Легчайшая победа «Арсенала». Хотя по счёту так и не скажешь

В теории выездной «Ипсвич» мог остановить «Арсенал», ведь две единственные победы в АПЛ он добыл за пределами родной арены. Но интрига получилась надуманной: «канониры» без проблем взяли своё. Пусть и с минимальным преимуществом на табло.

Быстро взломать, впрочем, «автобус» или, в случае «Ипсвича» «трактор», не получилось. Гости всем составом окопались на своей половине поля и совсем не давали пространства «Арсеналу». Порой их владение опускалось до аномально низких 9%. Хотя было понятно изначально — они на «Эмирейтс» совсем не атаковать приехали.

Едва нападающие получали мяч вблизи штрафной – и быстро его лишались. Мартинелли несколько раз шёл в дриблинг — бесполезно. Постоянные навесы успеха также не приносили. А что-то хоть сколько-нибудь опасное удалось создать, когда Тимбер плюнул на всё и решил сделать гол сам: получил мяч в центре поля, ускользнул от четверых и жахнул издали. Мурич проблем не испытал.

И всё же подобная тактика «Ипсвича» работает только при максимальной концентрации. Особенно если в соперниках – «Арсенал». На 23-й минуте Троссард подкараулил мяч после выноса и прострелил, а Гривз и Дэвис совсем потеряли Хаверца. Типичный гол Кая — как бы сказал Геннадий Орлов, нашёл щёлочку и замкнул с близкого расстояния.

Гол Кая Хаверца Фото: Кадр из трансляции

Было бы странно, остановись на этом «Арсенал», верно? Вскоре Райс классно крутил в левую девятку, но чуть не попал, а набравший монструозную форму Жезус оторвался от защитников, принял заброс Троссарда и изящно покатил мяч между ног Муричу. «Трактористов» спасло положение «вне игры» у бразильца.

«Ипсвич», может, и рад был бы чем-то ответить. Под конец тайма увеличил владение до солидных для себя 16%. Однако не то что по воротам не бил, даже возможности не имел вперёд пойти. Наглядно это показывает количество передач в финальную треть (130 удачных из 155 против 4 из 10) и касаний мяча в чужой штрафной (24:0) за первый тайм. У кого какая статистика, догадаться несложно.

Во второй половине аутсайдер задвигался поживее: мячом владел уже практически на равных (47%), стал лучше прессинговать, трижды пробил в сторону ворот (аж на 0,04 xG) и заработал угловой. Но чтобы сравнять, этого ничтожно мало. «Арсеналу», в свою очередь, нужно было как можно быстрее забить второй, чтобы вдруг не повторить судьбу «Челси» в матче с «Фулхэмом».

«Канониры» пытались. Был и сольный проход Эдегора, и неплохая попытка Мерино — оба раза справился Мурич. И заблокированный О'Ши удар Райса, и слабый тычок Хаверца с пары метров. Главный же шанс непостижимым образом не использовал Салиба. Райс подал с угла поля, и француз кивнул головой вроде бы наверняка. Не повезло: мяч ударился о газон и пролетел мимо пустого ближнего угла.

В результате гол Хаверца так и остался единственным. Сказалось отсутствие травмированного Саки. Но в заблуждение счёт 1:0 вводить не должен. Матч напоминал поединок легковеса с сумоистом: второй вообще не замечал попыток первого что-либо предпринять, а самому ему хватило одного хука. «Арсенал» спокойно набрал три очка, поднялся на второе место и по-прежнему дышит в спину «Ливерпулю».