«Пожелаю себе в 2025-м того же, что Гвардиоле». Итоги года от Черчесова

Станислав Черчесов, хоть давно и не работает в России, продолжает следить за нашим футболом. А его мнение остаётся актуальным. Так что в конце декабря мы попросили подвести его итоги года – как в целом, так и для себя лично.

О чём расскажем:

Успех «Краснодара» и «Спартака», проблемы «Зенита»

— «Краснодар» ушёл на перерыв на первом месте. В чём видите главные причины успеха?

— Сразу оговорюсь, что теперь за РПЛ слежу не так пристально, хоть на некоторые матчи и хожу. «Краснодар» второй год подряд уходит на зимний перерыв на первом месте. Им главное – не совершить ошибку, потому что для меня ошибка, это когда ты повторяешь свой просчёт. В том сезоне весной они оказались не такими, какими были зимой. Если сейчас это повторится – значит, они совершат ошибку. Надеюсь, опыт прошлогодний им поможет. А что касается главных причин, то это в первую очередь организация клуба. Не может быть успеха, если клуба нет. У «Краснодара» всё хорошо со структурой, организационными моментами, бюджетом, что позволяет приглашать и содержать игроков. Это комплекс причин. Отсюда и игра становится сбалансированнее. Начали с ничеек, потом нашли свою игру, избежали провалов, пусть в конце чуть поймали качели.

— «Зенит», несмотря на равенство по очкам с «Краснодаром», играет неярко. Согласитесь?

— С одной стороны, да, есть проблемы, а с другой — они набрали очков к перерыву больше, чем в прошлом сезоне. Перед Суперкубком я был на базе «Зенита», и тогда я видел, что команда готова. Игроки работали с желанием, язык тела был отличный, поэтому они и начали мощно. Но потом начались проблемы. Не знаю, с чем это связано — с травмами Вендела и Глушенкова или ещё с чем-то, но играют с натяжкой, пусть и очки свои набирают.

— Многие считают, что игроки «Зенита» «наелись» и устали выигрывать.

— Я сам недавно тренировал команду, которая пять раз подряд становилась чемпионом — «Ференцварош». Поэтому я прекрасно понимаю, с какими вопросами сейчас сталкивается Семак. Надо сказать, что эти вопросы не всегда бывают простыми. Дай бог, чтобы зимняя пауза им помогла осмыслить какие-то вещи. Им нужна перезагрузка, причём даже не трансферная, а внутренняя. Хотя свежая кровь всегда нужна, но, чтобы усилить такой клуб, как «Зенит», действительно надо постараться. Иногда, отпуская игроков, ты тоже становишься сильнее. Футболистов надо постоянно зажигать. Убеждён, Семак на все эти вопросы обратит внимание.

— «Спартак» ворвался в чемпионскую гонку. Что изменилось? Как это не потерять за зиму?

— Это самое важное. Семаку вот это удаётся на протяжении шести лет. Я «Спартак» не так много смотрел в этом сезоне. Не знаю, почему они буксовали в начале. Но последние пару игр я полностью смотрел, «Спартак» играл нацеленно и свежо, плюс подсдали «Локомотив» и «Краснодар». Надо отдать Станковичу и команде должное, что они вклинились в борьбу за медали. Конечно, важно не потерять за зиму взаимодействие Барко и Угальде. И здесь мы не говорили бы об Угальде, если бы не было Барко. Они зависят друг от друга. Это как Ярцев и Гаврилов. Был Гаврилов — был Ярцев. Не было бы Гаврилова, может, и Ярцев был бы не так ярок. У Барко и Угальде одинаковое понимание футбола, они друг друга чувствуют.

Эсекьель Барко и Манфред Угальде Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Почему так крут Батраков? Что ждёт Сафонова?

— Почему так хорош Батраков? Чем он крут, если говорить по-тренерски?

— Он появился ещё в конце прошлого сезона, когда выходил на замену. Парень играет головой. Но тогда он ещё чуть тушевался, не доверял до конца себе, а после сборов уже его вписали в состав, ушли его конкуренты, и он уже раскрылся. Все смотрят на возраст, а тренер смотрит на возможности игрока.

— У вас есть такие яркие примеры?

— В «Ференцвароше» во втором сезоне нам чемпионство принёс 17-летний Листеш. Последние восемь встреч он тогда отыграл, много забил, отдал. Мы начали искать резервы, потому что у нас было много травм, парень воспользовался шансом – и теперь уже в «Айнтрахте» играет.

— Что вам нравится в Батракове?

— Все матчи играет на максимум. Для меня — самое главное.

— Дзюба в очередной раз всех удивил. Или вас уже в нём ничего не удивляет?

— Главный тренер «Акрона» же уже сказал, что в клубе со мной советовались. Я тогда им сказал, чего я жду от Дзюбы – это и случилось. Он принёс команде харизму, качества, а тренерскому штабу и клубу дал возможность поработать с игроком такого уровня. Ну и в медиапространстве «Акрон» теперь занимает больше места. Дзюба, может, не самый подвижный игрок, но очень полезный. В футболе же надо правильно распоряжаться ситуацией. Двигаться просто – это одно, а вот понимать, куда и зачем — это другое.

— Следите ли за Сафоновым? Как оцените его старт в «ПСЖ»?

— У Матвея есть качества, которые понятны. Вы же помните, у кого он в сборной дебютировал. Уже тогда эти качества были на месте. Сейчас он пришёл в топ-клуб. Матвею нужно было самому себя проявлять, плюс его величество случай должен был помочь. Сафонов получил свои шансы, которыми, как мне кажется, хорошо воспользовался. А остальное покажет время.

— Если по-вратарски сравнивать Матвея и Доннарумму, можете ли сказать, что они примерно одного уровня? Или разница есть?

— Я бы сказал, что одного. Но мы Доннарумму видим на топ-уровне с 17 лет. Плюс он признавался лучшим игроком чемпионата Европы, это же просто так не приходит. Поэтому повторюсь — Матвею надо сохранить и приумножить свои качества плюс своей игрой продолжать давать пищу для размышлений главному тренеру.

Что удивило и огорчило Черчесова в 2024 году?

— Что вас больше всего удивило в 2024 году?

— Да как будто ничего. Все, кто в РПЛ наверху, они должны там быть. Дай бог, чтобы в следующем году я удивился.

— Что должно произойти? Должен смениться чемпион в РПЛ?

— Если чемпион сменится, но им станет кто-то из пары «Краснодара» и «Спартака» – я не удивлюсь. А вот если «Акрон» выиграет РПЛ – то да. Кстати, удивили проблемы Гвардиолы в «Манчестер Сити».

— В чём видите причины?

— У него такое впервые. Это надо принять и в этом разобраться. В АПЛ, если механизм сломался, на удачу не проскочишь. У меня тоже были периоды, когда я и как игрок, и как тренер не выигрывал несколько матчей подряд. Сейчас вот с Казахстаном пять матчей подряд не выиграл. Рецептов одинаковых нет. Я думаю, у Гвардиолы негатив останется в 2024 году, а в 2025-м пойдут победы, чего я ему и желаю. Я же его на второе место в голосовании за лучшего тренера поставил, на первое – Анчелотти. На третье – Алонсо.

— А за игрока как голосовали?

— Винисиус, Беллингем и Кроос.

— Почему Родри не поставили?

— Это моё тренерское видение (улыбается).

— А что вас огорчило в 2024 году?

— Что Слуцкий не стал чемпионом в Китае. По мере возможности следил, переживал. Я же понимаю, что такое работать в иностранном чемпионате, как сложно там добиваться успеха. Он проделал хорошую работу, и хотелось, чтобы титул был его. Поэтому я чуть расстроился.

— Какие личные итоги 2024 года подведёте для себя?

— Я пока в процессе. Пока же просто пожелаю себе того же, что пожелал Гвардиоле, потому что этот год заканчиваю поражениями. Хочется, чтобы они тоже в этом году остались.

Читателям «Чемпионата» желаю здоровья и мирного неба над головой. И продолжайте болеть за российский футбол и свои клубы всем сердцем, вне зависимости от чего-либо. И про Казахстан не забывайте!