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Тест на знание АПЛ: квиз по английской Премьер-лиге, Манчестер Юнайтед, Челси, Арсенал, Ливерпуль, история турнира

Квиз по АПЛ! Футбольный экзамен из 12 сложных вопросов

Иван Бровар
Автор:
Фото: Naomi Baker/Getty Images
Квиз по АПЛ! Футбольный экзамен из 12 вопросов
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Сможете сдать на пятёрку?

Позади ровно половина чемпионата. Значит, пришло время проверить свои знания. Английская Премьер-лига — топовый турнир для настоящих футбольных гурманов. В новогодние праздники мы не оставим вас голодными и предлагаем сдать самый настоящий экзамен. Впереди — 12 вопросов об истории, правилах и любопытных кейсах из мира АПЛ.

Когда была основана лига, кто может в ней выступать, кому принадлежит рекорд по выигранным титулам? Почему турниром недовольны в Нигерии, кто похоронил трофейные надежды «Ливерпуля»? Постарайтесь справиться без помощи поисковика. Что ж, полный вперёд!

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