Звёзды «Барсы» в других видах спорта. Фото ИИ
Паблик The Based AI с помощью нейросети представил, как выглядели бы футболисты «Барселоны» в других видах спорта. Вышло очень необычно!
Ламин Ямаль
Полузащитник оказался в амплуа баскетболиста.
Рафинья
Футболист отлично смотрится в гоночном костюме пилота Формулы-1.
Педри
Полузащитнику примерили образ гольфиста.
Роберт Левандовски
Форвард отлично выглядит в роли хоккеиста.
Пау Кубарси
Молодому футболисту хорошо подошла роль теннисиста.
Нейросеть представила, как выглядели бы звёзды «Барселоны» в других видах спорта. Фото
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