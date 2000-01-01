Ольмо удивил баскетбольными навыками. Видео
Дани Ольмо, как и многие звёзды испанского футбола, отправился на каникулы в США. Полузащитник «Барселоны» сходил на базу «Милуоки Бакс» и поразил всех, забросив мяч в кольцо ногой с середины площадки.
Ольмо забросил мяч ногой с середины площадки на базе «Милуоки». Видео
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