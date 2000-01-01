16-летний сын Кака играет в стиле отца. Видео
Ещё один наследник футбольной легенды покоряет своими навыками! В Сети завирусилось видео с сыном Кака Лукой Селико Лейте на тренировке в «Сан-Паулу». 16-летний парень уж очень сильно похож движениями на поле на своего отца!
16-летний сын Кака играет в стиле отца. Видео
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