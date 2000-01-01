5 лучших бомбардиров АПЛ в Boxing Day в истории
В АПЛ в разгаре традиционный Boxing Day. В первой части тура забили уже 16 голов. А как выглядят лучшие бомбардиры Boxing Day в истории?
5-е место — Тьерри Анри
На счету форварда «Арсенала» семь голов в семи матчах.
4-е место — Алан Ширер
За «Ньюкасл», «Саутгемптон» и «Блэкберн» нападающий провёл 11 встреч, забив восемь мячей.
3-е место — Робби Кин
Кин играл в Boxing Day в семи командах в АПЛ. На счету нападающего девять матчей и восемь голов.
2-е место — Робби Фаулер
За «Ливерпуль», «Лидс», «Манчестер Сити», «Кардифф» и «Блэкберн» Фаулер отыграл 10 встреч, забив девять мячей.
1-е место — Гарри Кейн
За «Тоттенхэм», «Миллуолл», «Норвич», «Лестер» и «Лейтон Ориент» Кейн провёл семь матчей, забив 10 мячей.
5 лучших бомбардиров АПЛ в Boxing Day в истории
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