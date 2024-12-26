«Всегда хотел быть президентом «Зенита». Большая работа Аршавина в родном клубе

Андрей Аршавин – один из ярчайших спикеров российского футбола. Сейчас он работает в «Зените» заместителем гендиректора по спортивному развитию. Но это не значит, что мы поговорили с ним только о петербуржской молодёжи. Внутри этого интервью есть и другие интересные темы.

«Иногда вспоминаю, как проиграли Нидерландам перед Евро-2008»

— Молодёжная команда «Зенита» съездила на турнир в Бразилию. В чём польза таких ивентов?

— Наши команды должны иметь международный опыт, находиться в международной повестке, и все видят, как клуб успешно работает в этом направлении. У клуба, у руководства хорошие отношения с разными федерациями и спортивными центрами, вот мы и отправляем туда ребят, которые, скорее всего, в следующем году будут играть в молодёжной команде. Ещё туда поехали четверо парней 2008 года. Это им в качестве подарка за хорошее выступление в ЮФЛ.

Практическая польза: сейчас 2010 год выиграл чемпионат России. И кому-то из них задавали вопрос: что помогло в развитии? Ранее они тоже ездили в Бразилию играть с местными командами. Сказали, что это пошло на пользу. Там они встречаются в том числе с соперниками выше уровнем. И когда понимают, что могут бороться, становятся увереннее. Плюс приходит понимание, как надо играть в таких матчах.

Иногда вспоминаю, когда мы в 2007-м проиграли Нидерландам 1:4. Просто в одну кассу. Однако в конце, когда уже летели 0:3, я вышел на поле, и заиграли смелее. А в следующем году встретились с ними на Евро-2008. Считаю, что нам помогло именно то поражение. И обратный пример: когда мы играли со Словенией и в первом матче должно было быть 3:0 или 4:0. А они забили на 90-й минуте. И тогда в последние 10-15 минут, соперник понял, что может бороться. Это и помогло им обыграть нас у себя дома.

— Вы говорите, что некоторые команды сильнее. Вообще, бразильские юноши сильно отличаются от наших?

— Раз мы выиграли, то по результатам они не сильно отличаются. Но, с другой стороны, мы же не знаем составы. Думаю, в этих возрастах уже не все лучшие. Те, кто выделяется, уже во взрослых командах.

С другой стороны, на турнире у них задействован 2006 год и даже 2005-й. У нас же там 2007-2008-й: основной – седьмой, а восьмого – четыре человека. Так что мы младше их. Естественно, отличия есть. Даже не по этому турниру. В данный момент они пластичнее, физически крепче. Это подростковое, то есть они раньше созревают. Там есть гиперскоростные футболисты. То есть всё, что отличает Бразилию на более высоком уровне, есть и на юношеском. А их минус – тактика. К ней минимум внимания. В этом наши их как раз превосходят.

Молодёжная команда «Зенита» Фото: fc-zenit.ru

— Организовывать всё это тяжело?

— Отношения наладились, когда Александр Иванович поехал разговаривать по игрокам. Взаимодействовал с клубами, федерацией. На следующий год поехал Дима Радченко. Оказалось, что там работает игрок, с которым он играл в «Депортиво». Так что Диму очень тепло приняли. Например, на нынешний турнир мы получили приглашение как раз через него. Для них мы всё ещё экзотика. Вспоминая свои детские поездки, думаю, что это круто. Да, перелёт достаточно долгий, но в детстве это легче переносить.

— Иван Ананьев, 18-летний юноша, на одном из таких турниров привлёк внимание «Сан-Паулу». И они якобы делали предложение. Как сейчас развивается эта история?

— Сейчас она находится под курированием руководства. Понравился он им как раз на таком турнире. В итоге находился там четыре месяца, тренировался, забивал голы. Вроде всё шло к подписанию арендного договора. Но для этого он должен продлить контракт с нами.

— Вы бы хотели видеть своих игроков в таких командах, например, в годичной аренде?

— Для нас любой иностранный трансфер – хорошо. Желательно не аренда, а сразу покупка. Здесь я бы выделил Елисея Сырова 2008 года, который играет в «Лудогорце». Это действительно очень талантливый игрок. И наш 2008 год считается одним из лучших в России.

«Я понимаю специфику юношеского футбола»

— Третий год подряд молодёжка заканчивает на втором месте. На этом уровне результат для вас сохраняет значимость?

— Для меня результат сохраняет значимость на любом уровне. Это не значит, что я готов его достигать любой ценой. Но считаю, что есть репутация «Зенита» как лучшего и сильнейшего клуба с самой крупной армией болельщиков. А команды должны ей соответствовать.

Я понимаю специфику юношеского футбола, юношеского развития ребят. И что постоянно побеждать невозможно. У нас нет задачи взять акселератов, обыграть всех, показав свою крутость. И так раз за разом. Но мы должны сделать максимум возможного, в первую очередь собрать сильных футболистов, которые дадут результат.

Что касается молодёжки, с 2009 года «Зенит» не побеждал в турнире. И это о чём-то говорит. У нас были хорошие 2004-2005 года. Рассчитывал, что команда займёт первое место. Но когда очки разделились, «Краснодар» сократил преимущество, а потом обыграл нас на финальном отрезке. Если брать последнее второе место: перед началом сезона назвал бы результат положительным, по тому, как всё складывалось, считаю, могли быть первыми. В целом это были неплохие 2,5 года, хоть я и всегда говорил Косте Коноплёву: нельзя прослыть тренером, который занимает вторые места. Иначе потом тебя никуда не возьмут. С другой стороны, кто-то в интервью у меня спросил, не кажется ли мне, что Клопп неудачник. Ведь он всегда второй. Мне было смешно это слышать. Просто так получалось, что он по большому счёту всегда тренировал вторые команды своих чемпионатов. Сейчас уже точно никто не скажет, что он неудачник. Надеюсь, что и про Костю Коноплёва мы будем говорить так же.

— Вы начали свой ответ с результатов. Один мой коллега отреагировал на видео, где молодёжка радуется второму месту. И не понял этого. Вы понимаете?

— Нет. Помню, какая-то из наших команд тоже заняла второе место, и у меня спрашивают: «А подарки будут?» Я им отвечаю: «Поверьте, «Зенит» интересует только первое место». Если я приду к Александру Ивановичу и скажу: давайте наградим второе, он, скорее всего, покрутит пальцем у виска.

«Зенит» должен быть на это настроен. В этих стенах, ещё со времен «Смены», нам всегда говорили: вы элитная школа олимпийского резерва. Вас всегда хотят обыграть. Где бы вы ни участвовали, вы должны занимать первое место. Конечно, мы не везде побеждали. Но я уверен, что в академии «Барселоны» говорят ровно то же самое. Что вы «Барселона», вы приехали на этот турнир, к вам особое отношение. Вы в «Барселоне», потому что вы лучшие, и вы должны победить.

Константин Коноплёв и Константин Зырянов Фото: fc-zenit.ru

— Вы отметили срок в 2,5 года, когда Константин Коноплёв сменил Зырянова. Понятно, что меняются игроки, проходят другие процессы. Но тем не менее вы видите, что тогда оказались правы?

— 100%. Во-первых, уход Кости и Влада Радимова показал, что «Зенит» не даёт приоритет во всех вопросах своим легендам. То есть даже тренеры в академии могут расти, развиваться и получать свой шанс. Андрей Почепцов дошёл до «Зенита-2», Коноплёв — до молодёжки. Костя давно в детском футболе. Он всё знает изнутри. В нём как в тренере я уверен.

— Насколько я знаю, Коноплёв сейчас возглавит «Зенит-2». Это так?

— Да. Этот план мы нарисовали со старшим тренером Алексеем Юрьевичем Тихомировым года три-четыре назад. Сначала он должен был потренировать молодёжку, потом перейти в «двойку». Процесс должен был пройти быстрее, но это немного отсрочилось.

— А кто будет в молодёжке вместо Коноплёва?

— Александр Селенков, у которого есть необходимая лицензия.

«Продавать игроков готовы всем. Да, и прямым конкурентам»

— Вы упомянули Зырянова и Радимова. Почему у них не пошло на взрослом уровне?

— Радимов после «Зенита-2» нигде и не работал. Его устраивает медиафутбол. Костя пошёл в «Черноморец». Мы это приветствовали. Всегда говорили, что нам нужны тренеры во взрослых командах. Это будет бонусом для академии, потому что они так или иначе знают наших игроков. Костя там хорошо работал, а то, что случилось позже, мне трудно комментировать. Сейчас он вернулся к нам и трудится советником Александра Ивановича Медведева. Полагаю, что Костя рано или поздно вернётся на тренерскую стезю. Но я считаю, что они оба — тренеры для взрослых команд.

— Некоторые ваши игроки уходили из «Зенита-м» сразу в РПЛ или в ФНЛ. Есть ли кандидаты на уход уже этой зимой?

— Недавно общался с Алексеем Зининым, спортивным директором «Родины». Он заинтересован в наших футболистах. Но мы не готовы отдавать их задёшево. Сейчас один из игроков уйдёт за плеядой Козловых, Никифоровых, Барановских. Считаю, что он точно потянет ФНЛ. Это хороший кейс для нас. Продавать мы готовы всем. Да, и прямым конкурентам: и «Динамо», и «Спартаку», и «Локомотиву».

— Но это же «Зенит».

— Чем больше наших футболистов будет играть в разных командах, тем нам лучше и проще будет потом в будущем привлекать игроков. А будут они востребованы для «Зенита» в будущем или нет, мы сейчас не узнаем.

— Но всё равно идеальный сценарий, когда больше человек из команд академии попадает в основную команду?

— В целом да. Но есть пример «Интера» или «Милана» — клубов, которые активно продают своих игроков другим. Потому что понимают: у них там ноль целых ноль десятых напрямую могут попасть в основную команду. При этом игроки востребованы на рынке, их продают и вообще не парятся. Хотя там, в молодёжной команде, чуть ли не два состава. Чисто спортивный отбор. И в целом, я считаю, это правильно.

— Визуально кажется, что главная команда любит молодёжку больше, чем «Зенит-2». Почему так происходит?

— В этом сезоне так сложилось. Плюс на каком-то отрезке так получалось, что более талантливые игроки выступали за «Зенит-м», а не за «Зенит-2». Сейчас это не так. Здесь есть нюанс, который не все знают. «Двойка» в трансферные окна ФИФА не отдыхает, а играет. Поэтому, естественно, они готовятся к своим матчам. И нам проще взять игроков из молодёжки, чем из «Зенита-2».

Андрей Аршавин Фото: fc-zenit.ru

— Какое будущее у «Зенита-2»? Ведь не так давно ставилась задача выхода в «Золото».

— Когда игрался полугодовой чемпионат, мы стремились стать первыми. Потому что на коротком отрезке легче сохранить ребят. Тогда же попросил Касимова и Сауся остаться, пообещав их отпустить после него. Но мы стали вторыми. А Саусь и Касимов ушли, мы их продали, заработав денег. Так что я рад.

Мы всё равно всегда стремимся быть наверху. Как показало «Динамо», выигрывать можно. Не скажу, что их «двойка» прямо убивалась или они собрали суперопытный состав. На следующий год мы точно хотим сделать хороший полугодовой старт. И всех наших сильных ребят я просил остаться. Понятно, что если будут предложения, то мы их продадим. И на сборы тоже отпустим.

— Нас пытаются убедить, что модель развития футболистов через молодёжку и «двойку» — единственная и основная. Нет ощущения, что в топ-клубах она особо не работает?

— Любые «двойки» тратят достаточно денег, и, сколько бы футболистов ты ни продал, очень сложно отбивать деньги возможностями только одной команды. Пока «Зенит»-2 сохраняется. Развитие игроков же происходит по-разному. Богдан Москвичёв должен был перейти в «Зенит-2», но остался с молодыми ребятами. И ничто ему не помешало через полгода оказаться в РПЛ и достойно защищать ворота.

Я анализировал «Спартак-2», в Первой лиге они играли неплохо. Но эти футболисты всё равно не были востребованы в РПЛ и разошлись по низшим дивизионам. Как правило, сильные игроки играют максимум 30 матчей за «двойки»: либо они востребованы, либо не тянут и не интересны большим клубам. Если ярко играешь, можешь вообще из молодёжи до основы добраться. «Краснодару» сам бог велел иметь «двойку», но видно, что не хотят. К молодёжному первенству у меня не всегда позитивный настрой, с точки зрения спорта это турнир низкого уровня. Как правило, это не даёт реализовать возможности тем, кто остаётся там больше чем на год. Пример Батракова — сразу основа «Локомотива» и сборной России. С другой стороны, если играть в еврокубках, молодёжная команда нужна.

— Какая есть альтернатива?

— Дискуссии идут. Ведь наличие такого количества команд — дополнительные затраты для клубов. Если «Зенит» готов, то другие — нет. В моё время был «Зенит-2», и всё было нормально. Может быть, достаточно одной команды, но по условиям лицензирования нельзя.

— За последние четыре года про скольких игроков «Зенита-м» или «Зенита-2» Семак сказал: «Вау, какой талантливый!»?

— Сергей Богданович не подбирает таких эпитетов, относится осторожно. Он видел много игроков, которые потихоньку сдувались. Были игроки, про которых он говорил: «Вот этот соответствует уровню».

— Какую оценку вы бы дали академии «Зенита» за последний год?

— 7-8 из 10. Если бы выиграла молодёжка… Но это если оценивать по спортивным результатам. Нас, конечно, интересуют игроки, однако их тоже стало больше. Может, не в тех местах, но глобально то, что планировали, работало.

Вадим Шилов Фото: fc-zenit.ru

— Видел фамилию Вадима Шилова: 42 гола в 30 матчах. Что это за игрок?

— Это феномен в своём возрасте. Он у нас где-то два с половиной года, человек в порядке, очень крут. Вопрос его физического развития: он рано окреп, но играет не только на этой крепкости. У Вадима есть футбольный интеллект, удар. Он один из двигателей команды 2008 года, которая показывает хороший футбол. Даже на фоне турнира в Бразилии выделяется. Понятно, что там трудно, но перспектива хорошая. У него с головой всё хорошо, не надо заставлять играть в футбол. Ему даны и талант, и преданность футболу.

— За Шиловым кто-то уже приходит? Слышал про «Динамо».

— Может, это было до подписания контракта. Думаю, он был интересен не только «Динамо». Но после этого никто не приходил.

— Сколько часов своего дня вы тратите на работу с академией?

— Глобально я всегда на телефоне, встречи с агентами в вечернее время. Первая половина дня — тренировки, общение с игроками.

«Канделаки звала работать на Евро, а я говорил: «Да никогда в жизни».

— У вас очень много всего: РФС, академия, большая семья. Как вы всё успеваете?

— Сейчас уже не так. Было круто, когда я во вторник тренировал детей, в 13:00-15:00 уезжал, работал на «Матч ТВ» ночь Лиги чемпионов, потом садился на первый «Сапсан» в 5:00-5:30 и приезжал на тренировку. Вот это было круто. Так могло быть два-три дня подряд, сейчас я не тренирую, и такого нет. Но мне это даётся легко. Очень много лежит на плечах моего заместителя, старший тренер управляет всеми процессами. Плюс ещё Анатолий Викторович [Давыдов], который тут до вечера.

— Что из всей вашей действительности вам нравится больше всего?

— Самое понятное — это «Матч ТВ». Всё прозрачно. Тина знала, для чего меня берёт и что от меня хочет. «Зенит» использует меня на тот процент, на который желает. «Это футбол, брат» нравится: никогда не думал, что можно футбол обсуждать каждый день и это будет смешно и весело. И то, что Николай Николаевич Писарев раскрылся для публики и нас по-другому — здорово.

— Пять лет назад вы представляли, что в вашей жизни будет так много медиаактивностей?

— Ещё в 2016-м мне звонила Тина Канделаки, звала поработать на Евро-2016. Я говорил: «Да никогда в жизни. На «Матч ТВ»? Мне это вообще для чего?» Но в итоге она всё равно попросила Кайрата Советаевича (президента «Кайрата», где выступал Аршавин. – Прим. «Чемпионата»), и я прилетал в студию. Потом, уже после окончания карьеры, я больше соглашался с её доводами. Она сильный управленец, говорит всё по делу и разбирается в своей теме.

Андрей Аршавин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Почему для вас это кайф?

— Для меня это легко, я привык быть на виду. Мне не нужно напрягаться, чтобы быть таким, какой я есть. И я понимаю, что это востребовано, раз меня зовут. Вообще, я отказываюсь от 80% предложений. «Матч ТВ» — это моя работа, а «Это футбол, брат» мне нравится, им со мной комфортно, а мне — с ними. Поэтому я там участвую. В другие проекты редко хожу.

— Андрей Аршавин, у которого появится собственный медийный проект — это реально?

— Думаю, маловероятно. Я не боюсь ответственности, но одно дело, когда я работаю в структуре. А другое — своё дело. У меня никогда не было своего бизнеса, и я этого не хотел. В новое вхожу с трудом. Понятно, что можно набрать команду, но я всё равно футбольный человек. Мне интереснее работа на земле. С другой стороны, как показывает жизнь, иногда ты больше востребован в медиа.

— Бывает такое, что руководство делает вам замечания относительно того, что говорите в СМИ?

— Здесь важно понимать: я позиционирую себя на «Матч ТВ» как Андрей Аршавин. Понятно, что я бы симпатизировал «Зениту», даже если бы не работал в клубе. В целом проблем нет. Однако важный нюанс: «Матч ТВ» мне предложил работу ещё до «Зенита». И когда Сергей Александрович пригласил в клуб, то моим условием было продолжить работу на канале. Сразу предупредил, что оставляю за собой право говорить то, что считаю нужным.

В тот момент никто не знал, что будет такая серия чемпионских титулов. И говорить много плохого о «Зените» не приходилось.

— В разных ролях вы занимаетесь молодёжным футболом с 2019 года. Не устали?

— Иногда я задумываюсь об этом. Всё вроде монотонно, но при этом постоянно нервничаешь: кто-то не подписал контракт, кто-то заболел, кому-то проиграли, где-то что-то не организованно. Это барабан, который не останавливается ни в один из дней. Бесконечная круговерть. Когда всё получается — легко. Но всё получаться не может. Нас на курсах учили: если ты не можешь уехать в отпуск, отключив телефон на две недели, значит, ты хреновый менеджер. В принципе, я хреновый менеджер. Я должен быть доступен для всех — от, условно, врачей интерната, если не дай бог кто-то заболеет, до Александра Ивановича и Максима Александровича, которые могут позвонить всегда. Работа действительно 24/7, хоть и визуально, может, не скажешь, что я особо утруждаюсь.

— Бывают моменты, когда вы можете поставить на авиарежим?

— Нет.

— Если глобально, чего не хватает российскому детско-юношескому футболу?

— Не берусь судить за всю Россию. И не существует идеально выстроенной системы. Но мне кажется, что в любом случае не хватает массовости. Не знаю, как её поднимать — за счёт создания большего количества государственных школ или коммерческих. Понятно, что на местах должны быть качественные тренеры. Это очень важно, даже важнее инфраструктуры. Организация ЮФЛ — супер. Главное, чтобы её не испортили новой системой переходов. Здесь я воюю. Пусть и, вероятно, проиграю, но это будет маразмом, если случится. Это убьёт всю систему.

То, что РФС организовал региональные турниры, действительно возродило интерес к футболу в регионах. Что касается того, как тренировать детей, то нет идеальной модели. Кто-то говорит: давайте, как испанцы, голландцы… Но это нереально. Я сделал простой вывод: да, мы должны приложить максимум усилий, но кому суждено, тому суждено. А кому нет — хоть разбейся о стену.

— Роль агентов в детско-юношеском футболе...

— Она велика, как и на любом уровне.

— За игроками приходят с 12 лет?

— Сейчас ужесточились правила: до 14 лет нельзя подходить, подписывать. Но понятно, что эти правила нарушаются. Заходят через родителей или как-то ещё. Влияние чувствуется сразу: куда хочет агент, туда пойдёт и ребёнок. Сейчас вроде бы правила, что до 18 лет ты можешь разорвать соглашение. С другой стороны, если агент ведёт себя правильно, вряд ли кто-то соскочит. В целом влияние большое.

— В академии «Зенита» есть перекос в сторону кого-то?

— Мы работаем со всеми. Плюс несколько более мелких структур.

— Странно, что вы не назвали фамилию Павла Андреева.

— У него большой фокус на молодёжь, но у нас немного его футболистов. Посмотрим, кстати, на примере Юрия Коледина. Думаю, он выбрал правильный путь развития и скорее дорастёт до высокого уровня. Из 2010 года Павел не захотел нам отдавать одного футболиста, а другого мы зачислили. Важный посыл: мы готовы сотрудничать с любыми агентами — главное, чтобы учитывались наши интересы.

— Худший агент, с которым вы сталкивались за время игровой или менеджерской карьеры?

— Когда был игроком, у меня их не так много было: Паша [Андреев] и Деннис [Лахтер]. Хоть Деннис меня в последнее время и полоскает в медиа, но я лично про него не собираюсь говорить ничего плохого. На момент перехода в «Арсенал» мне нужно было связать себя с ним. С Павлом Олеговичем мы долго вместе работали. Но, думаю, уже давно никаких претензий друг к другу у нас нет. Сейчас поддерживаем отношения, работаем.

— Вы не беспокоитесь за его будущее, учитывая слова губернатора Федорищева?

— На момент нашего разговора Павел Олегович туда съездил, переговорил. Видимо, всё решилось реально.

— А кто лучший российский агент?

— Думаю, таких много. Есть менее известные фигуры, которые достойно ведут себя по отношению ко всем сторонам.

— В академии «Зенита» занимаются сыновья Смольникова, Шатова. Раньше — Данни. Как вам такая преемственность?

— Это нормально. Мы были бы рады, если бы остались сыновья Данни. Они были главной движущей силой команды. То, что есть дети Шата и Смольникова — хорошо. Ведь от генетики никуда не деться. Легче предсказывать, что будет с этими пацанами. Главное, чтобы потом они не увели их от нас. Вообще, это правильная практика: если брать того же Левандовского, то его папа тоже воспитанник петербуржского футбола.

Арсений Аршавин и Леонид Трахтенберг Фото: Из личного архива Леонида Трахтенберга

— А может ли ваш сын перейти из «Спартака» в «Зенит»?

— Он в этом плане по-хорошему упрямый. Так что нет. Он спартаковец. Недавно ему сказал: «Наконец-то твои стали играть хорошо». Он следит за командой, болеет за некоторых игроков. Пока это малоосуществимо. Да и в этом нет нужды. Так что зачем его забирать?

— Вы сказали «пока».

— Мало ли, он станет суперзвездой – и тогда «Зенит» за ним точно придёт.

— Почему Игорь Денисов не получил работу в академии «Зенита»?

— Первое — его публичные слова про академию. Он ждал, что его здесь встретят. Кто? Его встретил Сергей Николаевич, всё показал. Но он всё равно был недоволен. Когда Гарик обратился обсудить возможность быть тренером у нас, то я ему честно сказал: у нас за тренеров отвечают Алексей Юрьевич Тихомиров и его помощник Василий Александрович Костровский, который его же тренировал. Отправил на разговор с ними. Они встречались. Гарик высказал свои идеи, но я заранее понимал: он хочет тренировать так, как сам видит. Мы не можем себе это позволить. Это же не наша частная школа. Плюс есть какая-то системность, методика. Без импровизации, конечно, никуда. Но всё это вряд ли подходит Денисову. В СШОР «Зенит» ему дадут больше свободы. Возглавил 2011 год, начал тренировать, посмотрим, что получится. Хотя, мне кажется, у него задатки для взрослого футбола.

— Говорят, что Владимир Быстров сейчас имеет какой-то агентско-скаутский интерес. Это так?

— Я о таком не слышал. Володя уже определённое время находится в Дубае. И вижу я его только по фотографиям Александра Кержакова в соцсетях. Загар вроде бы ложится.

— Вас удивляет, что он пропал из медиа?

— Скажем так: были предпосылки для его отъезда в Дубай. Желаю ему всего хорошего, надеюсь, всё задуманное осуществится. Но я хотел бы, чтобы он вернулся к нам.

— Это задуманное связано с футболом?

— Насколько я знаю, нет.

«Аршавин в штабе Семака? Нереально»

— У каждого дела есть предел. В 2020-м вы сказали, что допускаете, что в «Зените» вас готовят к тому, чтобы вы стали генеральным директором. До этого вы также говорили, что были бы не прочь поработать руководителем клуба. Сейчас ваши планы скорректировались?

— Я действительно так говорил? Очень наивно (улыбается).

— Но тем не менее.

— Если честно, всегда хотел быть президентом «Зенита». Это же круто — руководить таким клубом. Не знаю, случится это или нет, но я буду рад.

— За эти годы работы вам предлагали отойти от молодёжного футбола и занять какую-то другую роль в клубе?

— Нет.

— Вас это расстраивает?

— Вообще нет.

— Есть какой-то внутренний дедлайн, сколько вы ещё готовы заниматься именно молодёжным футболом?

— Никакого дедлайна нет.

— В ноябре вы сдавали экзамен на тренерскую лицензию А. Получили?

— Выдача пройдёт в феврале.

— Зачем вам это?

— Этот же вопрос мне задавал один из моих руководителей. Ответил: «Когда вы меня отсюда выгоните, пойду сидеть куда-нибудь вторым на скамейку».

— В подкасте с Виллиамом де Оливейрой вы говорили о необходимой ротации в тренерском штабе «Зенита». Это был прикол?

— Конечно, мы стебёмся. В «Зените» же действительно очень много тренеров (улыбается).

— Андрей Аршавин в штабе Сергея Семака — это реально в какой-нибудь мультивселенной?

— Нет.

— А в штабе другого клуба?

— Возможно. Но, полагаю, этот клуб будет каким-то маленьким. Ситуация же по-разному может сложиться. Главным тренером пока себя не вижу. Брать ответственность за такого рода результат не хочу.

— Вы получали лицензию в академии РФС. Раньше же работали региональные центры, в том числе здесь. В начале разговора вы упомянули, что есть проблемы с лицензиями. Как с этим бороться?

— Те лицензии, которые выдавались ВШТ, аннулировались. Их приходилось менять, это занимало время. А лицензирование ужесточается. Бывает такое, что тренеров с лицензиями действительно не хватает. Мы нагоняем. Специалистов с лицензией А у нас мало. Хотя в молодёжке она уже нужна.

— Вы для себя исключаете сценарий, что проснётесь и скажете: «Я хочу быть тренером молодёжки», а потом назначите себя?

— Надеюсь, до такого не дойдёт. Но тут случилась ситуация, что Косте [Коноплёву] как раз надо было поступить на лицензию А для работы с молодёжкой. А там были сложности. Ответил: «Если ты не успеваешь, то, получается, единственный вариант — это я». Но всё равно, надеюсь, я не буду тем руководителем, который назначает сам себя.

Богдан Левандовский, Артём Касимов и Богдан Москвичёв Фото: fc-zenit.ru

— Прогресс каких воспитанников в академии вас удивил за этот год?

— Если говорить внутри академии, то это Серёга Чернов. Прошлой зимой я просил остаться его до лета, а дальше хотели принять решение. Но в итоге уже через три месяца мы чуть ли не упрашивали его пойти в «Зенит-2». Мушкарин резко прибавил и стал надёжнее. И Богдан Левандовский, кстати. Я бы его уже раза три отовсюду отчислил. Но тренеры переубедили. И в этом году он здорово спрогрессировал.

А на уровне РПЛ мне нравится, как играет Касимов. Учитывая форму Прохина и Переса, кажется, Касим заслуживал больше времени. Хорош Богдан Москвичёв. Переход Козлова в «Краснодар» — грусть. Но я всё равно желаю ему там играть. Застопорился ли его прогресс? Чуть-чуть да. Однако молодой игрок не может развиваться только вверх. Так можно сказать разве что про Кержа, который сразу стал здорово играть и развиваться.

— У «Зенита» много социальных проектов, где участвуют и игроки из молодёжного департамента. Что можете выделить в уходящем году?

— Считаю, что социальная стратегия развития чрезвычайно важна, и её придерживаются ведущие клубы мира, ориентируясь на мировые стандарты. «Зенит» уделяет благотворительности и экологии много времени, это было и в мою бытность футболистом — всегда посещали хосписы, больницы, детские дома Петербурга и Ленинградской области.

По сути, это один из способов повысить лояльность по отношению к бренду, помочь людям. Вижу в этом только хорошее. К примеру, академия предоставляет возможность для тренировок «особенным» детям — это проект «47 в Игре», они проводят свои сборы. Наши молодые игроки только поддерживают такие мероприятия, приходят и проводят совместные занятия, и их это раскрывает с положительной стороны. Скажу, что вся благотворительность проходит исключительно с полной самоотдачей, все понимают важность.

Благотворительное мероприятие ФК «Зенит» Фото: fc-zenit.ru

Важным в социальной направленности, думаю, стал проект «Норма жизни», он как раз направлен на помощь людям с тяжёлой инвалидностью. На «Газпром Арене» в дни матчей проходят инклюзивные мастер-классы, открыта специальная сенсорная комната для людей с ментальными нарушениями. Радимов, кстати, недавно участвовал в проекте про кибербуллинг. Рассказывал про травлю в социальных сетях и том, как с этим бороться, и всем участникам было интересно рассказать об этом явлении и послушать разные мнения.

Клуб не будет останавливаться и уже сейчас работает над новыми социальными проектами, которые будут представлены в 2025 году.