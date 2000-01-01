Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
5 фаворитов в борьбе за «Золотой мяч» — 2025 от Goal
5 фаворитов в борьбе за «Золотой мяч» — 2025 от Goal
Авторитетное издание Goal опубликовало список главных претендентов на «Золотой мяч» — 2025. Кто вошёл в пятёрку главных соискателей награды?
AMP-версия
5-е место — Роберт Левандовски
5-е место — Роберт Левандовски
В этом сезоне форвард «Барселоны» отметился 23 голами и двумя ассистами в 24 матчах.
4-е место — Джамал Мусиала
4-е место — Джамал Мусиала
На счету полузащитника «Баварии» в этом сезоне 14 голов и шесть результативных передач в 22 матчах.
3-е место — Рафинья
3-е место — Рафинья
Вингер «Барселоны» забил 17 мячей и отдал 10 голевых пасов в 25 матчах этого сезона.
2-е место — Винисиус
2-е место — Винисиус
На счету вингера «Реала» 14 голов и 10 ассистов в 21 матче этого сезона.
1-е место — Мохамед Салах
1-е место — Мохамед Салах
Форвард «Ливерпуля» в текущем сезоне отметился 19 голами и 15 результативными передачами в 25 матчах.
5 фаворитов в борьбе за «Золотой мяч» — 2025 от Goal
Читайте также
Ольмо удивил баскетбольными навыками. Видео
Ольмо удивил баскетбольными навыками. Видео
5 лучших бомбардиров АПЛ в Boxing Day в истории
5 лучших бомбардиров АПЛ в Boxing Day в истории
Винисиус встретился с Вембаньямой. Крутое фото
Винисиус встретился с Вембаньямой. Крутое фото
Братья Мбаппе сделали милый подарок родителям
Братья Мбаппе сделали милый подарок родителям
Варан пытался прийти на матч «Ланса» инкогнито
Варан пытался прийти на матч «Ланса» инкогнито
Ямаль сходил в гости к мемному повару Salt Bae
Ямаль сходил в гости к мемному повару Salt Bae
5 клубов АПЛ по количеству голов в Boxing Day
5 клубов АПЛ по количеству голов в Boxing Day
Самые дорогие составы Бундеслиги прямо сейчас
Самые дорогие составы Бундеслиги прямо сейчас
Слуцкий спел Last Christmas перед командой. Видео
Слуцкий спел Last Christmas перед командой. Видео
Маскоты в Португалии собрались на званый ужин
Маскоты в Португалии собрались на званый ужин
Роналду после бани искупался в проруби в -20℃
Роналду после бани искупался в проруби в -20℃
Невероятное фаер-шоу перед матчем в Аргентине
Невероятное фаер-шоу перед матчем в Аргентине
Суарес поздравил «Атлетико» с победой над «Барсой»
Суарес поздравил «Атлетико» с победой над «Барсой»
Роналду упомянул Месси в видео Мистера Биста
Роналду упомянул Месси в видео Мистера Биста
«МЮ» выдал худший результат за 38 лет
«МЮ» выдал худший результат за 38 лет
Футболисты «Баварии» спели Jingle bells. Видео
Футболисты «Баварии» спели Jingle bells. Видео

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android