Самые высокооплачиваемые игроки Бундеслиги за 12 лет

Телеграм-канал «Мяч Production» в конце года решил подсчитать, сколько зарабатывали топы в Бундеслиге за последние 12 лет. Какую сумму получали самые высокооплачиваемые игроки за это время?