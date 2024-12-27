Испытания грандов АПЛ и разборки итальянских топов. 11 самых интригующих матчей уикенда

После РПЛ на зимнюю паузу ушли заодно Бундеслига, Ла Лига и Лига 1. Пусть и на менее продолжительную. Но это вовсе не значит, что остальные лиги не радуют зрителей достаточным количеством интересных афиш. С пятницы по понедельник таких набралось как минимум 11. Среди них и предлагаем вам выбрать лучшую.
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«Лацио» — «Аталанта»: суббота, 28 декабря, 22:45
Интрига: кто-нибудь вообще остановит «Аталанту»?
Если бы не невнятный старт с тремя поражениями и ничьей за шесть туров, бергамаски могли бы создать солидный отрыв. Но они и так первые, ведь после этого исключительно побеждали! Их не притормозили ни «Наполи», ни «Милан», ни «Рома». Может, получится у других римлян? От «Лацио» непонятно, чего ждать: могут и «Интеру» «сгореть» 0:6, и «Наполи» обыграть. В четырёх последних личных встречах «Аталанта» и «Лацио» неизменно обмениваются победами, и последняя была за командой Гасперини.
«Лестер» — «Манчестер Сити»: воскресенье, 29 декабря, 17:30
Интрига: падение чемпиона продолжится?
Здесь актуален вопрос не кто лучше, а кто хуже. «Лестер» на моральном подъёме поправил дела при ван Нистелрое, тем не менее в двух предпоследних турах устроился на разгромы — 0:4 от «Ньюкасла» и 0:3 — от такого же аутсайдера «Вулверхэмптона». А вчера без шансов уступил «Ливерпулю», пропустив чудом только три раза (1:3). Это с одной стороны. А с другой — кризис «Манчестер Сити». Только в АПЛ парни Гвардиолы взяли лишь пять очков за последние девять матчей — это ну никак не график чемпионов страны. Если они ещё и проблемным «лисам» проиграют, реальны любые исходы — вплоть до расставания с тренерским штабом.
«Милан» — «Рома»: воскресенье, 29 декабря, 22:45
Интрига: противостояние грандов в сложном положении
Кто бы перед сезоном мог представить, что подобная афиша к 18-му туру объединит команды с восьмой и 11-й позиций? Реальность порой удивляет. «Рома» оживилась при Раньери, но до полного воскрешения ещё далеко: есть как и разгромные победы (4:1 с «Лечче», 5:0 – с «Пармой»), так и поражение от «Комо» (0:2), который тогда не мог победить в девяти матчах подряд. «Милан» тем временем чередует вообще все результаты — его успешность распространяется только на ЛЧ. И кто же из именитых клубов при таких раскладах окажется лучше?
«Спортинг» — «Бенфика»: воскресенье, 29 декабря, 23:30
Интрига: португальская битва титанов
Без ушедшего в «Юнайтед» Аморима «Спортинг» потускнел и набрал за четыре матча только четыре очка. Тем не менее команда по-прежнему среди лидеров: делит второе место с «Порту» и отстаёт на минимальное расстояние от «Бенфики». Да, в Португалии привычный триумвират. И вот как раз появилась возможность перегнать конкурента. Вот только «орлы», напротив, в потрясающей форме и, начиная с осени, не победили лишь раз. И то потому что пропустили на 90+4-й минуте от АВС. «Спортинг» — далеко не фаворит предстоящей встречи. Одной из главных в борьбе за титул.
«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: воскресенье, 29 декабря, 20:15
Интрига: «Ливерпуль» оторвётся ещё сильнее?
Плюс семь очков и матч в запасе — таков отрыв мерсисайдцев от идущего вторым «Челси». Почему бы как минимум не нарастить его? Но не всё так просто: за три последних выезда к «Вест Хэму» «Ливерпуль» и на ничью устраивался, и проигрывал. Плюс рождественские результаты непредсказуемы. Это будет первый подобный период при Слоте, но даже при Клоппе команда порой во время них сыпалась. Проверка предстоит знатная.
«Ювентус» — «Фиорентина»: воскресенье, 29 декабря, 20:00
Интрига: туринцы продолжат неудачную полосу флорентийцев?
До недавнего времени «Фиорентина» реально восхищала, шла на серии из 10 матчей без поражений и возвысилась среди лидеров. А потом дважды уступила — «Болонье» и «Удинезе», причём в матче с удинцами забила первой (1:2). Если последует новая одна неудача, можно будет смело говорить о кризисе команды Палладино. «Ювентус» же наконец-то прервал ничейную волну и впервые за пять встреч взял три очка — досталось «Монце». «Фиалки» ещё и в трёх личных встречах кряду туринцам проиграли, причём неизменно по 0:1. Намечается аналогичный счёт?
«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: понедельник, 30 декабря, 23:00
Интрига: «МЮ» ещё сильнее приблизится к зоне вылета?
В последних пяти турах манкунианцы уступили четырежды, а единственный положительный результат принесло дерби с таким же кризисным «Сити». И ладно «Арсеналу» с нынешним «Ноттингемом» проиграть не зазорно, так «Борнмуту» и «Вулверхэмптону» вообще с общей разницей 0:5 матчи отдали. «Ньюкасл» же на ходу и не просто взял максимум в последних трёх встречах, а разгромил что «Лестер», что «Ипсвич», что «Астон Виллу». То есть не только аутсайдеров. Между «МЮ» и зоной вылета каких-то восемь очков. И расстояние сокращается.
«Астон Вилла» – «Брайтон»: понедельник, 30 декабря, 22:45
Интрига: кто из середняков приблизится в зоне ЛЧ?
Плотность в АПЛ настолько высока, что пятую и девятую команды разделяют четыре очка. «Брайтон» как раз замыкает эту группу и при этом имеет матч в запасе. И у него, и у идущей чуть выше «Астон Виллы» прекрасные шансы вновь оказаться в еврокубках. Но хочется-то именно в Лигу чемпионов. Значит, пора прекратить оступаться. Особенно команде Хюрцелера, которая не побеждает вот уже в пяти турах подряд. Да и вилланы чередуют результаты. Период стабильности можно начать, как и подобает, с понедельника.
«Арсенал» — «Ипсвич»: пятница, 27 декабря, 23:15
Интрига: аутсайдер представляет угрозу на выезде
Если бы не ну совсем безнадёжный «Саутгемптон» с шестью очками в 17 матчах, именно «Ипсвич» с 12 был бы худшим в АПЛ. В последнем туре он принимал «Ньюкасл» и пропустил четыре безответных гола, да и до этого уступил дома не самым грозным «Борнмуту» и «Кристал Пэлас». А вот на выезде команда очки набирает лучше: именно вдали от родной арены она добилась двух единственных побед — над «Тоттенхэмом» и «Вулверхэмптоном». «Арсеналу» стоит напрячься?
«Ипсвич» — «Челси»: понедельник, 30 декабря, 22:45
Интрига: «Челси» сдулся?
Мы ещё не знаем, как «Ипсвич» сыграет дома с другим лондонским грандом — «Арсеналом». Зато в курсе, что «Челси» притормозил: и с «Эвертоном» нули расписал, и впервые с 1979 года «Фулхэму» уступил на родном стадионе, хотя вёл в счёте до самой концовки (1:2). Неужели в этот ряд встанет и новая неудача? Верится с трудом, потому что «Ипсвич» заметно уступает в классе. Но если команда Марески действительно угодила в крутое пике, возможно всё.
«Кальяри» — «Интер»: суббота, 28 декабря, 20:00
Интрига: «Интер» небезупречен в матчах с командами из низа таблицы
«Кальяри» последний раз отбирал у «Интера» очки дома в далёком 2019-м. Ещё и сражается за выживание, находясь на 18-м месте. У действующих чемпионов тем временем четыре победы подряд с общей разницей 16:1. Какая здесь может быть интрига? Да хотя бы такая, что нынешняя Серия А абсолютно непредсказуема. Те же интеристы уже делили очки с «Дженоа» и «Монцей»: у первых дела не особо лучше, нежели у «Кальяри», а вторые вообще прозябают на последней строчке. Быть на 100% уверенным в успехе фаворита нельзя.