Ольмо забросил мяч ногой с середины площадки на базе «Милуоки». Видео

Ольмо удивил баскетбольными навыками. Видео

Дани Ольмо, как и многие звёзды испанского футбола, отправился на каникулы в США. Полузащитник «Барселоны» сходил на базу «Милуоки Бакс» и поразил всех, забросив мяч в кольцо ногой с середины площадки.