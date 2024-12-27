Героический Сафонов и реинкарнация Чалова. Как прошёл декабрь у россиян за границей

В последний месяц года российские футболисты продолжали свои выступления в сезоне-2024/2025. Рассказываем, чем они отметились в зарубежных лигах.

Российские легионеры Фото: «Чемпионат»

Александр Головин («Монако», Франция)

Последний месяц года для Головина вышел не таким продуктивным, как предыдущий. При аналогичном количестве игрового времени у россиянина только одно результативное действие. Хотя в ноябре было три. Да и сами монегаски выглядели не так уверенно: три поражения (от «Марселя» и «ПСЖ» в чемпионате и от «Арсенала» в ЛЧ) и всего одна победа в матче с «Тулузой». Вряд ли можно в чём-то упрекнуть конкретно Головина, скорее вся команда оказалась в небольшой яме. При этом у Александра есть гол – в проигранном матче с «Марселем».

Александр Головин Фото: SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

Сейчас чемпионат Франции ушёл на небольшую новогоднюю паузу. И, естественно, этот перерыв пойдёт «Монако» на пользу. Понятно, что зацепиться за чемпионство будет уже очень сложно, однако побороться за второе место точно реально.

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

С игровым временем у Кузяева всё хуже и хуже. Про него словно потихоньку забывают. В декабре у полузащитника только два матча, зато оба Далер начинал в стартовом составе. Один – в чемпионате с «Анже», который «Гавр» проиграл. Второй – в Кубке со «Стад Брьошен», тоже поражение У Далера в этом сезоне всего одно результативное действие, и его он оформил не в декабре.

У «Гавра» же дела ещё хуже, чем у Далера – предпоследнее место с 12 очками. А перед новогодней паузой у команды случились три поражения подряд. Да, до спасительного места отставание совсем небольшое, однако пока непонятно, за счёт чего команда сможет выползти из подвала таблицы.

Фёдор Чалов и Магомед Оздоев (ПАОК, Греция)

Декабрь для российского нападающего получился прорывным. Похоже, Фёдор чувствует себя в команде всё лучше и лучше. У Чалова 2+1 в пяти играх. Да, он забивал в матчах, где его команда крупно побеждала – с «Ференцварошем» и «Атромитосом». Но тем не менее очевидно – Фёдор прибавляет. И получает всё больше игрового времени от главного тренера.

Оздоев же традиционно играл очень много – только единожды за декабрь полузащитник остался в запасе. Да и в целом этот отрезок можно назвать для команды удачным – четыре победы и одна ничья. И всего одно очко отставания от первого места, к которому ПАОК стремится.

Матвей Сафонов («ПСЖ», Франция)

Для нашего вратаря декабрь можно отметить только с позитивной точки зрения. Начало месяца Матвей провёл на скамейке, а потом жуткую травму получил Джанлуиджи Доннарумма. Сафонову пришлось экстренно включаться: да, в матче с «Монако» он пропустил дважды, но вряд ли его можно обвинить хотя бы в одном из этих мячей. Плюс команда в итоге победила.

Уже следующую игру на Кубок с «Лансом» россиянин начал в основе. Пропустил один гол, матч в итоге долетел до серии пенальти, и Матвей стал её главным героем, отразив два удара. А потом попал на обложку L'Équipe. Для Сафонова нынешняя пауза точно не вовремя. Следующий матч пройдёт 5 января – в Суперкубке парижане вновь сыграют с «Монако».

Никита Хайкин («Будё-Глимт», Норвегия)

Российский вратарь ещё в ноябре оформил чемпионский титул с командой, однако и в декабре пришлось сыграть пару матчей – завершающий в чемпионате, где он пропустил дважды, но «Будё-Глимт» всё равно победил, и в Лиге Европы, где был обыгран «Бешикташ». Пауза долгой не выйдет – уже в конце января норвежцам продолжать борьбу за выход в плей-офф еврокубка.

Как дела у остальных футболистов?

Антон Миранчук («Сьон», Швейцария)

Российский полузащитник не провёл ни одного матча в декабре, он продолжает восстановление после травмы. Зато уже к январским матчам Антон должен быть полностью готов. И в «Сьоне» на него очень рассчитывают.

Герман Онугха («Копенгаген», Дания)

Декабрь – грустное время и для другого российского футболиста. Герман Онугха ближе к концу года присел на лавку в «Копенгагене», а теперь ещё и получил травму. О сроках восстановления неизвестно. Но едва ли эта история поспособствует его возвращению в стартовый состав.

Иван Злобин («Фамаликан», Португалия)

Российский голкипер неплохо начал месяц – его команда проиграла «Эшторилу» (1:2), зато потом были две ничьих с грандами – «Порту» (1:1) и «Брагой» (3:3). А потом – разрыв почки в игровом столкновении. Злобин перенёс операцию, и теперь все ждут его возвращения.

Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания)

Захарян никак не может восстановиться после травмы. Хотя изначально его ждали на поле в ноябре, а потом и в декабре. Но в итоге всё перенеслось на январь. В этом сезоне полузащитник ни разу не выходил на поле.

Юрий Лодыгин («Панатинаикос», Греция)

Российский вратарь всё ещё второй выбор в команде. И периодически получает игровое время разве что в некоторых матчах Лиги Европы. В декабре Юрий сыграл против минского «Динамо», а его команда победила 4:0. Но потом – снова скамейка запасных.

Юрий Лодыгин Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Даниил Худяков («Штурм», Австрия)

Худяков занял место в воротах ещё в ноябре – после травмы основного голкипера Кьелла Схерпена. Начал действительно неплохо, но в декабре к нему точно есть вопросы после матча с «Лиллем» в Лиге чемпионов. Худяков дважды пропустил уже в первом тайме, потом «Штурм» вернулся в игру, но на 81-й минуте французы вновь забили, когда Даниил открыл ближний угол.

Александр Кокорин («Арис», Кипр)

В декабре Кокорина прорвало – он сыграл четыре матча и сделал 3+2. Дублем уничтожил «Омонию 29М» плюс забил «Эносису». В трёх из четырёх матчей «Арис» победил и максимально приблизился к лидирующему в чемпионате «Пафосу».

Роман Нойштедтер («Вестерло», Бельгия)

Россиянин не выходил на поле за «Вестерло» с 1 ноября. Хотя были матчи не только в чемпионате, но и на Кубок. Более того – Нойштедтер является капитаном бельгийского клуба. Однако пока он ограничивается ролью запасного, которого даже не выпускают на замену.

Иван Игнатьев («Урарту», Армения)

В декабре чемпионат Армении ушёл на паузу, но Игнатьев успел провести один матч – забил победный гол в ворота «Алашкерта». Для него это уже 13-й мяч в 19 турах. «Урарту» продолжает преследовать «Ноа», и если Игнатьев сохранит нынешнюю форму до весны, то для команды это будет только плюс.

Иван Игнатьев Фото: fcurartu.am

Егор Пруцев («Црвена Звезда», Сербия)

В последнем месяце года у Пруцева всего 46 минут на поле – в матчах с «ТСЦ Бачка Топола» и «Текстилац Оджаци». А в последних трёх матчах Егор не попадал даже в заявку. Так что ещё вопрос – увидим ли мы его в Сербии после паузы.

Магомед-Шапи Сулейманов («Арис», Греция)

Сулейманов не забивает с начала ноября. В декабре у него два матча и одна голевая передача. Матчей могло быть три, но Шапи схлопотал удаление и не принял участия в последней игре декабря. «Арис» расположился на пятом месте, отставая от тройки лидеров на пять очков.

Даниил Лесовой (АЕЛ, Кипр)

Лучший месяц в кипрской карьере футболиста. В трёх матчах чемпионата Лесовой оформил 1+3, отыграв в каждом из них по 90 минут. Плюс выскочил в Кубке, где тоже забил гол. Да, результативные действия не всегда помогали – у АЕЛа две победы и две ничьих. Однако для Лесового это большой стимул не останавливаться.