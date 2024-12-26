Соцсети сходят с ума из-за фото Салаха на Рождество. Но грустят только фанаты «Ливерпуля»

Мохамед Салах в очередной раз разозлил болельщиков «Ливерпуля» на Рождество. Вопросов к игре египетского вингера нет. Всё дело в… фотографии! В последние годы посты Салаха в соцсетях с семьёй на Рождество превратились в беду для его клуба. Почему? Объясняем.

25 декабря Салах опубликовал фотографию в соцсетях ближе к вечеру. На ней Мохамед вместе с женой и двумя дочками сидит рядом с рождественской елью. Казалось бы, классное и доброе фото: к середине следующего дня оно собрало 2,2 млн лайков и 187 тысяч комментариев. Однако многие из них – негативные.

Мохамед Салах с семьёй на Рождество Фото: Из личного архива Мохамеда Салаха

Всё дело в двух вещах: религии и неприятных закономерностях для «Ливерпуля». Во-первых, Салах – мусульманин (в исламе не празднуют Рождество), и фотографии с ёлкой вызывают недовольство среди представителей его конфессии. Также последние пять лет после постов Мохамеда в праздник происходили плохие события для «Ливерпуля» и игрока.

В декабре 2020 года Салах опубликовал фото с елью, а затем «Ливерпуль» не побеждал в восьми домашних матчах подряд (впервые с 1955-го). Сборная же Египта упустила шанс взять Кубок Африки. В 2021-м Мохамед снова выложил пост. Что было дальше? «Ливерпуль» уступил в гостях «Лестеру» (0:1), Салах при этом не реализовал пенальти. Затем команда отдала титул АПЛ «Манчестер Сити», а в финале Лиги чемпионов проиграла мадридскому «Реалу». В январе 2023 года «Ливерпуль» не побеждал целый месяц в чемпионате.

К счастью для болельщиков, в декабре 2023-го Салах вместо традиционного фото с ёлкой опубликовал пост из тренажёрного зала. Но теперь Мохамед вернул традицию. Хотя есть и пример, когда рождественский пост не повлиял на «Ливерпуль». После фото в декабре 2019 года клуб впервые за 30 лет выиграл чемпионат Англии.

Однако комментарии болельщиков и народное творчество уже не остановить.

«Ты подвёл меня, братан», — написал один из пользователей.

«Удали это немедленно».

«В данный момент я просто разочарован в тебе, брат».

Другие встали на защиту Салаха, и один из болельщиков написал: «Счастливого Рождества, Мо. Не обращай внимания на всех этих идиотов. Надеюсь, у тебя и твоей семьи будут заслуженные праздники».

«Это стало ежегодной традицией на Рождество: я читаю комментарии к посту и наслаждаюсь ими в течение часа. Никогда не разочаровывает».

«Кто заставляет тебя это делать?» — спрашивает один из фанатов.

«Воспитывая своих детей в духе уважения к традициям других культур и давая им особые воспоминания, он является источником вдохновения для всех», — подметил пользователь, выступивший в защиту Мохамеда.

А один из болельщиков «Арсенала» радуется: «Грядёт крах «Ливерпуля!»

«Он снова это сделал! Гонка за титул началась!» — не отстаёт поклонник «Манчестер Сити».

«Конец», — подписчик Салаха лаконичен.

«Болельщики «Ливерпуля» осознаю́т, что Салах опубликовал пост с рождественской елью».

Фото: Скриншот из соцсетей

«Болельщики «Ливерпуля» после того, как сожгли дом Салаха, чтобы тот не опубликовал пост в Рождество».

Фото: Скриншот из соцсетей

«Мохамед Салах выложил фотографию в Рождество».

Фото: Скриншот из соцсетей

«Официально: Винисиус Жуниор – обладатель «Золотого мяча» в 2025 году».

Фото: Скриншот из соцсетей

«Я уверен в трёх вещах:

1. Солнце восходит на востоке и заходит на западе;

2. «Арсенал» не выиграет Лигу чемпионов;

3. Салах опубликует безумный пост на Рождество».

Фото: Скриншот из соцсетей

«Болельщики после того, как дождались публикацию на Рождество».

Фото: Скриншот из соцсетей

«Болельщики «Ливерпуля» увидели, что Салах опубликовал фото на Рождество».

Фото: Скриншот из соцсетей

После 16 матчей «Ливерпуль» занимает первое место в АПЛ с отрывом в четыре очка от «Челси» (при игре в запасе). Также команда Арне Слота возглавляет общую таблицу в Лиге чемпионов и уже обеспечила себе попадание в топ-24. Интересно посмотреть, сработает ли «проклятье» сейчас? Ближайшие матчи «Ливерпуля» – в АПЛ с «Лестером» (26 декабря) и «Вест Хэмом» (29 декабря).