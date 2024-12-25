Проблемы «Реала» и «Барсы», вопросы к «Атлетико» и лучшие среди людей. Итоги Ла Лиги к НГ

В последние недели перед Рождеством верхушка таблицы Ла Лиги являла собой калейдоскоп. Смотришь — лидер «Барселона». Проходит тур, смотришь ещё раз — и лидер уже «Реал». Проходит ещё один тур, и картинка вновь меняется: на первом месте уже «Атлетико».

Положение команд в лидирующей группе наверняка изменится ещё не раз. В Ла Лиге невероятная интрига, и это очень-очень здорово. Впрочем, сейчас чемпионат на паузе. Половина турнирной дистанции позади, и самое время сделать саммари увиденного. В нашем фокусе — тройка лидеров и те, кто расположился аккурат за ней.

В честь праздников — всем Feliz Navidad! Ну а теперь обсудим всё самое интересное по итогам первой половины испанского сезона. Vamos!

«Атлетико»

Перед праздниками «Атлетико» преподнёс своим болельщикам сразу два отличных подарка. Во-первых, команда закрепилась на первом месте. Отрыв от «Реала» мизерный — всего одно очко. Но это не отменяет того, что первый круг «Атлетико» смело может занести себе в актив. Первое место есть первое место.

Во-вторых, мадридцы впервые с 2006 года обыграли в гостях «Барселону». Да, на «Монжуике» «Атлетико» возили весь матч. Да, по статистике команда Диего Симеоне никак не должна была выиграть. Но случилось как случилось: гениальный матч выдал Ян Облак, «Барселону» подвела реализация, а «Атлетико», напротив, забил два гола, нанеся три удара по воротам. Причём решающий гол Александр Сёрлот забил уже после 90-й минуты. Времени прийти в себя и подняться у «Барселоны» уже просто не было.

Футболисты «Атлетико» Фото: David Ramos/Getty Images

В конце концов, когда ты не можешь обыграть какого-то соперника на его поле 18 лет, тебе важно просто сделать это. Как — не имеет значения. Отскочил ты или не отскочил — дело десятое. Главное, что «Атлетико» набрал три очка, прервал серию без побед в гостевых матчах с «Барсой» и ушёл на праздничную паузу в праздничном настроении — на чистом первом месте.

Диего Симеоне — настоящий король замен. В этом сезоне Чоло блестяще меняет игру по ходу. Впрочем, важно отметить и менеджмент «Атлетико», который дал Симеоне очень разнообразный состав. Раньше у Диего никогда такого не было. Он может менять схемы, выпускать разных игроков под разные задачи. Сёрлот великолепно выходит, когда надо дожимать. Альварес по необходимости может сыграть и центрального нападающего, и оттянутого, и флангового. Конор Галлахер выходил в разных ролях в центре поля, плюс его пробовали и как левого полузащитника. Если надо успокоить игру и наладить контроль, появляется Коке. Если нужен взрыв, есть Самуэль Лино. Имеются крайки под схему и с тремя, и с двумя центральными защитниками.

Симеоне не сразу наловчился работать с этим разномастным составом. Но как только Чоло разобрался, у «Атлетико» пошли победы. Во всех турнирах их набралось 12 подряд!

При этом по ходу победной серии «Атлетико» не всегда был убедителен. И это касается не только матчей с «Барселоной» и «ПСЖ», где мадридцы — назовём вещи своими именами — отскочили. Победы над «Хетафе» (1:0), «Мальоркой» (1:0) и «Алавесом» (2:1) дались «Атлетико» тяжело. Плюс был эпический камбэк с «Севильей» — с 1:3 на 4:3. Но там весь матч отскакивала «Севилья», которая забила больше, чем создала. А «Атлетико», напротив, очень долго не мог конвертировать своё большое преимущество в голы.

Впрочем, умение дожимать и стабильно брать очки с командами ниже классом — важнейшее качество. Без него чемпионом не стать. В последние годы у «Атлетико» регулярно были с этим проблемы: команда могла обыграть любого топа — и в то же время могла оступиться с любым середняком или аутсайдером. Такие проблемы у команды Симеоне были и в нынешнем сезоне — но в самом начале. Перед зимней паузой выбили 12 побед кряду. В частности, стабильно хлопали оппонентов ниже классом. Не всегда легко — но хлопали.

Главный вопрос: когда у «Атлетико» наступит спад? А он наверняка наступит. Впереди главные матчи Ла Лиги, Кубок Испании и решающие стадии Лиги чемпионов. Да, у Симеоне достаточно глубокий состав — но не во всех линиях. К примеру, очень уязвим центр защиты. Особенно уязвим лидер этой зоны — Хосе Хименес. Он долго играл без травм, но в матче с «Барсой» попросил замену в начале второго тайма.

Хосе Хименес Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Может быть, его поставят на ноги к возобновлению Ла Лиги. Но в любом случае уругваец очень травматичен. И прямой замены ему нет: ни с точки зрения качества игры, ни с точки зрения лидерства в коллективе. Что «Атлетико» будет делать, если Хименес выпадет из состава, большой вопрос.

Способен ли «Атлетико» добавить? Что будет делать Симеоне, если (когда) наступит кризис? Как он его преодолеет? Вот главные вопросы по «Атлетико» на вторую часть сезона.

«Реал»

Если о кризисе «Атлетико» пока можно говорить только в теории, то мадридский «Реал» всю первую часть сезона перепрыгивал из одного кризиса в другой. Летом команду покинули важнейшие Тони Кроос и Начо. Плюс ушёл Хоселу, важность которого особенно ярко проявилась, когда он уехал из Мадрида. Килиан Мбаппе, от которого ждали всего и сразу, адаптируется очень проблемно. Плюс «кресты» порвали Дани Карвахаль и Эдер Милитао. Плюс «Реал» явно недостаточно поработал на трансферном рынке.

На фоне вала проблем отставание от первого места всего на одно очко — очень неплохой результат команды Карло Анчелотти. Это, конечно, нельзя назвать большим успехом. Но это совершенно точно не провал. Могло быть гораздо хуже.

Впрочем, провалы у «Реала» были. Это и 0:4 в «класико» с «Барселоной», и 1:2 в другом «класико» — с «Атлетиком». По счёту поражение в Бильбао не выглядит ужасным, но по игре «Мадрид» был разбит. И символично, что второй гол в ворота Тибо Куртуа «привёз» Феде Вальверде — человек, который всегда считался синонимом стабильности и надёжности. «Реал» в матче с «Атлетиком» болтало настолько сильно, что поплыл даже умница Феде.

Помимо Ла Лиги, у «Реала» были проблемы и в Лиге чемпионов. Поражение от «Лилля» можно было списать на недонастрой. Мол, это только 2-й тур, ещё много матчей впереди, свои очки «Реал» наберёт. Но затем были встречи с «Миланом» и «Ливерпулем». И там, и там «Мадрид» полностью переиграли.

Ладно «Ливерпуль» — он на невероятном ходу, плюс играли на «Энфилде». Ещё и Мбаппе при счёте 0:1 не забил пенальти. Если сильно захотеть, за тот матч «Реал» можно хоть чуть-чуть оправдать. Но за проигрыш «Милану» оправданий быть не может. «Реал» играл дома против соперника, который а) уступает «Мадриду» по качеству состава; б) испытывает не меньшую турбулентность, чем сам «Мадрид». Плюс на тот матч «Реал» вышел после того, как его на «Сантьяго Бернабеу» избила «Барса». В итоге «Милан» абсолютно по делу выиграл 3:1, а команда Анчелотти не показала ни игры, ни характера.

Карло Анчелотти Фото: Angel Martinez/Getty Images

До кучи Винисиуса «прокатили» с «Золотым мячом». Джуд Беллингем не мог забить аж до ноября. Из-за травм много пропустил Родриго — возможно, самый недооценённый представитель звёздной мадридской атаки. У «Реала» были и кадровые проблемы, и игровые, и ментальные.

И тем не менее команда выкарабкалась. В центр обороны Анчелотти подтянул Рауля Асенсио из «Кастильи», и тот оказался очень полезен. Беллингем прервал серию без голов во встрече с «Осасуной», и после этого его наконец прорвало — до паузы он забил ещё шесть мячей. Винисиус не просто не потерял мотивацию после облома с «ЗМ» — наоборот, он пашет с удвоенной силой, чтобы в следующем году France Football точно признал его лучшим.

Полноценно вернулся Тибо Куртуа. Вроде как залечил все болячки Родриго. Вернувшись после последней травмы, в четырёх матчах он забил три гола и отдал две голевые. Мбаппе после незабитых пенальти с «Ливерпулем» и «Атлетиком» будто оттолкнулся от дна и постепенно пошёл наверх. Анчелотти стал чаще сдвигать его налево, и, кажется, в такой конфигурации Килиан эффективнее. Плюс, что очень важно, в последних встречах перед паузой Мбаппе наконец выглядел уверенным в себе. Уверенности ему очень недоставало, и эта проблема была не менее серьёзной, чем интеграция француза в игру «Реала» и выбор для него подходящей позиции.

Килиан Мбаппе Фото: Angel Martinez/Getty Images

Мадрид ближе к праздничной паузе оклемался, заиграл ярче и стал стабильнее набирать очки. «Барселона», напротив, всего за несколько туров растеряла нажитое непосильным трудом преимущество. Вот и получилось, что к Рождеству «Реал» по набранным опережает «Барсу» на два очка, а по потерянным — аж на пять! От лидера, «Атлетико», команда Анчелотти при равном количестве сыгранных матчей отстаёт всего на одно очко. Это ничто.

Плюс «Реал» выиграл Межконтинентальный кубок. Это не самый значимый трофей, но всё же — трофей. Для настроения и уверенности такой маленький победоносный турнир — то, что нужно. Всего «Мадрид» взял пять трофеев за календарный год, а Анчелотти стал самым титулованным тренером в истории клуба. Все эти достижения оформились перед паузой, так что на каникулы «Реал» ушёл с хорошими эмоциями.

Впрочем, проблемы «Мадрида» никуда не делись. Обойма по-прежнему узка. На некоторых позициях — особенно. И пока нет уверенности, что «Реал» зимой выйдет на рынок. Говорят о возможном мощном усилении летом. Но до лета надо как-то дожить. А если опять травмы? Если опять кто-то выпадет надолго?

«Реал» и Анчелотти отлично работают в стрессовых ситуациях. Нынешний сезон — не исключение. Но не случится ли весной такого стресса, с которым не справится даже великий Дон Карло?

«Барселона»

«Чем больше и лучше ты работаешь, тем больше от тебя требуют». Вряд ли Ханс-Дитер Флик слышал эту поговорку. Но прямо сейчас, во время работы с «Барселоной», немец в полной мере ощущает смысл этих слов.

Флик пришёл в проблемный клуб. Что бы ни делали и как бы ни бравировали боссы «Барсы», всем давно очевидно, что ситуация в клубе очень плохая — и финансовая, и кадровая. Однако Флик своей блестящей работой на старте заставил забыть обо всех барселонских проблемах.

У команды появился прессинг. Вновь как сумасшедший начал забивать Роберт Левандовски. Рафинья, которого «Барса» готова была продать несколько трансферных окон подряд, вмиг стал лидером команды и получил капитанскую повязку. Он выходил на обоих флангах, играл «десятку» — и везде был хорош.

Рафинья Фото: Octavio Passos/Getty Images

В опорную зону ворвался Марк Касадо — парень, который в прошлом сезоне отыграл за основу всего 35 минут! Френки де Йонг часть матчей пропустил из-за травмы, а когда вернулся, выяснилось, что в старте ему просто нет места. Касадо здорово сыгрался с Педри и другими партнёрами, и центр поля работает отлично. Кроме того, де Йонг так выходил на замену, что, скорее, отдалял себя от основы, чем приближался к ней.

Центр защиты Флик сформировал из двух пасующих игроков — Иньиго Мартинеса и Пау Кубарси. И если Кубарси — один из главных активов «Барселоны», то Мартинеса летом собирались продавать. Флик запретил — и вот как получилось! Безусловно, сказалось отсутствие Рональда Араухо. Возможно, если бы он был здоров, Флик так не вцепился бы в Мартинеса. Но факт остаётся фактом: при немецком тренере Иньиго играет в свой лучший футбол с момента перехода в «Барселону».

Каталонцы шокировали всех. И тем, что окольными путями всё же заявили Дани Ольмо, и, например, экстремально высокой линией обороны. Офсайдные капканы работали отлично. Тот же Килиан Мбаппе в «класико» так и не разобрался, как их обойти. Плюс довольно туго стартовали «Реал» и «Атлетико», так что «Барса» быстро унеслась вперёд.

Ханс-Дитер Флик Фото: Alex Caparros/Getty Images

А дальше, после фестивального и яркого старта, наступили будни. «Барселону» догнали все те проблемы, которые Флик поначалу так ловко скрыл. Пошли травмы (Ламин Ямаль, Алехандро Бальде, Ферран Торрес), и тут же начал сказываться кадровый дефицит. Он был и в прошлом сезоне. А в нынешнем – только усугубился. Реально усилил «Барсу» только Дани Ольмо. Войцеха Щенсного взяли на скамейку, Пау Виктор тоже в основном сидит. То же самое касается и тех, кто вернулся из аренды или был привлечён из «Барселоны В». Марк Касадо — исключение.

Плюс к «Барсе» начали приспосабливаться. Мбаппе и «Реал» не нашли, как обходить офсайдные ловушки Флика. А потом, со временем, другие команды начали находить решение. «Барселона», которая и раньше не отличалась бетонной обороной, стала регулярно пропускать. Последний матч «на ноль» в Ла Лиге — победное «класико». Это было 26 октября, два месяца назад.

Безусловно, поражение от «Атлетико» — это трагическая случайность. «Барселона» была лучше во всём, кроме реализации. Если бы каталонцы хотя бы не проиграли, ситуация в таблице была бы для них гораздо приятнее. А если бы «Барса» выиграла (чего она полностью заслужила), было бы ещё лучше. Но это не отменяет очевидной тенденции: в ноябре и декабре команда Флика выглядела значительно хуже, чем на старте. Виной тому и травмы, и тот факт, что к «Барсе» постепенно адаптировались.

Адаптироваться теперь надо самой «Барселоне». Во-первых, к тому, что соперники адаптировались к ней. Возможно, Флику снова нужно придумать что-то новое. Не рушить всё до основания и строить по новой, а просто модернизировать какие-то детали. А во-вторых, у «Барсы» опять бюрократические трудности. Дани Ольмо заявлен только до конца 2024 года. Чтобы заявить его на 2025-й, нужно освободить место в ведомости. Руководство клуба утверждает, что всё будет в порядке. Но много ли веры «барселонскому» руководству…

Первую часть сезона для команды Флика можно сравнить с американскими горками. Было много эмоций, стремительный подъём на старте, а затем — столь же стремительное падение. Впрочем, никто не говорит, что невозможен новый подъём. Как и новое падение. Возможно, даже более глубокое, чем сейчас.

Флик работает отлично. Ему бы ещё с ресурсами помочь, добавить стабильности… Но пока, с учётом ситуации в клубе, этого не предвидится. Так что ждём продолжения американских горок!

Чемпион Испании среди людей

Того, кто в эпоху Лео Месси и Криштиану Роналду занимал третье место в гонке бомбардиров Ла Лиги, называли лучшим бомбардиром среди людей. А ту команду, которая финишировала вслед за «Реалом» и «Барселоной», называли чемпионом среди людей. Сейчас испанская элита разрослась до трёх команд — добавился «Атлетико». Так что теперь чемпион среди людей идёт четвёртым.

Футболисты «Атлетика» Бильбао Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Прямо сейчас на четвёртой строчке «Атлетик» из Бильбао. И это удивительно, потому что для басков в этом сезоне главный турнир — не Ла Лига, а Лига Европы. Финал ЛЕ пройдёт на домашней арене «Атлетика» — «Сан-Мамес». Разумеется, Эрнесто Вальверде и его футболисты мечтают принять участие в этом матче. И, желательно, его выиграть.

В Лиге Европы «Атлетик» делит первое место с «Лацио». А в Ла Лиге баски не раз выставляли второй состав либо накануне встреч ЛЕ, либо после них. И тем не менее команда Вальверде идёт всего в двух очках от «Барселоны» и не проигрывает в чемпионате с 6 октября.

Как и в прошлом сезоне, прекрасны братья Уильямсы — Иньяки и особенно Нико. Судя по всему, «Атлетик» правильно сделал, что не продал Нико летом. Во-первых, он приносит огромную пользу. А во-вторых, если кто-то теперь захочет его купить (а такие точно найдутся), баски смело могут указывать на сумму отступных. Или так — или никак. Ни центом меньше! Нико достаточно хорош, чтобы выплатить за него всю клаусулу полностью.

Вертикальный футбол, нацеленный на большого форварда Горку Гурусету, работает отлично. «Атлетик» не всегда играет ярко, но это чрезвычайно упёртая команда. Она прекрасно знает свои сильные и слабые стороны и даже не пытается делать того, чего не умеет. В этом её сила!

Плюс отдельно нужно отметить плеймейкера Ойана Сансета. Он уже давно на виду, но этот сезон может получиться для него по-настоящему прорывным. Прямо сейчас Сансет делает качественный шаг вперёд. В 20 матчах во всех турнирах он уже забил восемь мячей. Если братья Уильямсы создают движ на флангах, то Сансет завязывает игру в центре. Он передатчик, связывающий всех со всеми. При этом, если нужно, Ойан и сам может забить. И, что интересно, забивает он абсолютно по-разному: и дальними ударами, и из пределов штрафной, и головой после резких рывков к чужим воротам.

Следом за «Атлетиком» идёт «Вильярреал» — команда намного более яркая (и по цвету формы, и по игре), но намного менее стабильная. «Вильярреал», в отличие от Бильбао, не играет в еврокубках, но ближе к Рождеству команда Марселино банально выдохлась. Не стало лёгкости, атака перестала функционировать так, как должна. А надёжной обороны у «Вильярреала» не было изначально. Они будто исходят из того, что априори пропустят. Соответственно, задача — забить ещё больше!

Футболисты «Вильярреала» Фото: Denis Doyle/Getty Images

«Вильярреал» очень весело смотреть, он играет сам и даёт играть сопернику. Но, ещё раз, когда команда выдохлась, посыпалось всё. Ушли и яркость, и результат. В частности, «Вильярреал» в важнейшем матче уступил «Атлетику». Сейчас между ними шесть очков разницы, но у команды Марселино игра в запасе. Возможно, весной, когда «Атлетик» всё ещё будет разрываться между Ла Лигой и Лигой Европы, скажется преимущество «Вильярреала» в виде отсутствия еврокубков. Но пока «субмарина» в таблице ниже уровня Бильбао и Лиги чемпионов.

Вровень с «Вильярреалом» идёт главный сюрприз первой части сезона — «Мальорка». После уважаемого, но закостенелого Хавьера Агирре пришёл более современный Хагоба Аррасате. У него была отличная «Осасуна», которая в 2023-м играла в финале Кубка Короля. И теперь по тем же лекалам он лепит команду на Балеарах.

Если «Вильярреал» — гарантия праздника, то «Мальорка», напротив, убивает любое зрелище. У Аррасате команда-дикобраз: она ощетинивается, закрывается и ждёт подходящего момента, чтобы уколоть соперника. Много уколов не надо. Нужен один — но хороший. Этого достаточно.

Футболисты «Мальорки» Фото: Fran Santiago/Getty Images

Меньше «Мальорки» (19) забили только команды из зоны вылета и её окрестностей. При этом пропустили меньше «Мальорки» (21) только «Атлетико» (12), «Реал Сосьедад» (13) и «Атлетик» (17). Такой футбол тяжело смотреть, но он работает. С учётом того, какой у балеарцев скромный ресурс, промежуточное шестое место — выдающийся результат. Так что любой, кто обвинит «Мальорку» в антифутболе, может отправляться подальше. Хагоба Аррасате, респект!