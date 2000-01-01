16-летний сын Кака играет в стиле отца. Видео

Ещё один наследник футбольной легенды покоряет своими навыками! В Сети завирусилось видео с сыном Кака Лукой Селико Лейте на тренировке в «Сан-Паулу». 16-летний парень уж очень сильно похож движениями на поле на своего отца!