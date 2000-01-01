Ямаль сходил в гости к мемному повару Salt Bae. Видео

Ямаль сходил в гости к мемному повару Salt Bae

Ламин Ямаль круто проводит время в рождественские каникулы. Вингер «Барселоны» наведался к ресторатору Нусрету Гёкче, более известному как Salt Bae. Ямалю явно понравилось в компании мемного шеф-повара.