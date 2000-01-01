Варан пытался прийти на матч «Ланса» инкогнито
Рафаэль решил сходить на матч Кубка Франции между «Лансом» и «ПСЖ» (1:1, 3:4 пен.). Вот только остаться незамеченным у легенды «Реала» не вышло.
Поддержка родной команды
Варан пришёл на игру инкогнито, надев шапку и замотав лицо шарфом «Ланса». Рафаэль начинал карьеру в составе кроваво-золотых, поэтому выбор команды для поддержки не удивляет.
Плохая маскировка
Вот только экс-футболисту не удалось спокойно посмотреть матч. Даже в такой экипировке фанаты узнали легенду «Реала» и начали делать с ним снимки на память.
Варан пришёл на матч «Ланса» инкогнито, но его всё равно спалили фанаты
Читайте также
Ямаль сходил в гости к мемному повару Salt Bae
5 клубов АПЛ по количеству голов в Boxing Day
Самые дорогие составы Бундеслиги прямо сейчас
Слуцкий спел Last Christmas перед командой. Видео
Маскоты в Португалии собрались на званый ужин
Роналду после бани искупался в проруби в -20℃
Невероятное фаер-шоу перед матчем в Аргентине
Суарес поздравил «Атлетико» с победой над «Барсой»
Роналду упомянул Месси в видео Мистера Биста
«МЮ» выдал худший результат за 38 лет
Футболисты «Баварии» спели Jingle bells. Видео
5 самых дорогих игроков Бундеслиги прямо сейчас
Батраков — первый в новом мировом рейтинге CIES
Салах установил мощный рекорд в АПЛ
50 побед Алонсо в Бундеслиге. Быстрее был один Пеп
Синнер сфотографировался с тремя игроками РПЛ