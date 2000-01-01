5 клубов АПЛ по количеству голов в Boxing Day
25 декабря католики отметили Рождество, а значит, скоро в АПЛ пройдёт традиционный Boxing Day. Какие команды чаще всего забивали в туре после праздников?
5-е место — «Челси»
На счету «синих» 28 матчей и 46 забитых мячей.
4-е место — «Арсенал»
«Канониры» провели 25 встреч в Boxing Day, забив 47 голов.
3-е место — «Тоттенхэм»
На счету «шпор» 26 матчей и 53 мяча.
2-е место — «Ливерпуль»
Мерсисайдцы провели 26 встреч в Boxing Day, забив 54 гола.
1-е место — «Манчестер Юнайтед»
На счету «красных дьяволов» 28 матчей и 74 гола.
5 клубов АПЛ по количеству голов в Boxing Day
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