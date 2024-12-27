«Барса» рискует бесплатно потерять звезду уже через несколько дней. Один суд уже проигран

Уверенно стартовавшая и долго лидировавшая в чемпионате Испании «Барселона» к концу первого круга попала в полосу неудач – после недавнего поражения от «Атлетико» (1:2) каталонцы сползли на третье место. Теперь же ситуацию осложняет сегодняшний отказ каталонцам со стороны Коммерческого суда Барселоны в регистрации атакующего полузащитника Дани Ольмо и форварда Пау Виктора на вторую часть сезона Ла Лиги. Нынешний период регистрации игроков действует до конца декабря.

30 декабря «Барселона» планирует обратиться с новым заявлением в суд первой инстанции по этому вопросу. В контракте Ольмо, купленного летом за € 62 млн, есть пункт, по которому он станет свободным агентом уже зимой, если каталонцы так и не смогут его зарегистрировать. Разбираемся, есть ли у «Барсы» шансы исправить сложную ситуацию.

Расчёт на сделку с Nike провалился — для регистрации Ольмо использовать деньги спонсора запрещено

Ла Лига устанавливает лимит расходов на зарплату для каждой команды в дивизионе, исходя из её доходов, а также любых долгов и убытков. Клуб, превышающий лимит, должен кого-то продать или найти другие источники дохода, прежде чем руководство лиги позволит им регистрировать новых игроков без ограничений.

Травмы Андреаса Кристенсена и Рональда Араухо позволили «Барселоне» летом зарегистрировать четырёх игроков Фото: David S.Bustamante/Getty Images

«Барселона» долгое время работала выше своего лимита зарплат, составляющего на данный момент € 426 млн (самый высокий потолок у «Реала» – € 755 млн). Летом 2024 года каталонцы отдали в аренду или продали несколько игроков, но этого оказалось недостаточно, чтобы зарегистрировать Ольмо. О его подписании было объявлено ​9 августа с зарплатой в € 9,3 млн в год – эта сумма не вписывалась в потолок зарплат.

Дани оказался не единственным, кто стал заложником ситуации. Вне заявки также остались Иньиго Мартинес, Марк Касадо и Пау Виктор. В итоге все они в конечном итоге были зарегистрированы, но только по причине травм защитников Рональда Араухо и Андреаса Кристенсена. В Ла Лиге существует правило №77, согласно которому клуб, в случае потери игрока из-за травмы на срок не менее четырёх месяцев, получает возможность повысить свой потолок зарплаты на 80% от зарабатываемой выбывшим футболистом жалования.

Араухо получил травму подколенного сухожилия в Уругвае на Кубке Америки – латиноамериканцу потребовалась операция со сроком восстановления в пять месяцев. Это позволило «Барсе» зарегистрировать Мартинеса (зарабатывает € 9,3 млн в год), Касадо (€ 520 000) и Виктора (€ 380 000), но на Ольмо потолка не хватило. Каталонцы нашли решение 27 августа, за три дня до крайнего срока дозаявок. Они предоставили Ла Лиге результаты МРТ и других обследований боровшегося с травмой ахилла Кристенсена, показавших неспособность датчанина принять участие в первой половине сезона.

Медицинская комиссия Ла Лиги одобрила регистрацию Дани, но только до конца 2024 года, поскольку 80% зарплаты Кристенсена (зарабатывает на «Камп Ноу» € 9 млн в год) оказалось недостаточно. К январю «Барса» обязалась найти новые источники дохода, чтобы футболист продолжил играть.

14-летняя сделка с Nike принесёт «Барсе» € 1,7 млрд Фото: Chris Ricco/Getty Images

Руководство «Барсы» рассчитывало, что таким «рычагом» станет заключённая в декабре на улучшенных условиях сделка с Nike. За новый 14-летний период сотрудничества «Барселона» заработает € 1,7 млрд (€ 127 млн в год), что делает этот контракт крупнейшим соглашением в мировом футболе. Однако Коммерческий суд посчитал, что обновлённое соглашение с производителем одежды и обуви вступит в силу только летом 2025 года, и сейчас клуб не имеет права отражать эти средства в своём бюджете.

Летом «Барса» зарегистрировала четверо игроков благодаря Правилу №77 — в их числе и Ольмо

В последние годы многие игроки включали в свои контракты пункты, позволяющие им уйти, если «Барса» не зарегистрирует их вовремя – среди них Илкай Гюндоган, Кунде и Франк Кессье. Однако «Барса» ещё ни разу не оказывалась в ситуации, когда игрока могли исключить из состава из-за финансовых проблем в середине сезона.

Особенность высшего дивизиона чемпионата Испании заключается в том, что футболистам выдаются лицензии на право участия в турнире – большинство таких сертификатов действуют до конца контрактов игроков. Но Ольмо имеет право играть только до конца 2024 года. И если «Барса» не уложится в сроки, ей придётся начинать процесс с нуля. Это может вызвать серьёзную проблему, поскольку, согласно правилам Ла Лиги, ни один игрок не может иметь несколько лицензий в одном сезоне.

Дани запретят играть не только в Ла Лиге, но и в Лиге чемпионов, поскольку правила УЕФА запрещают футболисту выступать, если он не зарегистрирован в своих национальных турнирах клуба. Он не сможет также принять участие в матчах Кубка Испании или Суперкубка Испании – в обоих соревнованиях «Барселона» сыграет в следующем месяце. Хуже всего для каталонцев, что, по данным Mundo Deportivo, в контракте полузащитника есть пункт, позволяющий ему покинуть клуб бесплатно в случае неспособности продлить лицензию до начала января.

Ольмо может покинуть Каталонию свободным агентом Фото: Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images

Теоретически «Барселона» могла бы продать кого-то из игроков, но сложность заключается в необходимости решить вопрос с Ольмо до начала трансферного окна, которое открывается 1 января. Каталонцы предлагали Ла Лиге использовать для регистрации Ольмо и Виктора зарплату порвавшего «кресты» и вылетевшего на восемь месяцев вратаря Марка-Андре тер Штегена. Однако в правилах лиги говорится, что зарплата травмированного игрока может быть использована для регистрации лишь одного новичка на его место – так что, даже несмотря на свободные деньги, клуб уже использовал эту квоту для вратаря Войцеха Щенсного.

Лучшим решением было бы наладить беспорядок с аудиовизуальным подразделением клуба Barca Studios. Президент Жоан Лапорта продал 49% Barca Studios летом 2021 года в качестве финансового «рычага», чтобы помочь подписать Роберта Левандовского, Рафинью, Жюля Кунде и Кристенсена. Они оценили эти акции в € 200 млн в своём бюджете, но так и не получили всю сумму, что создало дыру в счетах. Источники в клубе говорят, что они работают над поиском новых инвесторов, которые могли бы восполнить этот дефицит, но быстрое решение проблемы кажется маловероятным.

Похоже, «Барселоне» придётся использовать банковскую гарантию от членов совета директоров

В последние недели клуб изучал возможность продажи VIP-лож в рамках 20-летних обязательств на стадионе «Камп Ноу», который будет сдан в эксплуатацию к началу следующего сезона. По данным The Athletic, за этот период можно было бы выручить € 100-200 млн, что послужило бы новым «рычагом». Однако и здесь необходимо гораздо больше времени, чем несколько оставшихся до конца года дней.

В контракте Ольмо прописаны отступные в € 500 млн Фото: Ion Alcoba Beitia/Getty Images

Трудно понять, куда пойдёт «Барса» дальше в поиске решения вопроса Ольмо, но нельзя исключать возможность того, что члены совета директоров подпишут банковскую гарантию, поставив под угрозу своё личное состояние. Лапорта и его команда уже использовали этот шаг в прошлом году, чтобы зарегистрировать арендованных португальцев Жоау Канселу и Жоау Феликса с гарантией на сумму € 20 млн, а в 2022 году – зарегистрировать Кунде с гарантией в € 11 млн. Вот только в случае с Ольмо гарантия должна составить € 56,2 млн – общая сумма контракта футболиста.

«Я уверен, что мы сможем зарегистрировать Дани, – заявил спортивный директор «Барселоны» Деку испанскому телеканалу Movistar. – Клуб работает над этим. Идут внутренние обсуждения. У нас есть несколько вариантов решения проблемы». Прежде всего каталонцы надеются на положительное решение суда – ситуация напоминает временный запрет на регистрацию полузащитника Гави в качестве игрока первой команды в прошлом году. Тогда «Барса» победила после длительного юридического спора с Ла Лигой. Однако сейчас возможности каталонцев ограничены временны́ми рамками.