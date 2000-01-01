5 фаворитов в борьбе за «Золотой мяч» — 2025 от Goal
Авторитетное издание Goal опубликовало список главных претендентов на «Золотой мяч» — 2025. Кто вошёл в пятёрку главных соискателей награды?
5-е место — Роберт Левандовски
В этом сезоне форвард «Барселоны» отметился 23 голами и двумя ассистами в 24 матчах.
4-е место — Джамал Мусиала
На счету полузащитника «Баварии» в этом сезоне 14 голов и шесть результативных передач в 22 матчах.
3-е место — Рафинья
Вингер «Барселоны» забил 17 мячей и отдал 10 голевых пасов в 25 матчах этого сезона.
2-е место — Винисиус
На счету вингера «Реала» 14 голов и 10 ассистов в 21 матче этого сезона.
1-е место — Мохамед Салах
Форвард «Ливерпуля» в текущем сезоне отметился 19 голами и 15 результативными передачами в 25 матчах.
5 фаворитов в борьбе за «Золотой мяч» — 2025 от Goal
Читайте также
Ольмо удивил баскетбольными навыками. Видео
5 лучших бомбардиров АПЛ в Boxing Day в истории
Винисиус встретился с Вембаньямой. Крутое фото
Братья Мбаппе сделали милый подарок родителям
Варан пытался прийти на матч «Ланса» инкогнито
Ямаль сходил в гости к мемному повару Salt Bae
5 клубов АПЛ по количеству голов в Boxing Day
Самые дорогие составы Бундеслиги прямо сейчас
Слуцкий спел Last Christmas перед командой. Видео
Маскоты в Португалии собрались на званый ужин
Роналду после бани искупался в проруби в -20℃
Невероятное фаер-шоу перед матчем в Аргентине
Суарес поздравил «Атлетико» с победой над «Барсой»
Роналду упомянул Месси в видео Мистера Биста
«МЮ» выдал худший результат за 38 лет
Футболисты «Баварии» спели Jingle bells. Видео