«Превратился в тактическую пустоту». Звезда «Сити» – самый яркий провал года в Англии

«Манчестер Сити» переживает ужасное время — одна победа в 13 предыдущих матчах. Кто-то вообще мог представить такое? А ещё в составе «Сити» числится Джек Грилиш. Тот самый, кого три с половиной года назад купили у «Астон Виллы» за € 117,5 млн. И в последние месяцы англичанин скорее не играет, а удивляет со знаком минус.

Полтора года назад Грилиш провёл лучший сезон в «Сити». А потом заметно сбавил

Грилиш завершил 2024 год с удручающей статистикой — ни одного гола во всех турнирах. Последний раз он забивал 16 декабря 2023 года в матче с «Кристал Пэлас» (2:2). С тех пор его безголевая серия растянулась на 46 игр. Мало кто мог предположить, что англичанин дойдёт до такого.

Второй сезон (2022/2023) после перехода в «Манчестер Сити» — лучший в карьере Грилиша в нынешнем клубе. Команда сделала требл, а Джек забил пять мячей и отдал 16 результативных передач во всех турнирах. Более того, он оформил победный гол в важном гостевом матче с «Арсеналом» (3:1). А ведь именно лондонский клуб на протяжении долгого времени возглавлял таблицу АПЛ.

Тогда Грилиш показывал проблески своего таланта в «Сити». Он демонстрировал способность влиять на ход игры, несмотря на то что выступал в команде с большим количеством суперзвёзд. Его вклад в развитие атаки и способность сохранять владение мячом под давлением были критически важны для атакующего стиля «Сити». Ни один футболист команды не выходил в стартовом составе на матчи ЛЧ в сезоне-2022/2023 чаще, чем Грилиш (12 раз).

Джек Грилиш празднует победу в финале ЛЧ в сезоне-2022/2023 Фото: Shaun Botterill/Getty Images

В сезоне-2023/2024 на игре Грилиша так или иначе отразились травмы. Он пропустил 15 матчей из-за проблем с пахом и подколенным сухожилием — суммарно выбыл из строя на 59 дней. Футболист всего три раза выходил на поле в трёх встречах подряд в АПЛ. Джек никак не мог обрести стабильность. В этом сезоне Грилиш провёл 13 матчей в АПЛ, но отыграл целиком всего две встречи.

С другой стороны, забитые мячи никогда не были сильной стороной англичанина. Восемь голов в АПЛ — лучший результат, который Грилиш показал в сезоне-2019/2020, когда играл за «Астон Виллу». В следующем он отличился шесть раз, но пропустил три месяца из-за травмы голени. Джек не славился результативностью даже в лучшие годы. Он забил всего 26 мячей в 183 матчах в АПЛ (0,14 в среднем за игру).

В сборной Англии у Грилиша больше свободы. В клубе был небольшой проблеск после смены позиции на поле

Грилиша прокатили мимо окончательной заявки на Евро-2024. Однако чуть позже Джек завоевал расположение Ли Карсли, исполнявшего обязанности главного тренера сборной Англии. И это в ситуации, когда футболист отнюдь не блистал на клубном уровне. При Карсли он забил два мяча в трёх матчах Лиги наций.

«Под руководством Карсли Джек выполнял иные функции, нежели в клубе. У него было больше свободы на поле. Это напоминало то, как Джек играл в последнем сезоне за «Астон Виллу». Он показал себя так, как уже давно не показывал. В начале декабря «Сити» прервал серию без побед в матче с «Ноттингем Форест», а Гвардиола позволил Грилишу сыграть аналогичную роль, что и в сборной Англии. И надо сказать, что Джек снова выглядел воодушевлённым», — говорится в статье Sky Sports.

Тепловая карта Джека Грилиша

Сравним тепловую карту. Левая часть — то, как Грилиш играл в матче с «Ноттингем Форест». Правая — то, как он играл на протяжении большей части карьеры в «Манчестер Сити». «Наш футбол всегда строится вокруг полузащиты, — утверждал Гвардиола после матча с «Ноттингемом». — Футболисты этой линии задают темп. Сегодня этим занимался Грилиш, и мы контролировали игру. У него есть качества, необходимые для игры в полузащите. Джек способен держать мяч, разрывать линии построения соперника и сохранять самообладание».

По сути, Джек играл в центре поля вместе с Гюндоганом, а Жереми Доку бегал по левому флангу. Это был всего лишь четвёртый случай, когда англичанин и бельгиец вышли вместе в стартовом составе на матч АПЛ. Правда, следующее появление Грилиша в центре поля получилось куда менее интересным. «Сити» уступил «Ювентусу» (0:2) в Лиге чемпионов, а Джек отдал 94,6% точных передач. С другой стороны, он мало повлиял на игру команды впереди, запомнившись лишь хорошим пасом на Бернарду Силву (португалец мог сыграть в том эпизоде намного лучше).

В этом году Джек Грилиш забивал только в составе сборной Англии Фото: Carl Recine/Getty Images

«Когда Грилиш играет в центре, на нём лежит гораздо больше ответственности за оборону, а это не совсем естественно для его футбола, — утверждает Opta Analyst. — В «Астон Вилле» Джек был лучшим футболистом команды. По сути, он мог играть там, где хотел. В схеме Гвардиолы Грилиш не получает такой свободы, поэтому трудно представить, что Джек сможет забить, не имея возможностей для продвижения вперёд. Два года назад он был важным игроком «Ман Сити». Возможно, Грилиша можно считать одним из самых талантливых английских игроков последнего десятилетия. От такого разумно ожидать хотя бы одного гола за год. Конечно, в игре Джека есть и другие аспекты, которые необходимо улучшать. Но если он прервёт голевую засуху, не исключено, что это реанимирует его карьеру».

В Англии считают, что Джеку очень тяжело в жёсткой схеме Гвардиолы. Некоторые призывают его сменить клуб

Бывший футболист «Астон Виллы» Ли Хендри считает, что Грилишу нужно сменить клуб. По мнению эксперта, англичанин уже давно не получает удовольствия от игры: «Не думаю, что Грилиш наслаждается футболом в составе «Сити». Джек, по сути, играет так, как от него требует тренер. Когда я смотрю на Грилиша в сборной Англии, мне кажется, что это совсем другой человек. Он играет гораздо свободнее. Безусловно, Джек разочаровал в «Сити» с точки зрения результативных действий, но он обладает большим потенциалом. Грилишу, вероятно, стоит задуматься о смене клуба. Да, он выиграл всё, что можно, однако футболисту нужно получать удовольствие от процесса. Я бы хотел снова видеть его в «Астон Вилле». Хватит ли у неё денег, чтобы вернуть игрока? Это будет очень сложно. Знаю, что болельщики «Виллы» были к нему не очень благосклонны, но, думаю, они будут рады снова видеть парня в форме своей команды. Он бы вернулся не ради зарплаты».

Джек Грилиш (в центре) в последнее время всё чаще начинает матчи в запасе Фото: Michael Regan/Getty Images

Неделю назад Грилиш приезжал на «Вилла Парк». В концовке матча с «Астон Виллой» (1:2) Джек пробил так безобразно, что мяч пролетел примерно в 20 метрах от цели. Фанаты «Астон Виллы» встретили всё это дело радостными возгласами. А в ходе игры неоднократно освистывали бывшего игрока. Сам Грилиш, в свою очередь, ответил на провокацию болельщиков, подняв три пальца вверх. Это соответствует количеству чемпионских титулов в составе «Манчестер Сити». Но, во-первых, Джек подобным жестом совсем не расположил к себе фанатов «Виллы». А во-вторых, его поступок не заставил критиков замолчать.

Бывший главный скаут «Манчестер Юнайтед» Мик Браун заявил, что «Сити» уже рассматривает вариант с продажей игрока. «Поразительно видеть, что Грилиш не забивает больше года. С такими способностями нужно играть намного лучше. Он уже не так влиятелен, как раньше. В «Сити» разочарованы игрой Грилиша. Чем дольше это будет продолжаться, тем больше возникнет вопросов. Джек уже давно не делал разницу на поле. Насколько мне известно, «Сити» рассмотрит предложения по игроку в конце сезона. Они хотят понять, сколько смогут заработать на его продаже».

Джек Грилиш (слева) слушает указания Хосепа Гвардиолы Фото: Carl Recine/Getty Images

«Теперь, когда «Сити» переживает спад, неудачная игра Грилиша бросается в глаза, — считает издание The Independent. — Его слабые стороны и низкая результативность стали ещё более серьёзной проблемой. Раньше он выходил в основе в большинстве важных матчей, а теперь начинает их в запасе. Грилиш превратился в наименее опасного среди всех атакующих футболистов «Ман Сити». Раньше бессилие Джека прикрывали другие. Теперь этого нет. Гвардиола изменил Грилиша и сделал это не в лучшую сторону. Парень лишился качеств, которые делали его любимцем публики. Нужен ли, скажем, «Ньюкаслу» или «Тоттенхэму» футболист с огромной зарплатой, который способен забить три-четыре мяча за сезон? Грилиш — уже не артист».

«Что вообще за футболист этот Грилиш? Креативный? 36 игр без голов и три результативные передачи за полтора сезона — что это такое? — задаётся вопросами The Guardian. — В «Сити» он лучше всего проявлял себя на левом фланге, когда можно было немного отдохнуть с мячом. В остальном Грилиш превратился в своего рода тактическую пустоту. Даже у тренера-чемпиона есть слабые места. Неспособность Грилиша привнести что-то новое, по-видимому, говорит о том, что Гвардиола в целом не справляется с нынешним кризисом».