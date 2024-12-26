«МЮ» пропустил второй «сухой лист» за неделю! Но как же команду подставил её капитан

В предыдущем туре «МЮ» опозорился на «Олд Траффорд», разгромно влетев «Борнмуту» (0:3). Исправляться предстояло в гостях у «Вулверхэмптона». Соперник из зоны вылета, ещё и удобный: в 10 предыдущих личных встречах манкунианцы добыли восемь побед и одну ничью. Что же может пойти не так, даже для столь проблемного «Юнайтед»? То, что «волки» сменили О'Нила на Перейру, и команда будто воскресла.

«МЮ» в дебюте больше владел мячом и бил по воротам, а вот острее был «Вулверхэмптон». Особенно выделялся реактивный Кунья: уже на четвёртой минуте посадил на жёлтую Йоро, чуть позже — Фернандеша, интересно бил в ближний угол со штрафного и едва не закрутил с углового «сухой лист». Онана оба раза выручил, а между этим и вовсе спас: Семеду навесил, Ларсен перепрыгнул Магуайра и пробил головой с отскоком от газона. Камерунец в красивом прыжке вытащил мяч из-под перекладины. Плюс метров с 40 едва не вколотил гол тура тот же Семеду — помешал рикошет от Угарте.

Что же «Юнайтед»? Внимания за весь первый тайм заслуживает разве что выстрел Дало из-за штрафной — Са с ним не без труда справился. Камеры снова выхватили отражающее сотни бед лицо Аморима — такое уже становится классикой. А как вам гримаса Эванса?

Рубен Аморим Фото: Кадр из трансляции

Как выяснилось в самом дебюте второй половины, нарушение Бруну на Кунье стало ключевым. Потому что он в центре поля зачем-то наступил на ногу Семеду. Привет, вторая жёлтая и удаление. «Вулвз» моментально наказали оставшегося в меньшинстве соперника и забили: Семеду навесил, Ларсен замкнул. Правда, гол не засчитали из-за офсайда. Просмотр VAR расставил всё по местам.

Гол Ларсена из офсайда Фото: Кадр из трансляции

На 58-й минуте Кунье отличиться уже ничего не помешало: он всё-таки оформил «сухой лист», закинув мяч в ворота прямиком с угла поля! В этот момент Онана наверняка мысленно пожал руку Байындыр, пустивший то же самое от Сона в матче с «Тоттенхэмом». И ведь прошла всего неделя! Ну а стандарты в очередной раз стали болью «Юнайтед». Правда, камерунца блокировали с двух сторон. И всё же это не послужило отмене.

Вскоре Аморим бросил в бой тройку всадников апокалипсиса – Каземиро, Эриксена и Антони. Пока Гарначо продолжал сидеть на скамейке (до 80-й минуты), а Рашфорд не удостоился даже такой чести. Антони пару раз попытался взять инициативу, но всё же героем не стал. Как и другие манкунианцы. Зато Кунья и Хван убежали в контратаку и вдвоём вывалились на Онана. Первый отдал второму и оформил 7+4 за 10 последних игр. Настоящий зверь. В каком топ-клубе увидим его в 2025-м?

«МЮ» остался 14-м в АПЛ, только теперь опережает зону вылета уже на восемь очков. В двух следующих турах его ждут «Ньюкасл» и «Ливерпуль» — падение продолжится? Это не кризисный «Манчестер Сити» обыгрывать.