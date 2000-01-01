Винисиус встретился с Вембаньямой. Крутое фото
Винисиус решил слетать в США во время отпуска. Футболист сходил на несколько баскетбольных матчей и даже сфоткался с Виктором Вембаньямой. Разница в росте между игроками — огромна!
Топовые спортсмены
Рост Виктора — 222 см, а Винисиуса — 176 см. Совместное фото спортсменов выглядит очень впечатляюще.
Винисиус сделал фото с Вембаньямой. Разница в росте — впечатляет!
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