30 МСК Финикс Санз Финикс Не начался Денвер Наггетс Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Дюрант и компания остановят Йокича?

Сербская машина по имени Никола Йокич продолжает сиять на просторах НБА. Мало у кого получается остановить Джокера, вот и у «Финикс Санз» в последнем матче не вышло – «Денвер Наггетс» одержал победу со счётом 117:90. Кевин Дюрант и Девин Букер сумеют в этот раз помешать великолепному Йокичу?

🎿 11:00: Лыжные гонки, чемпионат России, свободный стиль, масс-старт, мужчины, 50 км

Интрига: Большунов заявился на марафон. Неужели поборется за победу?

Самый титулованный из действующих российских лыжников Александр Большунов решил стартовать на марафонской дистанции на чемпионате России в Кирово-Чепецке, несмотря на то что из-за проблем со здоровьем в текущем сезоне не выиграл ни одной гонки. Не скажется ли такая нагрузка на его состоянии и в следующем году? Но терять ему точно нечего: раз Большунов стартует, он будет бороться за победу. Сможет ли — вот это большой вопрос.

⚽️ 15:30: «Манчестер Сити» — «Эвертон», АПЛ, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Сити» одержит нужную победу?

«Манчестер Сити» находится в кризисе. Худший период в эпоху Хосепа Гвардиолы. О борьбе за титул АПЛ уже не идёт речи. Нужно хотя бы выбраться из ямы и включиться в гонку за топ-3. Впереди у (пока ещё) действующего чемпиона матч с «Эвертоном». Ливерпульцы не проигрывают в последних трёх турах и улучшили турнирное положение. Так что «Сити» предстоит тяжёлая игра. За нужную победу придётся биться.

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 декабря 2024, четверг. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Автомобилист» вернуться в первую четвёрку?

Обе команды не слишком удачно провели последний отрезок: екатеринбуржцы проиграли шесть из семи последних матчей, а челябинцы только в спаренных играх с «Барысом» немного поправили положение. Уральское дерби всегда получается горячим и напряжённым, а нередко – и результативным. Ждать ли и в этот раз феерии от адептов системной игры?

Как видится уральское дерби для игроков: «Прикольно, медиа развивают историю». Котляревский — об антураже в уральском дерби

🏒 17:30: «Барыс» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 декабря 2024, четверг. 17:30 МСК Барыс Астана Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: дебютирует ли Лайпсик за «Сибирь»?

Новосибирский клуб провалил последние пару месяцев и свалился в низ турнирной таблицы. Поэтому каждый матч для «Сибири» сейчас носит особую ценность или, как принято говорить, играется «как в плей-офф». «Барыс» же давно выбыл из борьбы и будто бы просто плавно готовится к чемпионату мира, наигрывая нужных игроков. Смогут ли астанинцы дать бой мотивированному сопернику?

Лидер обороны «Сибири» выбыл до конца сезона: Главный тренер «Сибири» рассказал о тяжёлой травме Фёдора Гордеева

⚽️ 18:00: «Челси» — «Фулхэм», АПЛ, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Челси» снова оступится?

«Челси» неожиданно оказался в гонке за золото АПЛ. Хотя последние сезоны прошли в турбулентном режиме, первую часть чемпионата-2024/2025 клуб провёл хорошо. Отставание от «Ливерпуля» составляет четыре очка (при матче мерсисайдцев в запасе). Ещё есть шансы на титул. Но для этого нужны стабильные победы. А вот в прошлом туре «Челси» потерял очки с «Эвертоном» (0:0). Теперь нужен реванш в домашней игре с «Фулхэмом».

⚽️ 23:00: «Ливерпуль» — «Лестер Сити», АПЛ, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Ливерпуль» сделает ещё один шаг к золоту?

«Ливерпуль» несётся к титулу в первый сезон Арне Слота. В прошлом туре команда не только красиво обыграла «Тоттенхэм» (6:3), но и оторвалась от конкурентов. Теперь отрыв от «Челси» составляет четыре очка, «Арсенал» же «Ливерпуль» обходит на шесть очков (при матче в запасе). В 18-м туре лидер принимает дома «Лестер». Хороший шанс забрать очередную победу.