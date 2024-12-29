Мировые звёзды массово завершили карьеру в 2024-м. По некоторым будем особенно скучать

В 2024-м были не только радостные поводы. В этом тексте мы будем ностальгически грустить, ведь игровую карьеру завершили множество мировых звёзд. Кто-то из них, естественно, останется в футболе, некоторые уже открыли академии или метят в тренеры. А кто-то точно попрощается с ним навсегда.

Мы выпускаем такие тексты каждый год. Так что подготовьте платки. Погрустим вместе.

Тони Кроос

Последний клуб: «Реал»

Во сколько закончил: 34 года

Стоимость на пике: € 80 млн

Тони Кроос Фото: Getty Images

Ещё в сезоне-2023/2024 Тони провёл за «Реал» больше 30 матчей, выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов. А параллельно вернулся в сборную Германии ради победы на Евро-2024. С этим не сложилось. Но казалось бы, как в таких условиях можно заканчивать? Ты востребован в одном из самых больших клубов мира и в топ-сборной. Почему бы не продолжать? Однако Кроос всегда говорил, что хочет уйти на пике. И не собирается становиться одним из тех, кто до последнего продлевает свою футбольную карьеру. Так что Тони тихо закончил, но не отошёл от футбола. Вернее, занимается им как бизнесмен: у немца своя академия плюс много других бизнес-проектов. Он инвестирует в автомобильные и экологические стартапы и обо всём этом рассказывает в своём уютном подкасте. В футбол возвращаться не собирается. Ведь конец карьеры – это только часть пути.

Хесус Навас

Последний клуб: «Севилья»

Во сколько закончил: 39 лет

Стоимость на пике: € 30 млн

Хесус Навас Фото: Angel Martinez/Getty Images

Закончил один из последних представителей золотого поколения Испании, доминировавшего в мировом футболе с 2008-го по 2014-й. Хесус Навас настолько олд, что выигрывал трофеи, когда за «Севилью» ещё играли Палоп, Кануте и Кержаков. Позже он взял всё, что можно, со сборной, съездил в Англию и вернулся домой. Навас действительно фанат футбола, другие не попадают на чемпионат Европы в 39 лет. И тем более там не побеждают. Хесус признался, что играл бы и дальше, но проблемы с бедром дали о себе знать. В последние три-четыре года он мучился от болей и всё-таки решил закончить. Дальше – новый этап, очертаний которого у испанца пока нет.

Андрес Иньеста

Последний клуб: «Эмирейтс» (ОАЭ)

Во сколько закончил: 40 лет

Стоимость на пике: € 70 млн

Андрес Иньеста Фото: emiratesclub.ae

Андрес не скрывал – в последние годы он играл в футбол ради личных впечатлений и, естественно, денег. Поэтому в 34 года он покинул «Барселону» и получил 30-миллионный контракт в Японии. Отбегал там пять лет, а на финише заскочил в ОАЭ. Клуб, который тоже дал ему хорошо заработать. Иньеста настолько крут, что в честь финиша карьеры «Реал» и «Барса» организовали товарищеский матч, а самому уже бывшему футболисту подарили футболку «Мадрида». Планы после финиша у Андреса тоже есть: у него своя академия, инвестиции в виноделие, спортивную одежду, криптовалюту и датский клуб «Хельсингер».

Пепе

Последний клуб: «Порту»

Во сколько закончил: 41 год

Стоимость на пике: € 30 млн

Пепе Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Главный факт о Пепе – он играл в центре обороны ещё с Фабио Каннаваро, в то время как впереди бегал Рауль. Так что через его карьеру действительно пронеслись целые поколения футболистов. Казалось, что он мог закончить ещё шесть-семь лет назад, когда уехал из Мадрида в Турцию. Но это было только перерождение – потом Пепе вернулся в «Порту», где отбегал ещё 5,5 сезона. Всё, чтобы дотянуть до Евро-2024, где он уже традиционно занял место в стартовом составе. Это был для него пятый чемпионат Европы – феноменальное достижение. Пепе настолько ассоциирован с футболом, что никому не рассказывает о планах на последующую жизнь. Так что не удивляйтесь, если он ещё вернётся в игру, которую так любит.

Леонардо Бонуччи

Последний клуб: «Фенербахче»

Во сколько закончил: 37 лет

Стоимость на пике: € 45 млн

Леонардо Бонуччи Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Бонуччи уникален хотя бы тем, что отыграл за три топовых итальянских клуба – «Интер», «Милан» и «Ювентус». И раскрылся именно в Турине, где на много лет стал чуть ли не главным защитником Италии, восемь раз выиграв Серию А. Только в 2023-м он ненадолго покинул родину, чтобы попробовать себя в Бундеслиге, где провёл не самый удачный сезон в «Унионе». А потом закончил в «Фенербахче». С карьерными планами защитник определился быстро. Его цель – стать тренером. Начал ассистентом в штабе Бернардо Корради в сборной Италии (U20). Но этим дело наверняка не ограничится.

Рафаэль Варан

Последний клуб: «Комо»

Во сколько закончил: 31 год

Стоимость на пике: € 80 млн

Рафаэль Варан Фото: Simone Arveda/Getty Images

Варан рано ворвался в стартовый состав «Реала» – уже в 20 лет его вовсю подпускали к основе, а в 22 он стал железным игроком старта. И так было на протяжении семи сезонов. Пока в Мадриде что-то не почувствовали и не решили принять предложение «Манчестер Юнайтед» о покупке игрока за € 40 млн. Но в Англии у парня не пошло – он куда чаще лечился, чем играл, а как только набирал форму, снова травмировался. А количество его встреч в каждом сезоне едва переваливало за 20. В итоге клуб отказался от услуг француза, но он не сдался – поехал на перезагрузку к Сеску Фабрегасу в «Комо». Но и там провёл всего один матч. Зато он вошёл в совет директоров клуба и теперь консультирует руководство по вопросу развития молодых игроков.

Клаудио Браво

Последний клуб: «Бетис»

Во сколько закончил: 41 год

Стоимость на пике: € 15 млн

Клаудио Браво Фото: Fran Santiago/Getty Images

Стоило Браво завершить карьеру, как появилась возможность вернуться: всё из-за травмы Марка-Андре тер Штегена. Чилиец тут же вышел в прессу и заявил, что готов его заменить. И, как следствие, вернуться в команду, которой в 2016-м он оказался не нужен. Сейчас Браво часто это вспоминает, рассказывая, что его несправедливо продали в «Сити», не дав возможность конкурировать за место первого номера в «Барселоне». Но это уже дело далёкого прошлого. Браво в любом случае оставил свой след в обоих топ-клубах, выиграв там и там внутренние чемпионаты. А за «Барсу» зацепил и Лигу чемпионов. О планах после карьеры Клаудио не объявлял. И, возможно, ещё будет не прочь вернуться.

Джо Харт

Последний клуб: «Селтик»

Во сколько закончил: 37 лет

Стоимость на пике: € 24 млн

Джо Харт Фото: Stu Forster/Getty Images

В начале 2010-х казалось, что Харт на много лет войдёт в пул элитных вратарей Европы. Уж слишком здорово он начал в «Манчестер Сити», который в тот период стал завоёвывать первые трофеи в эпоху шейхов. На шесть сезонов Джо действительно обеспечил себе место первого номера, играл ярко, хоть и с периодическими ошибками. Но всё это не подходило Пепу Гвардиоле, который пришёл со своим видением вратарского стиля. Харт уехал в аренду, а после так и не вернулся в «Сити». А в 2021-м оказался в «Селтике», где ещё раз почувствовал свою значимость: забрал семь трофеев с шотландским клубом, после чего завершил карьеру. Уже во время Евро-2024 Харта работал экспертом на телевидении. Практика показалась удачной. И он планирует продолжать.

Тьяго Алькантара

Последний клуб: «Ливерпуль»

Во сколько закончил: 33 года

Стоимость на пике: € 70 млн

Тьяго Алькантара Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Алькантара в последние несколько лет честно пытался вернуться. Но никак не получалось – мешали травмы и элементарная невозможность играть в таком интенсивном графике. Организм просто не справлялся с нагрузками. Плюс, со слов Тьяго, современный футбол с его бешеными скоростями и акцентом на физику ему не подходил. Поэтому Тьяго перестал мучить себя и окружающих, проведя всего пять минут в последнем сезоне за «Ливерпуль». Но без работы он долго не находился – пришёл инвайт из «Барселоны», куда его пригласили в штаб Ханс-Дитера Флика. Алькантара вернулся в родной клуб, помог немцу адаптироваться, но потом неожиданно снова уехал в Англию. Инсайдеры утверждают, что дело в налогах. И в январе полузащитник снова вернётся в клуб.

Нани

Последний клуб: «Эштрела»

Во сколько закончил: 38 лет

Стоимость на пике: € 36,5 млн

Нани Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Как только Нани оказался в «МЮ», за ним закрепился статус будущего Роналду. Когда Криштиану уехал в Мадрид, многие ожидали, что его сменщика прорвёт и он наконец-то встанет в один ряд с соотечественником. Не вышло. Да, Нани завоевал немало трофеев, много забивал и отдавал, но так и не стал по-настоящему культовым героем какого-то клуба или сборной Португалии. С «Юнайтед» он расстался в 2015-м. Хотя надо было на пару лет раньше, ведь вингер перестал играть, по сути, в 2013-м. Дальше было огромное путешествие – Португалия, Турция, Испания, США, Австралия. В 2024-м Нани вернулся в Португалию, где тихо завершил карьеру. И пока не уведомил никого, чем будет заниматься дальше.

Маруан Феллайни

Последний клуб: «Шаньдун»

Во сколько закончил: 36 лет

Стоимость на пике: € 28 млн

Маруан Феллайни Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

В апреле 2021-го бельгийские медиа вкинули инсайд, что Феллайни может вернуться на высокий уровень и уехать из Китая. Якобы бельгийцем интересуется «Тоттенхэм», который тогда тренировал Жозе Моуринью. Но этого так и не случилось: португальский тренер вскоре ушёл, а Маруан завершил карьеру в стране, где отыграл пять лет. Хоть он и не выделялся ярким талантом, но всегда был очень стабилен и работоспособен. А по его причёске люди реально сходили с ума и признавали её чуть ли не лучшей в истории футбола. Может, и зря Маруан так рано променял АПЛ на китайскую лигу? Но это его выбор. А будущее Феллайни пока неизвестно. Бельгиец не получал каких-либо должностей и не заявлял о желании вернуться в футбол.