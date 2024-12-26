Топ-клубы АПЛ кошмарит маленькая команда с уникальными фишками. Она уже ворвалась в топ-5

В чемпионате Англии больше топ-клубов, чем в любой другой лиге. Тем неожиданнее видеть «Борнмут» в первой пятёрке. Тут важно помнить, что пятое место в АПЛ, скорее всего, даст прямую путёвку в Лигу чемпионов. Для этого нужно, чтобы Англия осталась одной из двух лучших стран в рейтинге сезона еврокубков (сейчас англичане идут первыми с отрывом в 1,533 балла). Есть сомнения, что «Борнмут» действительно удержится в элитной зоне, но эта команда не случайно поднялась так высоко. Сегодня она сыграет с «Кристал Пэлас».

«Борнмут» – 14-я команда по стоимости состава (данные Transfermarkt), 17-я – по зарплатам (данные Capology) и последняя в АПЛ по вместимости стадиона, который рассчитан на 11 217 зрителей. Из-за этого, кстати, камера для трансляций расположена непривычно низко по меркам АПЛ. Несмотря на скромный статус, «Борнмут» в этом сезоне уже обыграл четыре из шести команд «Большой шестёрки»: 2:0 – с «Арсеналом», 2:1 – с «Сити», 1:0 – с «Тоттенхэмом» и 3:0 с «МЮ». Причём в каждом из этих случаев «Борнмут» по игре смотрелся лучше соперника.

Чем же так хорош «Борнмут»?

Прошлый сезон команда завершила на 12-м месте и после этого потеряла свою главную звезду. За нападающего Доминика Соланке «Тоттенхэм» отдал € 64,3 млн – это рекордная покупка для одних и рекордная продажа для других. Однако без своего лучшего нападающего «Борнмут» только прибавил в нападении.

По количеству ударов (274) скромная команда сейчас идёт второй в АПЛ! Больше бьёт только «Сити» (293). Соответственно, и по xG «Борнмут» оказался в топе – третья команда лиги. Больше создали только «Арсенал» и «Ливерпуль». Если брать xGD (разница созданных и допущенных моментов), то «Борнмут» также третий. Можно сказать, что по качеству игры эта команда значительно превосходит «Ноттингем Форест», который внезапно тоже запрыгнул в топ-5 АПЛ. О том, как у Криса Вуда залетает буквально всё, что можно, мы писали тут.

Андони Ираола с игроками «Борнмута» Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Вот два факта, которые исчерпывающе описывают стиль игры «Борнмута». По количеству касаний мяча это 17-я команда лиги, а по дальним передачам – первая. То есть ставка делается не на позиционный футбол, а на быстрые атаки, когда в обороне соперника больше свободного пространства.

Что вообще за тренер у «Борнмута»?

Андони Ираола – ещё один тренер из Гипускоа (самой маленькой провинции Испании). Оттуда родом многие тренеры команд АПЛ: Микель Артета («Арсенал»), Унаи Эмери («Астон Вилла»), Хулен Лопетеги («Вест Хэм») и Хуанма Лильо (помощник Гвардиолы в «Сити»). Об этом удивительном факте «Чемпионат» делал отдельную статью.

Ираоле всего 42 года, и его опыт на высоком уровне минимален. У него до «Борнмута» было лишь три сезона в «Райо Вальекано». Эту команду тренер подхватил ещё в Сегунде, вывел в Ла Лигу и боролся с ней за место в еврокубках. Побеждал в чемпионате Испании и «Реал», и «Барселону» – трижды. The Coaches' Voice (издание специализируется на футбольной тактике) обращало внимание, что у тренера нет жёсткого требования выходить из-под прессинга низом – его футболисты регулярно используют длинные передачи. При этом сам Ираола, как отмечало издание, весьма нацелен на прессинг, чтобы отнимать мяч как можно ближе к чужим воротам. Позже Соланке скажет, что именно это позволило ему столько забивать в прошлом сезоне.

Гол «Борнмута» в ворота «Арсенала» Фото: кадр из трансляции

О стандартах «Борнмута» стоит сказать отдельно, потому что они позволили забить 44% мячей в этом сезоне (12 из 27). И тут дело не только в реализованных пенальти, которых было пять штук. Победные мячи в ворота «Тоттенхэма» и «МЮ» Деан Хёйсен забил головой после навеса со штрафного. А победный мяч в ворота «Арсенала» пришёл, после наигранной комбинации с углового. Похоже, тренерский штаб «Борнмута» заранее проследил, где у соперника остаётся свободная зона.

Ну и в целом «Борнмут» при Ираоле выглядит дисциплинированным. И в плане того, как нужно отрабатывать в обороне, и в плане карточек. «Борнмут» – одна из трёх команд без удалений в этом сезоне АПЛ (вместе с «Тоттенхэмом» и «Лестером»).

Кто из игроков «Борнмута» выделяется?

Забавно, но едва ли не в первую очередь нужно отмечать вратарей. Они должны были пропустить 28 мячей, учитывая количество и качество ударов по воротам «Борнмута». Однако команде Ираолы забили лишь 21 гол. Причём вклад внесли сразу три вратаря – не только основной Кепа Аррисабалага, но и Нето и Марк Траверс. Последний выдал фантастический матч с «Виллой», сделав семь сейвов.

Этим летом «Борнмут» совершил самую дорогую покупку в истории клуба – купил у «Порту» центрального нападающего Эванилсона за € 47 млн. Его результативность пока не так впечатляет – четыре гола, однако он всё равно внёс значительный вклад в пятое место команды. Бразилец заработал штрафных больше всех среди одноклубников, а в матче с «Арсеналом» именно за фол на форварде схлопотал удаление Вильям Салиба. А ещё Эванилсон заработал уже пять (!) пенальти в этом сезоне АПЛ – это минимум на три больше, чем любой другой футболист в лиге.

Эванилсон Фото: Michael Steele/Getty Images

Игроки «Борнмута» в нынешнем сезоне установили сразу два рекорда АПЛ. Это случилось в матче с «Вулверхэмптоном». Эванилсон стал первым футболистом, заработавшим три пенальти за матч. А Джастин Клюйверт (да-да, сын Патрика Клюйверта) – первым, кто забил три мяча с пенальти за одну игру. Удивительно, но такого раньше не было ни разу.

И, наконец, необходимо отметить правого вингера «Борнмута» Антуана Семеньо. По голам с игры он лучший футболист команды — пять мячей. Именно через него, как правило, идёт всё обострение – по удачным обводкам Семеньо в топ-4 игроков АПЛ в этом сезоне (37). Больше только у Илимана Ндиайе (40), Жереми Доку (41) и Мохамеда Кудуса (42).

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