«Спартак» станет чемпионом в ближайшие три года». Где сейчас звезда 1990-х Пятницкий

О легенде великого «Спартака» Романцева Андрее Пятницком давно не было слышно. После успешной игровой карьеры пятикратный чемпион страны стал тренером, но на высшем уровне не работал, а в последние три года вообще не востребован в России.

«Чемпионат» связался со звездой 1990-х и узнал, почему он был вынужден уехать в Узбекистан и остались ли связи с родной командой. Заодно обсудили актуальную повестку российского футбола.

О чём говорили:

Где сейчас Андрей Пятницкий

— Вы в этом году переехали работать в Узбекистан. Какие впечатления?

— Футбол он и в Африке футбол (смеётся). Обстоятельства так сложились, что пришлось перебраться в Узбекистан. У меня там живёт мама, она в возрасте и не в очень хорошем состоянии. Был вынужден находиться поближе к ней. Там я занимаюсь любимым делом — остался в футболе. Можно сказать, получил первый иностранный опыт работы. Уровень футбола в Узбекистане неплохой. Даже если просто брать результаты: национальная команда попала на Олимпиаду, выступает неплохо — в отборочном цикле занимает второе место, которое даёт возможность попасть на чемпионат мира. Футбол в Узбекистане прогрессирует, вижу талантливую молодёжь. Там меня всё устраивает — работа есть, мама рядом.

— Работаете в молодёжке самаркандского «Динамо»?

— Да, команда достаточно титулованная. Ещё в союзные времена была на ведущих ролях — топ-клуб. Единственное — в последние годы результаты были не очень: вылетели в российский аналог Первой лиги, отношение руководителей области было недостаточным, чтобы команда процветала. А сейчас администрация города всячески пытается помочь выйти на тот уровень, когда самаркандское «Динамо» блистало.

Самарканд Фото: РИА Новости

— Трудно было возвращаться к практике после длительной паузы?

— Трудности были связаны с тем, что бывшие руководители оказывали недостаточное внимание, из-за чего возникали сложности с тренировочным процессом. Может быть, это вас удивит, но в Узбекистане, в Самарканде в частности, не было полей, где можно тренироваться.

Почему легенда «Спартака» не востребован в России

— Неужели после работы в тульском «Арсенале» в 2022 году не было никаких вариантов в России?

— Закончив работу в Туле, я просидел без дела семь месяцев — и никаких серьёзных предложений. Серьёзных — в плане спортивных достижений.

— Бывшие партнёры, которые при должностях, не звали поработать?

— Нет, ничего такого не было.

— Не обижает, что пятикратному чемпиону не нашлось места в российском футболе?

— Конечно, обидно, что не было хороших предложений. Не восхваляю себя, но у меня есть опыт игрока, уже достаточно серьёзный тренерский, есть что дать футболистам.

— Александр Филимонов тоже сетовал, что не востребован. Почему так получается с большими в прошлом футболистами?

— Сейчас принято приглашать молодых специалистов, руководители хотят местных тренеров. Догадываюсь, с чем это связано, но не могу утверждать. К сожалению, так происходит.

— Не связываете это с обилием иностранных тренеров?

— Конечно, и это тоже влияет. На мой взгляд, в России есть тренеры, которые не хуже тех иностранцев, которые приезжают из-за границы. Даже зарплату они просят больше, чем россияне. Помню, в мою бытность игроком Романцев, помимо указаний по амплуа, настраивал психологически. Я не уверен, что иностранец может влезть в душу, дополнительно настроить игрока через переводчика. Тут дело в том, как тренер говорит, с какой интонацией. А переводчик просто переведёт слова. Это минус иностранных специалистов.

— Кто из российских тренеров вам импонирует? Кого можно назвать лучшим?

— Мне нравится, как играет «Краснодар» с Мусаевым, но я не видел их тренировочный процесс. Правда, в Узбекистане не очень освещается российский футбол, поэтому я был немного в изоляции — только отрывками смотрел. Повторюсь, в России есть хорошие специалисты. Почему не востребован Аленичев?

— После Абаскаля Аленичев подошёл бы «Спартаку»?

— Я уверен. Аленичев — хороший специалист, которому можно доверить команду с любой задачей.

Дмитрий Аленичев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Пока вы были в Узбекистане, чемпион в РПЛ не поменялся. Гегемония «Зенита» не вредит российскому футболу?

— «Зенит» всегда идёт на шаг впереди, потому что их ресурсы позволяют маневрировать. Плюс тренер, в чемпионствах есть его заслуга. Всё это позволяет выигрывать золотые медали в шестой раз подряд. Но потихоньку другие клубы подтягиваются к «Зениту». Мы видели, что случилось в прошлом сезоне — «Динамо» достаточно было не потерять очки в последнем туре, и у нас появился бы новый чемпион.

Раньше становилось ясно ещё в середине сезона, что «Зенит» станет чемпионом, потому что отрыв и игра команды позволяли спокойно доехать до конца и досрочно победить в РПЛ. Но сейчас уже пройдена половина чемпионата, а борьба всё ещё идёт.

— Не связываете это с тем, что иностранцам «Зенита» стало неинтересно?

— Не думаю. Уверен, что иностранцы хотят показать себя и куда-то уехать — в Испанию, Англию, Италию. Да и выигрывать никогда не надоедает, по себе знаю. К тому же чемпионство — это деньги, есть премиальные. Европейские селекционеры заглядывают в РПЛ.

— Если сравнивать «Спартак» Романцева — как говорят, «народную команду» — и нынешний «Зенит», не смущает такой чемпион, у которого в составе преимущественно иностранцы?

— Политика клуба такова — хотят быть чемпионами. Они приглашают бразильцев, выигрывают — их это устраивает. Конечно, жалко, что у молодых воспитанников нет возможности играть, приходится уезжать из родного города. Но это спорт, значит, надо быть сильнее иностранцев. С этим ничего не поделаешь.

Когда «Спартак» снова станет чемпионом

— «Спартак» закончил 2024 год третьим, два очка до первого места. Удивляет такой результат после длительного простоя?

— Как мне видится, Станковичу потребовалось полгода, чтобы стабилизировать состав, найти стратегию и видение игры. А уже в конце года выдалась хорошая серия, что позволило вклиниться в борьбу за чемпионство. Просто нужно было время.

— Знаю, что вам, как и многим, не нравился Абаскаль. Какая была ваша реакция на приход Станковича в «Спартак»?

— В клуб пришёл человек с футбольным опытом, со временем доказал, что он на правильном пути. Уверен, Деян так считает. Сейчас мы видим, что «Спартак» способен конкурировать с «Зенитом», «Краснодаром» за самые высокие места.

— «Спартак» станет чемпионом России в ближайшие пять лет?

— Думаю, это случится в ближайшие три года.

Деян Станкович Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Правильно ли поступил Соболев и вернутся ли в «Спартак» Промес и Бакаев

— Летом случился громкий переход Соболева. Болельщики справедливо считают его предателем?

— Видимо, он принял такое решение, потому что ему не было гарантировано место в составе, сложились не очень хорошие отношения с тренером. Наверное, переход из одного топ-клуба в другой — правильное решение с его стороны. Но и там, и там примерно одинаковая ситуация — боролся за место в «Спартаке», теперь — в «Зените». В наше время, в период Романцева, такой переход был бы возможен, если бы футболист не попадал в основной состав. Болельщики должны понимать, что для настоящего футболиста важно играть, а не сидеть на лавке. С точки зрения профессионального футболиста он поступил правильно.

— Простят ли когда-нибудь Соболева?

— Со временем всё забывается, на его место придёт другой. У болельщиков появится другой кумир, который будет их радовать. Со временем затихнет.

— Насколько сложно ему будет вернуть прежнюю форму?

— Думаю, он перейдёт из «Зенита» в другой клуб. Если он последовательный человек, то так и сделает. Если в «Зените» не удаётся стать основным игроком, лидером команды, а ему, как и в «Спартаке», важно играть, то он уйдёт.

Александр Соболев Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

— Прошлой зимой «Спартак» потерял Квинси Промеса. Как вы встретили эти новости?

— Я это застал, когда жил в России. Квинси был уже не тот ещё до того, как произошли события со следствием. Хоть он и забивал, но был не тем игроком. Он мне перестал нравиться по-футбольному. Разрыв контракта — вполне логичное завершение его карьеры в «Спартаке».

— Тем не менее вроде остаётся минимальный шанс, что он ещё сыграет за «Спартак».

— Мне кажется, он уже не вернётся на прежний уровень, который был до его проблем с законом. С начала этой истории он не мог вернуться на свой пик, когда забивал, являлся лидером команды. Мне кажется, он и в большой футбол не вернётся — не увидим старого Квинси. У него утеряна мотивация, наверное, это связано с нынешними проблемами.

— Ушёл и Георгий Джикия. Грустно, что его история в «Спартаке» закончилась вот так?

— У каждого тренера своё видение. Всё те же причины — перестал попадать в состав. Наверное, ему было обидно, что не играет, хотя много лет был капитаном.

— «Химки» — это его максимум?

— Всё будет зависеть от его уровня и того, видят ли его разные тренеры в своих клубах.

— В «Химках» теперь и ваш воспитанник — Зелимхан Бакаев. Как вам такое развитие его карьеры?

— Я его знаю ещё с академии, с детских лет. Он настоящий профессионал, для его склада характера сидеть на лавке недопустимо. В «Спартаке» он не был важным игроком. Да, выходил на поле, забивал, но были качели. Поэтому он ушёл в «Зенит», там случилась такая же история — не стал основным игроком. Сейчас он в поиске, для него важно играть. Хотя я знаю, что в душе он настоящий спартаковец до мозга костей. Для него «Спартак» не просто название, а его жизнь. Не исключаю, что со временем Зелимхан вернётся в клуб.

— Переезд в ОАЭ — ошибка?

— Думаю, да. Хоть у них футбол развивается, но тот, кто туда уезжает, выпадает из поля зрения и считается отыгранным футболистом. Скорее всего, это ошибка.

— Из ваших воспитанников большие надежды подавал Аяз Гулиев. Почему он пропал?

— Бакаев и Гулиев были в одной команде. Я думал, что Аяз станет звездой, но не заладилось. Он не раскрыл свой потенциал.

— Главная причина — тяжёлый характер?

— Да, есть такое. Он вспыльчивый и обидчивый. Это повлияло на его карьеру.

Когда сборная России вернётся на мировую арену

— Как можно подвести итоги года для сборной России?

— Сборная выжимает максимум, находит соперников в такой непростой ситуации. Думаю, когда сборную России допустят на международную арену, она достаточно быстро вернётся на тот уровень, на котором была до всех событий. Есть сборы, игры — это правильно.

— На ваш взгляд, в ближайшие два года мы увидим Россию на международных официальных турнирах?

— Как только закончится СВО, в течение двух лет сборная России вернётся на мировую арену.

— Кого бы сейчас могли назвать лучшим игроком сборной России?

— Трудно кого-то выделить, не было серьёзных игр, где футболисты могли показать свои возможности. Сейчас такой момент, когда в сборной нет явного лидера. Наверное, единственный футболист, кого можно назвать — Головин. Он уже давно находится в сборной, мне Александр нравится.

— Матвей Сафонов перешёл в «ПСЖ». Большое событие для российского футбола?

— Мне он нравился в «Краснодаре». Конечно, не могу сказать, что он второй Дасаев. Но уровень у Матвея хороший, неслучайно он перешёл в «ПСЖ».

— Кто-то сравнивает его с Акинфеевым.

— Для меня однозначно Игорь лучше. Хоть и рост у него 186 см, но он читает игру. Всегда складывалось ощущение, что в него просто бьют, однако это ошибочное мнение. Он находится там, куда пробьёт игрок. Игорь обладал всеми качествами, чтобы стать тем, кем мы его знаем.

— Сейчас вас что-то связывает со «Спартаком»? Зовут на клубные мероприятия?

— Когда жил в России, конечно, участвовал в играх ветеранов. Нас приглашали в разные города — когда была возможность, всегда принимал участие. Но сейчас работаю в другой стране, поэтому не получается. Со всеми поддерживаю отношения. У нас есть когорта людей — человек 40, которые играют. Мы дружный коллектив, даже традиция есть: собираемся ветеранами в конце декабря в манеже «Спартака», устраиваем праздничный обед, говорим друг другу тёплые слова, смеёмся. Всё очень дружно.

— В этом году пропускаете встречу?

— У меня сейчас супруга больна, я в другом городе, поэтому не смогу попасть.

— Недавно вышел фильм про Черенкова, его много вспоминали. Что у вас осталось в памяти о нём?

— Я выходил с ним на поле. Он и по футбольным, и по человеческим качествам — идеал. А что он делал на поле, все мы знаем. Я всё это видел. Черенков принимал нестандартные решения, мог двух-трёх соперников обыграть на пятачке. Нет ничего удивительного, что только у него есть звание «Народный футболист». Такого, кто мог бы с ним сравниться, просто нет.

Звёзды «Спартака» — Андрей Пятницкий, Игорь Ледяхов, Валерий Карпин Фото: РИА Новости

— А ваша былая популярность ещё осталась? Узнают люди на улицах?

— Как ни странно, прошло много лет с тех пор, как я закончил, но меня узнают — и в метро, и на улицах. Есть свежий пример. Прилетел 2 декабря в Москву, доехал до Белорусского вокзала, сел в такси, а водитель меня узнал, спросил: «Вы не бывший футболист «Спартака» Пятницкий?» Даже денег с меня не хотел брать, я отказался, потому что работа должна быть оплачена. Расспрашивал про то спартаковское поколение, о том, как живут те или другие футболисты. Мне, конечно, было приятно.

— Что бы вы хотели пожелать себе в 2025 году?

— Хочется вернуться в Россию. Когда был игроком, меня приглашали хорошие иностранные клубы, но их уклад жизни для меня неприемлем. В России чувствую себя своим, люди говорят на родном для меня языке, есть традиции, которых нет за границей. Сейчас в Узбекистане с этой точки зрения мне сложно — мусульманское государство, свои традиции, праздники, другая жизнь. Конечно, мне не очень удобно. Хочется вернуться в российский футбол, где себя чувствую как рыба в воде. Все мои пожелания связаны только с этим.