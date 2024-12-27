И как «Ливерпуль» может не стать чемпионом после этого?!

Противостояние «Ливерпуля» и «Лестера» могли отменить из-за сильного тумана, что стало бы огромной потерей для Boxing Day. Тем не менее матч состоялся. Даже по телекартинке крайне часто было сложно разглядеть, что происходит. Главное, что всё видели футболисты.

Расклады вроде как были предельно просты: с каким счётом победит «Ливерпуль»? «Лестер» такая постановка вопроса не устроила, и он на шестой минуте реализовал первую же атаку! Айю откликнулся на прострел Мавидиди слева, принял мяч рядом с зазевавшимся Робертсоном, классно развернулся и уложил мяч точно в угол. Трент и ван Дейк выступили в роли свидетелей.

Далее ещё и при угловом «Лестера» мяч в руку Гакпо попал. Судья с говорящей фамилией Бонд то ли простил, то ли не заметил этого. Нормальное такое начало для фаворита, да? Впрочем, именно он должен был забивать первым, но Столарчик отразил выстрел Салаха, а Джонс вместо добивания завозился с мячом. Его вместе с Дарвином Слот разменял на Диаса и Собослаи.

Джордан Айю празднует гол «Ливерпулю» Фото: Jan Kruger/Getty Images

Само собой, лидеры АПЛ принялись бомбардировать ворота «Лестера». Особенно активничал Робертсон, будто пытаясь исправиться за неудачные действия в обороне. Эндрю и в штангу попал вслед за подачей Трента, и Гакпо классной закидушкой один на один с вратарём вывел. Там, впрочем, офсайд был, да и Столарчик вовремя выдвинулся. Между прочим, 24-летний дебютант АПЛ, чья стоимость равна € 400 тыс. То есть практически в два раза дешевле Лещука из московского «Динамо» (€ 700 тыс.).

Поляк не стеснялся тянуть время, за что подвергался мощнейшему свисту. Как и его одноклубники. А кто на их месте вёл бы себя иначе, когда вы впереди и класс соперника куда выше? Просто оцените количество передач в финальную треть за первые 45 минут: 136 точных из 164 у хозяев против 8 из 18 у гостей. 33 навеса в штрафную, что стало рекордом при Слоте, — тоже сильно. Не выручили даже восемь угловых в стиле «Арсенала», когда толпа разбегается по сторонам от дальней штанги.

«Ливерпуль» — «Лестер» Фото: Jan Kruger/Getty Images

В добавленное время «Ливерпуль» наконец-то сравнял счёт. Сначала Салах закрутил мяч в перекладину, поддержав безумное невезение, а следом Гакпо сместился в центр и жахнул в дальнюю девятку. Рано или поздно это должно было произойти.

Когда закончился перерыв, практически рассеялся и туман. Ход игры при этом не изменился. «Красные» давили-давили-давили и на 49-й минуте всё-таки додавили. Нуньес отпасовал пяткой на Джонса, тот отдал мяч Салаху, Мохамед нашёл передачей Мак Аллистера, и Алексис закольцевал шикарную атаку результативным прострелом на того же Джонса. Так Кёртис отпраздновал 100-й матч в Премьер-лиге, а аргентинец оформил дубль по ассистам.

Ещё неплохие шансы забить не использовали Нуньес и Гакпо. Новая атака с участием обоих героев стала голевой: Дарвин не попал по мячу после скидки Салаха, зато тот отскочил к Коди. Нидерландец его мощно заколотил в ворота, да вот только чуть ранее партнёр залез в офсайд. Что же «Лестер»? Да практически ничего. Разок Дака оказался в убойном положении, но вместо удара лишь легонько коснулся мяча. Больше отметить нечего.

Вместо Гакпо окончательно интригу похоронил Салах: легчайше вошёл в штрафную и неотразимо пробил низом в дальний угол. 16+11 в 16 матчах АПЛ. Дайте уже этой глыбе новый контракт и «Золотой мяч»! Те, кто писал гневные комментарии в соцсетях египтянина за фото с рождественской ёлкой, должно быть, в гневе.

Мохамед Салах празднует гол «Лестеру» Фото: Jan Kruger/Getty Images

Для «Ливерпуля» всё сошлось удачно: и сами победили, и «Челси» неожиданно оступился в игре с «Фулхэмом» (1:2). Плюс семь очков и матч в запасе — такое редко отыгрывается. К тому же «красные» на фоне конкурентов выглядят куда солиднее и сбалансированнее. Должно произойти нечто невероятное, чтобы титул не уплыл в руки Слоту.