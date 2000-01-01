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Братья Мбаппе сделали милый подарок родителям
Братья Мбаппе сделали милый подарок родителям
Килиан и Этан Мбаппе вручили родителям на Рождество очень милый подарок. Парни явно думали над тем, как порадовать маму и папу.
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Память
Память
Родители футболистов получили красивое панно. На нём размещены рисунок обнимающихся Килиана и Этана, их джерси и вымпел с матча ЛЧ. Именно в этих джерси братья играли во встрече между «Реалом» и «Лиллем» (1:0) в Лиге чемпионов.
Братья Мбаппе сделали милый подарок родителям на Рождество. Фото
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