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16-летний сын Кака играет в стиле отца. Видео
16-летний сын Кака играет в стиле отца. Видео
Ещё один наследник футбольной легенды покоряет своими навыками! В Сети завирусилось видео с сыном Кака Лукой Селико Лейте на тренировке в «Сан-Паулу». 16-летний парень уж очень сильно похож движениями на поле на своего отца!
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16-летний сын Кака играет в стиле отца. Видео
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