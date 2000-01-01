Самые дорогие составы Бундеслиги прямо сейчас
Transfermarkt обновил рыночные стоимости игроков в Бундеслиге. Как теперь выглядит пятёрка самых дорогих составов команд?
5-е место — «Штутгарт»
Состав команды оценивается в € 327 млн.
4-е место — «Боруссия»
Общая стоимость игроков дортмундцев — € 473 млн.
3-е место — «РБ Лейпциг»
Состав «быков» оценивается в € 525 млн.
2-е место — «Байер»
Общая стоимость игроков клуба из Леверкузена — € 610 млн.
1-е место — «Бавария»
Состав мюнхенцев оценивается в € 887 млн.
Самые дорогие составы Бундеслиги прямо сейчас
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