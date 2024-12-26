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Манчестер Сити — Эвертон — 1:1, обзор матча 18-го тура АПЛ, голы: Бернарду, Ндиайе, пенальти Холанда, 26 декабря 2024

Дорогой дневник, у нас уже нет слов, чтобы описать новый провал «Сити»
Григорий Телингатер
Отчёт «Манчестер Сити» — «Эвертон» — 1:1
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На этот раз команда Гвардиолы не смогла одолеть дома «Эвертон».

Перед этим туром с «Сити» происходило что-то необъяснимое. Одна победа за 12 матчей во всех турнирах. Главный тренер Гвардиола дошёл до того, что перед игрой с «Эвертоном» заставил футболистов ночевать на базе. За час до встречи стало понятно, что на скамейке остались Де Брёйне и Гюндоган. Ещё интереснее, что вообще вне заявки на матч оказались Эдерсон, Уокер, Стоунз, Нунес и Грилиш.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 15:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 1
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Б. Силва – 14'     1:1 Ндиайе – 36'    

Сначала показалось, что встряска помогла «Сити». Уже в начале игры команда выглядела мощно. На третьей минуте после розыгрыша углового в штангу пробил Гвардиол. Гол в ворота «Эвертона» назревал. И на 14-й минуте забил капитан команды Бернарду Силва. Правда, ему помог рикошет от защитника.

Можно было действительно подумать, что «Сити» начал выздоравливать. Тем более в последнее время «Эвертону» тяжелее забить, чем другим командам АПЛ. В шести турах у команды Дайча пять матчей «на ноль»! Однако на 36-й минуте Ндиайе сравнял счёт. Ему помогло, что Аканджи не вынес мяч из штрафной, а едва коснулся его.

Илиман Ндиайе

Илиман Ндиайе

Фото: Molly Darlington/Getty Images

Второй тайм «Сити» тоже начал так же мощно. Ковачич опасно пробил со средней дистанции — мяч прошёл рядом со штангой. А затем Савиньо заработал пенальти — успел протолкнуть мяч, прежде чем ему по ноге попал Миколенко. Только вот Холанд не смог забить с 11 метров — Пикфорд отбил удар норвежца. Затем «Сити» всё-таки отправил мяч в ворота, но там был офсайд, и гол не засчитали.

В целом мяч редко доходил до Холанда, а когда ему всё-таки создавали момент, то он им не пользовался. Например, на 78-й минуте нападающий мог забивать сам, но вместо этого неудобно скинул мяч партнёру, и «Сити» упустил возможность. Всего за встречу у Холанда лишь один удар с игры. И то его удар накрывали сразу три соперника.

Матео Ковачич и Эрлинг Холанд

Матео Ковачич и Эрлинг Холанд

Фото: Carl Recine/Getty Images

«Сити» выглядел лучше и создал больше опасных моментов, но снова не смог выиграть. У команды Гвардиолы одна победа уже в 13 матчах. Теперь «Сити» отстаёт от «Ливерпуля» на 11 очков, при этом у команды Слота ещё две встречи в запасе.

А вот кто ещё заслуживает внимания в чемпионате Англии:
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