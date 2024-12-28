«Я тоже футболом увлекался. Но выбрал шашки». Найдёте все отсылки в видео «Зенита» к НГ?

«Зенит» выпустил восьмиминутный новогодний ролик, посвящённый грядущему 100-летию клуба и становлению юного футболиста. Разумеется, там не могли не поучаствовать легенды сине-бело-голубых — Анатолий Давыдов, Алексей Стрепетов, Андрей Аршавин, Михаил Кержаков и Сергей Семак. Советуем посмотреть его целиком. Но на всякий случай ниже краткое содержание.

Футболист зенитовской академии в канун Нового года недоволен игровым временем и собирается всё бросить. По пути домой он видит старый трамвайчик, запрыгивает в него и внезапно оказывается в 1924-м. Там юноша встречает будущих героев «Зенита», узнаёт об их планах создать команду и заявиться в заводскую лигу. Удивляется произошедшему и рассказывает, какое великое будущее их ждёт. Ну и сам, конечно же, находит мотивацию для новых свершений.

В ролике хватает отсылок. А мы по традиции их разобрали:

1. Для начала: имя главного героя — Виктор, то есть победитель. Что как бы намекает на хорошее будущее парня.

2. Главного рабочего зовут Пётр в честь основателя Санкт-Петербурга.

Встреча в трамвае с героями прошлого Фото: Кадр из видео

3. Маршрут трамвая — от улицы Верности до Удельного парка, то есть путь от клубной академии до основы «Зенита». 25-й номер тоже неспроста, ведь это игровой номер Сергея Семака в «Зените» (плюс Вильмара Барриоса раньше и Страхини Эраковича сейчас), а также год основания команды.

Трамвай из зенитовского ролика Фото: Кадр из видео

4. При входе в трамвай на стекле задней двери виден плакат с лозунгом «Будьте активными участниками газификации Ленинграда». К какому из спонсоров клуба отсылает, уже догадались?

Плакат о газификации Ленинграда (на стекле) Фото: Кадр из видео

5. Пётр рассказал, что Жора увлекается легкой атлетикой, и тот в ответ показал позу Халка при праздновании забитых мячей. Плюс произнёс восклицание, напоминающее «Халк».

Поза Халка от Жоры Фото: Кадр из видео

6. Сам персонаж Жоры — дань уважения одному из первых зенитовских вратарей Георгию Шорцу. По этой причине Жора и поймал мяч от Кержакова, когда тот не допустил, чтобы окно разбилось. Но отсылка условная: Шорец появился в команде позднее её основания — в 1931 году. А в 1925-м ему только исполнилось 14 лет.

7. Зато Ларик — прямая отсылка к Алексею Ларионову. Это единственный футболист, прошедший путь от становления заводской команды до победы в Кубке СССР. К тому же он стал автором дебютного гола в первом чемпионате страны в 1936 году. А когда Ларионов завершил карьеру, то трудился модельщиком на Ленинградском металлическом заводе вплоть до 1972 года. Ни много ни мало в течение 27 лет.

8. Пётр упоминул, что увлечён греблей. Есть версия, что выражение «сидеть на банке» пошло как раз оттуда, ведь банкой называют сиденье для гребца. Так что занятие этим видом спорта позволяет Петру сказать Вите: «Хватит сидеть на банке». Да и в целом через всю первую часть ролика проходит линия, что Витя то и дело находится на скамейке. Даже герой Анатолия Давыдова обратился к нему: «Да ты присаживайся». Во второй же части заводчане подняли парня с лавки, что стало переломным моментом.

9. Михаил Кержаков сыграл кондуктора. То есть человека, который «ловит зайцев», как вратарь ловит мячи.

Михаил Кержаков Фото: Кадр из видео

10. Андрея Аршавина изобразили портным, ведь он не просто учился в Академии дизайна, но и выпускал личную коллекцию одежды. Кроме футбола, в детстве реальный Аршавин занимался шашками и тоже добился успеха: имел юношеский разряд. Тренер убеждал его выбрать именно шашки — итог вы знаете. Персонаж из 1924 года сделал иной выбор. Когда Витя сообразил, что творится нечто странное, герой Аршавина заговорщически показал ему фирменный жест: «Тише, парень, ты всё понял, но пусть это останется между нами».

Андрей Аршавин Фото: Кадр из видео

11. Герой Анатолия Давыдова держит в руках ремейк газеты «Футбол-Хоккей» 1984 года с заголовком «МО-ЛО-ДЦЫ ЛЕНИНГРАДЦЫ!», вышедшей после победы «Зенита» в чемпионате СССР. В ролике показана похожая газета «Металл-Завод» 1924 года выпуска с номером 52. Там рассказывается о трудовых свершениях рабочих Ленинградского металлического завода. В наличии и несколько слоганов сезонных кампаний «Зенита» последних лет.

В материале «Идёт волна» на заднем развороте газеты говорится о последствиях известного наводнения в Ленинграде 1924 года, а в статье «Громче! Ярче!» — о визите бразильской рабочей делегации.

Анатолий Давыдов и Андрей Аршавин Фото: Кадр из видео

12. Реплика Анатолия Давыдова «Ну, молодежь!» намекает на его реальную должность директора зенитовской академии. Собственно, поэтому он первым и наградил Витю аплодисментами за чеканку мяча.

13. Алексей Стрепетов выступал за «Зенит» с 1968 по 1976 год, а когда закончил играть сам, тренировал дубль (там как раз был Аршавин) и трудился селекционером «Зенита». По этой причине его персонаж сказал, что было бы неплохо заманить парнишку на «наш завод»: в те годы команду могли представлять лишь работники конкретного завода, куда футболиста сперва необходимо было «устроить».

Алексей Стрепетов Фото: Кадр из видео

14. Герой Сергея Семака — вагоновожатый. Тут всё просто — он рулит трамваем «Зенита». Плюс у него фуражка с двумя звёздами, ведь в том числе благодаря ему (и как футболисту, и как тренеру) на клубной эмблеме появились обе звезды.

Сергей Семак Фото: Кадр из видео

15. А откуда вообще взялся трамвай? Просто Ленинград очень долгое время оставался мировым лидером среди городов по протяжённости трамвайных путей.

А что ещё заметили вы?