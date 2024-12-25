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Расписание спортивных матчей 26 декабря 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события четверга: «Ливерпуль» — «Лестер», «Сити» — «Эвертон», хоккей и марафон в лыжах
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 26 декабря 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии
За чем следить 26 декабря: яркие матчи английской Премьер-лиги, уральское дерби в КХЛ, а ещё «Голден Стэйт» — «Лейкерс» в баскетболе!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 4:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
26 декабря 2024, четверг. 04:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Карри или Леброн — кто победит в Рождество?

Противостояние Стефена Карри и Леброна Джеймса тянется ещё с 2014 года. На счету обоих баскетболистов по четыре чемпионства, а ещё море индивидуальных наград. Можно сказать, что они олицетворяют собой нынешнюю НБА, а в Рождество наблюдать за их противостоянием вдвойне приятно, не так ли? «Голден Стэйт» и «Лейкерс» сейчас не в лучших кондициях, поэтому победа важна каждому из клубов.

Откровения Карри:
«Буду и дальше кидать «трёшки». Карри — откровенно о карьере, уходе из НБА и эпохах в лиге
«Буду и дальше кидать «трёшки». Карри — откровенно о карьере, уходе из НБА и эпохах в лиге

🏀 6:30: «Финикс Санз» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
26 декабря 2024, четверг. 06:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Дюрант и компания остановят Йокича?

Сербская машина по имени Никола Йокич продолжает сиять на просторах НБА. Мало у кого получается остановить Джокера, вот и у «Финикс Санз» в последнем матче не вышло – «Денвер Наггетс» одержал победу со счётом 117:90. Кевин Дюрант и Девин Букер сумеют в этот раз помешать великолепному Йокичу?

Наш интересный рейтинг:
«Второй Джордан» или Инопланетянин. Кто в НБА ярче всех заявил о себе в 2024 году?
Рейтинг
«Второй Джордан» или Инопланетянин. Кто в НБА ярче всех заявил о себе в 2024 году?

🎿 11:00: Лыжные гонки, чемпионат России, свободный стиль, масс-старт, мужчины, 50 км

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Кирово-Чепецк
Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
26 декабря 2024, четверг. 11:00 МСК
Нет данных

Интрига: Большунов заявился на марафон. Неужели поборется за победу?

Самый титулованный из действующих российских лыжников Александр Большунов решил стартовать на марафонской дистанции на чемпионате России в Кирово-Чепецке, несмотря на то что из-за проблем со здоровьем в текущем сезоне не выиграл ни одной гонки. Не скажется ли такая нагрузка на его состоянии и в следующем году? Но терять ему точно нечего: раз Большунов стартует, он будет бороться за победу. Сможет ли — вот это большой вопрос.

Что происходит с Большуновым?
Большунов не выиграл ни одной гонки за три недели. Объясняем, что с ним происходит
Большунов не выиграл ни одной гонки за три недели. Объясняем, что с ним происходит

⚽️ 15:30: «Манчестер Сити» — «Эвертон», АПЛ, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 15:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Сити» одержит нужную победу?

«Манчестер Сити» находится в кризисе. Худший период в эпоху Хосепа Гвардиолы. О борьбе за титул АПЛ уже не идёт речи. Нужно хотя бы выбраться из ямы и включиться в гонку за топ-3. Впереди у (пока ещё) действующего чемпиона матч с «Эвертоном». Ливерпульцы не проигрывают в последних трёх турах и улучшили турнирное положение. Так что «Сити» предстоит тяжёлая игра. За нужную победу придётся биться.

Как обновится состав «Манчестер Сити» в январе:
«Сити» готовится к крупным изменениям. Гвардиола получит помощь уже в январе
«Сити» готовится к крупным изменениям. Гвардиола получит помощь уже в январе

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2024, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Автомобилист» вернуться в первую четвёрку?

Обе команды не слишком удачно провели последний отрезок: екатеринбуржцы проиграли шесть из семи последних матчей, а челябинцы только в спаренных играх с «Барысом» немного поправили положение. Уральское дерби всегда получается горячим и напряжённым, а нередко – и результативным. Ждать ли и в этот раз феерии от адептов системной игры?

Как видится уральское дерби для игроков:
«Прикольно, медиа развивают историю». Котляревский — об антураже в уральском дерби

🏒 17:30: «Барыс» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2024, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: дебютирует ли Лайпсик за «Сибирь»?

Новосибирский клуб провалил последние пару месяцев и свалился в низ турнирной таблицы. Поэтому каждый матч для «Сибири» сейчас носит особую ценность или, как принято говорить, играется «как в плей-офф». «Барыс» же давно выбыл из борьбы и будто бы просто плавно готовится к чемпионату мира, наигрывая нужных игроков. Смогут ли астанинцы дать бой мотивированному сопернику?

Лидер обороны «Сибири» выбыл до конца сезона:
Главный тренер «Сибири» рассказал о тяжёлой травме Фёдора Гордеева

⚽️ 18:00: «Челси» — «Фулхэм», АПЛ, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Фулхэм
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Челси» снова оступится?

«Челси» неожиданно оказался в гонке за золото АПЛ. Хотя последние сезоны прошли в турбулентном режиме, первую часть чемпионата-2024/2025 клуб провёл хорошо. Отставание от «Ливерпуля» составляет четыре очка (при матче мерсисайдцев в запасе). Ещё есть шансы на титул. Но для этого нужны стабильные победы. А вот в прошлом туре «Челси» потерял очки с «Эвертоном» (0:0). Теперь нужен реванш в домашней игре с «Фулхэмом».

В «Челси» появился новый Дрогба?
Над форвардом «Челси» смеялись. А теперь Джексон тащит клуб в АПЛ
Над форвардом «Челси» смеялись. А теперь Джексон тащит клуб в АПЛ

⚽️ 23:00: «Ливерпуль» — «Лестер Сити», АПЛ, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Лестер Сити
Лестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ливерпуль» сделает ещё один шаг к золоту?

«Ливерпуль» несётся к титулу в первый сезон Арне Слота. В прошлом туре команда не только красиво обыграла «Тоттенхэм» (6:3), но и оторвалась от конкурентов. Теперь отрыв от «Челси» составляет четыре очка, «Арсенал» же «Ливерпуль» обходит на шесть очков (при матче в запасе). В 18-м туре лидер принимает дома «Лестер». Хороший шанс забрать очередную победу.

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