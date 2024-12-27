Испытания грандов АПЛ и разборки итальянских топов. 11 самых интригующих матчей уикенда

После РПЛ на зимнюю паузу ушли заодно Бундеслига, Ла Лига и Лига 1. Пусть и на менее продолжительную. Но это вовсе не значит, что остальные лиги не радуют зрителей достаточным количеством интересных афиш. С пятницы по понедельник таких набралось как минимум 11. Среди них и предлагаем вам выбрать лучшую.

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