Ямаль сходил в гости к мемному повару Salt Bae
Ламин Ямаль круто проводит время в рождественские каникулы. Вингер «Барселоны» наведался к ресторатору Нусрету Гёкче, более известному как Salt Bae. Ямалю явно понравилось в компании мемного шеф-повара.
Ямаль сходил в гости к мемному повару Salt Bae. Видео
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