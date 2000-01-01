Самые высокооплачиваемые игроки Бундеслиги за 12 лет
Телеграм-канал «Мяч Production» в конце года решил подсчитать, сколько зарабатывали топы в Бундеслиге за последние 12 лет. Какую сумму получали самые высокооплачиваемые игроки за это время?
Сезон-2013/2014 — Гётце
В «Баварии» Марио получал € 9,88 млн.
Сезон-2014/2015 — Гётце и Рибери
Оба игрока в «Баварии» заработали по € 9,88 млн.
Сезон-2015/2016 — Мюллер
Томас в «Баварии» получал € 11,86 млн.
Сезон-2016/2017 — Мюллер
Спустя год зарплата полузащитника возросла до € 14,9 млн.
Сезон-2017/2018 — Рибери и Левандовски
Роберт и Франк в тот год в «Баварии» получали по € 15,8 млн.
Сезон-2018/2019 — Левандовски
Роберт заработал в тот год € 15,95 млн.
Сезон-2019/2020 — Левандовски
Спустя год зарплата форварда возросла до € 23 млн.
Сезон-2020/2021 — Левандовски
В том сезоне поляк сохранил доход на уровне € 23 млн.
Сезон-2021/2022 — Левандовски
Зарплата Роберта не упала и позже, составляя всё те же € 23 млн.
Сезон-2022/2023 — Мане
Сенегалец получал в «Баварии» € 22 млн.
Сезон-2023/2024 — Кейн
Зарплата Гарри в «Баварии» — € 25 млн.
Сезон-2024/2025 — Кейн
Доход форварда в этом сезоне остался на том же уровне — € 25 млн.
Самые высокооплачиваемые игроки Бундеслиги за 12 лет
Читайте также
Самые подешевевшие игроки в 2024 году
Самые высокооплачиваемые игроки Ла Лиги за 12 лет
Звёзды «Барсы» в других видах спорта. Фото ИИ
16-летний сын Кака играет в стиле отца. Видео
5 самых дорогих футболистов Ла Лиги прямо сейчас
5 фаворитов «Золотого мяча» — 2025 от Goal
Ольмо удивил баскетбольными навыками. Видео
5 лучших бомбардиров АПЛ в Boxing Day в истории
Винисиус встретился с Вембаньямой. Крутое фото
Братья Мбаппе сделали милый подарок родителям
Варан пытался прийти на матч «Ланса» инкогнито
Ямаль сходил в гости к мемному повару Salt Bae
5 клубов АПЛ по количеству голов в Boxing Day
Самые дорогие составы Бундеслиги прямо сейчас
Слуцкий спел Last Christmas перед командой. Видео
Маскоты в Португалии собрались на званый ужин