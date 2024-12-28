«То Рыков с Кутателадзе дерутся, то мы с тобой». Большой разговор с боссами «Пари НН»

На этой неделе руководство «Пари НН» пригласило в гости журналистов ведущих спортивных СМИ России. Генеральный и спортивный директора клуба — Давид Мелик-Гусейнов и Александр Удальцов — два часа отвечали на вопросы прессы. Интервью получилось обширное, но очень информативное! Убедитесь сами.

О чëм расскажем:

Был ли конфликт между Удальцовым и Мелик-Гусейновым

— В конце декабря принято подводить итоги года. Каким для «Пари НН» был 2024-й?

Мелик-Гусейнов: Обычно, когда год заканчивается, все говорят, что он был сложным. Я не хочу употреблять это слово. Каким бы он ни был, он был. Для нас с Александром [Удальцовым] год получился безумно интересным — столько произошло событий в нашем клубе и в российском футболе. В «Пари НН» за этот год случилось две смены тренерского штаба. Сами понимаете, какая это турбулентность, какие приходилось принимать решения. Требовалась существенная перестройка работы менеджмента клуба. Все изменения делаются не во вред, а во благо, чтобы улучшить результаты. Стратегические решения принимаются советом директоров, а тактикой рулим мы с Александром. Не было ни одного стратегического решения за этот год, которое мы бы приняли с закрытыми глазами или не обдумав. Каждое решение выстрадано и несёт в себе финансовые расчёты. Мы клуб с небольшим капиталом — для нас каждая копейка дорога. Мы не можем разбазаривать наши ресурсы.

В этом году удалось оптимизировать наши технические затраты, связанные с логистикой, проживанием и организацией работы тренерского штаба и всего клуба в целом. Удалось сократить расходы. Сэкономленные деньги пошли в детский спорт, женскую команду, которая должна у нас появиться в следующем году. 10% — это те средства, которые нам удалось сэкономить в организации бизнес-процессов. Мы занимаемся болельщиками. За первую часть сезона «Пари НН» вырос в посещаемости на 2,5 тысячи болельщиков в среднем. Это случилось благодаря слаженной работе нескольких подразделений. Это хороший результат. Наш клуб седьмой по посещаемости домашних матчей среди всех команд РПЛ. Наша цель, чтобы все 45 тысяч посадочных мест заполнялись на домашних матчах команды. Понятно, что эта цель невыполнима в следующем году, но мы к этому активно движемся.

Удальцов: Я в клубе нахожусь меньше времени, чем Давид Валерьевич. Когда мы приходили спортивным блоком, то понимали фронт работы, которая предстоит. Осознавали, что первый год будет самым тяжёлым. Не просто так команда последние несколько лет попадала в стыковые матчи и с большим трудом сохраняла прописку в РПЛ. Оценки работе спортивного блока нужно будет выставлять ближе к концу сезона. Но кажется, что за тот период, который мы здесь работаем, удалось подчистить хвосты, изменить тренерский штаб и работу внутри. Очень много сделано по молодёжному проекту. Фронт работ огромный. Да, где-то мы были вынуждены принимать непопулярные решения. Возможно, со стороны они выглядят странно. Однако их логику мы готовы объяснить. Всё должно идти на пользу клубу.

— Проходила информация о конфликте между генеральным директором и спортивным.

Мелик-Гусейнов: Мне пересылали информацию.

Удальцов: Народ любит придумывать про нас. Рыков с Кутателадзе дерутся, теперь — мы с тобой. Думаю, нам надо организовать какой-то общий турнир (смеётся).

Мелик-Гусейнов: Не верьте тому, что пишут. У нас нормальные партнёрские отношения.

Удальцов: Я искренне считаю, что так и есть. У нас есть достаточно чёткое разграничение, кто и чем занимается, и общие цели и задачи. Мы находимся в контакте 24/7, постоянно на связи. Нам нечего делить. Целоваться, конечно, не будем, но поверьте нам на слово, что ничего такого, о чём пишут, нет.

Что не получилось у Илича и почему с ним так долго расставались

— Вы долго договаривались с Иличем об условиях его отставки? Есть ощущение, будто клуб немного запоздал с ней.

Мелик-Гусейнов: Не запоздали. Мы долго смотрели, общались с Сашей много раз. Понимали, чего ему не хватает. В плане игроков и его ощущения, где он очутился. Он знал нашу лигу и смотрел её, но не участвовал в ней, пока не попал сюда. Мы находились в переговорах. Спрашивали, что нужно, что невозможно исправить в нынешних реалиях. Допустим, тот формат сезона, который есть, не вписывается в понимание Илича и то, как должен быть устроен футбол. Много было констант, на которые мы не могли повлиять, а времени на адаптацию, чтобы всё это принять, было очень мало. Несмотря на результаты, которые давал Илич, это было обоюдное решение. Оно не было скандальным или тяжёлым для обеих сторон. Мы подошли с Александром после матча с «Акроном», сообщили ему о решении, которое всё-таки принял совет директоров, и пожали друг другу руки. Сейчас мы находимся в переписке с Сашей. Мы расстались приятелями. Не было такого, что выгнали, закрыли двери и прекратили общение. Сохранены нормальные и деловые отношения.

— Вы говорите, что долго обсуждали какие-то моменты с ним. До последнего пытались найти какие-то точки соприкосновения?

Мелик-Гусейнов: Да, мы пытались улучшить адаптацию его и тренерского штаба. Не всегда иностранцы могут гармонично адаптироваться к российским реалиям. У нас были некоторые футболисты, которые так и не смогли освоиться. Помним нашего замечательного Эссьена Эдедема. Он попал сюда и не понимал, почему идёт белый дождь и сохраняется на поле, почему так холодно и так далее. У него были свои африканские моменты. У Саши были другие. Проблем в расставании не возникло.

— Ходили слухи, что игроки от него устали, а он — от них.

Мелик-Гусейнов: Чтобы игроки устали от тренера — такого не было.

Удальцов: Если брать финансовую сторону расставания с Иличем, то мы от лица клуба ещё раз Сашу поблагодарим. Во-первых, он сохранил команду в РПЛ. Второе, когда были переговоры о расторжении, — он пошёл на максимальные уступки клубу. Никаких сиюминутных выплат не требовал. У нас есть рассрочка. Это показывает его высокие личностные качества. Он был хорошим футболистом. Станет ли тренером или нет — покажет время. Желаем ему удачи! Мы продолжаем общение и обмениваемся мыслями. Один из членов его штаба остался у нас в команде. Это тоже говорит о многом. Джордже Пантич работает тренером вратарей. Он, естественно, спрашивал такого понятийного разрешения у Саши. Илич его благословил. Что касается времени принятия решения, то мы понимали, что это будет матч с «Акроном», который пытается играть в атакующий футбол. Мы играли нижайшим блоком — «Акрону» против таких команд тяжело. Да, забили в добавленное время — увезли ничью. Но мы понимали, что это хорошее время для расставания, так как потом наступала пауза на матчи сборных. Понимали, что новому тренеру приход в это время в клуб даст возможность донести хотя бы минимальные свои идеи.

— Вы говорили, что есть полное доверие к Гончаренко. А он доволен нынешним составом? Сколько зимой будет подписано футболистов?

Мелик-Гусейнов: Кто бы ни возглавлял «Пари НН», пока он тренер, мы полностью этому человеку доверяем. По-другому быть просто не должно. Если есть какие-то претензии к кому-то, мы их друг другу говорим. Но пока человек у руля — у него полный карт-бланш в принятии решений и выстраивании работы, за которую он несёт ответственность. Совет директоров, лично я и, думаю, Саша — на 100% доверяем Гончаренко. Доволен ли он результатом? Мы понимаем, что полностью быть довольным — это абсурд. Так невозможно. Это значит возгордиться. Гордыня — большой грех. Виктор Михайлович всё понимает. Он трезво смотрит на ситуацию. Иногда эмоционирует. Но мы считаем, что он ведёт команду в правильном направлении.

Удальцов: Когда мы на первоначальном этапе общались со многими тренерами, очень важно было понять мнение того или иного кандидата о текущем составе команды. Один из многих вопросов, который нас интересовал: как кандидаты видят необходимость усиления той или иной позиции. Понятно, что мы ходим на игры. В ответ на ваш вопрос — мы единственный клуб РПЛ, который ни разу не сыграл два матча подряд одним составом. Это говорит о том, что тренерский штаб ищет оптимальное сочетание. Возможно, ищет там, где невозможно найти. Это означает, что определённые позиции требуют усиления. У нас были проблемы с атакующей игрой. Уже удалось достигнуть договорённости с «Краснодаром» по Кокшарову. Хочется их поблагодарить за это! Жалко, что это трансфер без права выкупа. Мы понимаем, что Кокшаров потенциально дорогой игрок. Даже если бы право выкупа было прописано, то вряд ли мы могли бы его себе позволить. Хотим взять ещё нескольких игроков в группу атаки и ищем усиление на позицию левого защитника. На ней сыграли все, кто только мог. Сыграли не так, как нам хотелось бы. Кстати, я с левой ногой. Могу попробовать (улыбается). Учитываем мнение тренерского штаба. Трансферный рынок гибкий. Если будут возникать интересные варианты, мы их рассмотрим. Учитываем ещё и то, что в связи с закрытием «Пари НН-2», у нас будет заявка из 21 футболиста. Важно, чтобы с нами остались только те игроки, на которых мы рассчитываем, и они смогут принести пользу.

Из основных задач на трансферное окно кое-что уже решили. Договорились по Кокшарову, по двум атакующим игрокам общаемся. Плюс позиция левого латераля. Конечно, ведётся и работа на выход. Есть ребята, которые не будут у нас проходить в заявку — нужно в этом направлении активно работать. Некоторые нас покинут. Виктор Михайлович всегда говорит, что в тренировочном процессе ему нужно определённое количество людей. Он часто работает с ребятами индивидуально.

Какие трансферные планы у «Пари НН»

— Инсайдер Иван Карпов сообщил, что, когда вы делали предложение Кокшарову, перепутали евро с рублями.

Удальцов: Предложения я делал своим первым трём жёнам. А с Кокшаровым мы обсуждали детали сотрудничества. Я Ваню очень давно знаю, лет 15-20. Понимаю, откуда берётся повышенный интерес к «Пари НН» у него. Последние несколько новостей, которые он написал: драка Кутателадзе с Рыковым, Рыков назначает состав вместо Гончаренко. Ну как? Рыков говорит Гончаренко: «Слушай, Михалыч». Представить тяжело. То, что мы у Глеба Сергеевича [Никитина] попросили денег. Пусть пишет. Если говорить про зарплату Кокшарова, то не скрываем — мы подняли ему зарплату по сравнению с той, которая была у него в «Краснодаре». Но в любом случае отталкиваемся от внутреннего уровня зарплат. Мы рассчитываем на Сашу. Он не может получать рубль, если другой человек получает 10. И считаем правильным поднять зарплату. Совет директоров поддержал. Эти условия адекватны рынку и нашему внутреннему уровню зарплат. На первой встрече с Гончаренко мы обсуждали прототип нападающего, каким он его видит. Кокшаров на 99% подходит под видение Гончаренко.

— С Гончаренко кандидатуру Кокшарова согласовывали? Его результативность вызывает вопросы у болельщиков.

Удальцов: Вы думаете, что мы на заднем дворе решили и потом сказали Гончаренко? У меня подобный случай был в «Локомотиве», при тренере Муслине. Были разногласия внутри руководства. Как раз про то, что не спросили тренера. Он хотел сербского нападающего Николу Жигича, а ему привезли Шамиля Асильдарова. Муслин выходит с утра на тренировку и спрашивает: «А это кто?» Он пытался бороться и не брать Асильдарова. В итоге Муслина через месяц уволили, хотя команда шла на втором месте — в одном-двух очках от первого! Естественно, у нас есть утверждённый протокол принятия решений по трансферам. Мнение тренерского штаба учитывается. Оно не является финальным. С точки зрения клуба — это неправильно. У клуба был уже опыт, когда определённые футболисты приходили под определённого тренера. И когда тренер меняется, оказывается, что футболисты в большей степени не нужны. Мнение Виктора Михайловича имеет огромный вес. Мы созваниваемся, он смотрит футболистов, даёт своё мнение. Делаем это и мы — как спортивный департамент. Финальное решение принимает совет директоров. Мы выходим туда с определёнными инициативами и цифрами. Мнения могут быть разные и не совпадать. Это нормально. Условно, мы взяли в аренду Кокшарова и ещё кого-то. Полгода прошли, ребята уехали. И ты сидишь с дыркой без этих игроков. Где-то нужно брать риск на себя. Возможно, брать ребят, которым требуется адаптация. Но это люди, которые здесь на два-три года закроют позицию. Условно, приехал к нам Карич, и ты понимаешь, что позиция у тебя закрыта.

Александр Кокшаров Фото: fckrasnodar.ru

— Вы сказали про двух атакующих игроков. Правильно ли понимаем, что это Грулёв и Сангаре?

Удальцов: К Грулёву у нас есть интерес. Он достаточно давний. У него заканчивается контракт с «Динамо». Всё зависящее от себя и клуба мы сделали. Документы отправили. Ждём решения «Динамо». На данный момент сделка не закрыта. Вероятность её очень высокая. Но, опять же, как Юрий Сёмин говорил: «Пока футболист на тренировку не приедет — это не наш футболист». Бывали случаи, когда люди ехали подписывать контракт и сворачивали не туда. Слава принёс бы огромную пользу нам. Мяч на стороне «Динамо». Что касается Сангаре, то он слишком дорогой для нас нападающий. Мы понимаем, что он хороший. Но те цифры, которые были на входе в стадии обсуждения, — они не в рамках нашего бюджета. Поэтому это не наш вариант.

— Какой бюджет выделен на зимнее трансферное окно?

Мелик-Гусейнов: Утекает информация. И она очень чувствительна для нас в том плане, что этим будут пользоваться наши соперники. Абсолютную цифру назвать мы не имеем права.

Удальцов: Рассказывали, что мы в летнее окно потратили кучу денег. И что здесь никогда такого не было. Люди тут бродили и просили, а им никто ничего не давал. Напомню, мы только двух игроков купили летом. А остальные приходили в аренду либо в статусе свободных агентов. Игроки за деньги — Тичич и Карич. В случае с Каричем — это рассрочка на три года. Мы получили актив за достаточно небольшие деньги. У Тичича немного результативных действий, но его качества понятны и нам, и тренерскому штабу. На сборах определимся с его позицией и правильно его направим. Зимнее окно началось для нас с аренды. Это финансово не тяжёлая история. По Грулёву тоже будет не очень финансово тяжёлая сделка. Возможно, будет один трансфер. У нас ограниченный бюджет. Никто ни у кого не просит. Даже не представляю, как это должно быть. Мы орудуем в тех цифрах, которые нам обозначены. Мы их знали и ориентировались на них. В этих рамках ведём поиск футболистов. Поэтому Сангаре, к сожалению, не проходит в данные цифры.

— Давид Валерьевич говорил, что ведутся переговоры с Гоцуком о продлении контракта. Многолетний капитан команды готов к новой роли после прихода Гончаренко? И что насчёт полноценного контракта с Эктовым?

Мелик-Гусейнов: Поправлю вас немного. Вопрос от журналиста звучал иначе. Он спросил: с игроками, которые на выход, и теми, у кого заканчиваются контракты, вы вступили в какие-либо переговоры? Я ответил, что со всеми, с кем мы прощаемся или с кем нужно продлевать контракт, мы в переговоры своевременно вступаем и решаем эти вопросы. Вопрос был общий и не касался контрактов Эктова и Гоцука. Вопрос с продлением Гоцука или дальнейшую судьбу Эктова будут решать тренерский штаб и спортивный блок.

Кирилл Гоцук Фото: Пресс-служба «Пари Нижний Новгород»

Удальцов: Если не ошибаюсь, говорили о Гоцуке, Эктове и Магкееве. У Эктова и Магкеева есть действующие соглашения. Эктов находится в аренде, и при достижении определённых спортивных результатов, имею в виду игровое время, подразумевается выкуп, который уже проговорён. Всё будет зависеть от того, как Саша проведёт вторую часть сезона. Первую он провёл здорово. Мы им очень довольны. Когда брали Магкеева, понимали, что это, к сожалению, футболист с повышенной травматичностью. Но русский центральный защитник, в таком возрасте и с опытом игры в большой команде — мы понимаем его качества. Решили в него поверить. Мы как клуб заключили соглашение по схеме «1+1», чтобы понять, как пройдёт первый год, как у него будут себя чувствовать колено и задняя поверхность бедра. У Стаса есть болячки. Когда он выходит на поле — мы им довольны. Набрал форму, играл неплохо. Ждём спортивного результата. Год продления может активироваться, если Стас сыграет определённую часть игр.

У Кирилла Гоцука ситуация проще — заканчивается контракт. Понимаем его огромную значимость, вклад. Мы встретились и поговорили с ним на эту тему. Договорились, что до конца сезона будем сконцентрированы на достижении тех целей, которые перед нами поставлены. После этого сядем и решим его судьбу. Он эту позицию понимает. Есть огромное количество вводных, которые могут поменяться. Сейчас преждевременно вести какие-то переговоры с ним, как и с другими ребятами. Мы с Кириллом соседи. Часто с ним общаемся. Он как капитан, если есть какие-то вопросы или нужно выбить премиальные, обращается.

Как отреагировали на заявления губернатора Самарской области (Нижний тоже мельком упоминался)

— Как отреагировали на заявления самарского губернатора Федорищева о коррупции в судействе и агентах в российском футболе? В его выступлениях фигурировал матч «Пари НН» — «Крылья Советов».

Мелик-Гусейнов: Мы — за чистый спорт! Поддерживаем эти принципы. Никаких схем и подковёрных отношений ни в коем случае быть не должно. Проводили аудит и этого не обнаружили. Выступаем всегда за честные и открытые отношения. Когда в заявлениях прозвучало имя нашего клуба, мы обратились в РПЛ с просьбой дать информацию и их позицию. Они переадресовали в РФС. Футбольный союз проводит анализ матчей. Они не нашли ничего такого, за что можно зацепиться в наш адрес. Мы находимся в режиме ожидания. Достаточно много времени прошло. Если сказали а, то скажите теперь и бэ. Дайте информацию, которую мы сможем у себя проанализировать. В понедельник было собрание РПЛ, где я в очередной раз поднял этот вопрос: если у вас есть что-то, то давайте карты на стол. Хотя бы обсудим. Помимо нашего клуба, это касается всей системы РПЛ. Если Самара признаёт себя должником в этих отношениях, значит, эти действия были совершены со стороны самарского клуба. Тогда вопрос о дальнейшей судьбе самарского клуба и других команд, которые в этом задействованы. Что будет в конце сезона? Что по стыковым матчам? Сколько команд будет на вылет, если такие факты имеют место быть? Пока очень много вопросов. А ответов на них мы получить не можем. Как со стороны самарского клуба, так и со стороны РПЛ. Лига, на наш взгляд, заняла достаточно правильную позицию — дайте факты.

— Есть ещё третьи лица. Например, про Сергея Юрана были слухи, что он и в МВД был. Может быть, с ним общались?

Мелик-Гусейнов: На эту тему вообще не общался с ним. С Сергеем Николаевичем иногда переписываемся, созваниваемся и поздравляем его, а он нас с праздниками. Но тема судейства или работы не обсуждалась ни разу.

— Ходили слухи, что спонсоры некоторых клубов могут пересмотреть контракты из-за этого дела.

Мелик-Гусейнов: Эту информацию мы давали от себя. Мы находимся в постоянном режиме поиска партнёров. Ресурсов всегда не хватает. Общаюсь с некоторыми из них (я говорю именно про новых партнёров), и они тоже в недоумении, как такое могло произойти. Начинают задавать вопросы. Мы говорим, что ответов на них пока нет. Есть риск, что это может коснуться всех команд РПЛ. Но отказов от партнёрства пока не было. Нынешние спонсоры не приходили и не просили пересмотреть контракты.

Удальцов: Пока нет фактуры. Есть высказывания. Если какое-то продолжение эта тема получит, то допускаем, что риски есть. Я долгое время работал начальником команды и пересекался с судьями. Во-первых, нужно сказать, что это и так суперстрессовая работа. Несколько лет назад им сказали, что не надо ни с кем общаться. По-моему, кого-то из судей несколько раз в Сочи с кем-то сфотографировали в ресторане. Во всём мире судей встречают, и нормальное идёт общение. В какой-то момент их настолько затюкали, что они своей тени уже боятся. И так тяжело судить. Понятно, что ошибки есть. Появился VAR: как он работает — не всегда понятно. Тот же арбитр едет на матч «Крыльев» в нынешней ситуации — и что у него в голове? Если он примет ошибочное решение в пользу «Крыльев»? Или наоборот? И РПЛ, и РФС думают, как модернизировать работу. А здесь ещё и такие высказывания. Очень тяжело судьям. Хочется отправить им лучи поддержки. Понятно, что они ошибаются, как и мы, как и ребята на поле. Но, конечно, многое нужно сделать, чтобы судейство вышло на новый уровень. В связи с этим ряд инициатив был отправлен от РПЛ в РФС. Там куча здравых идей.

— Вроде вы лучи поддержки шлёте арбитрам, а с другой стороны — чувствуется, что есть и недовольство их работой. Чего больше?

Удальцов: Ошибок много, потому что происходит частая ротация. Сейчас Мажич появился, ЭСК РФС придумывает сомнительные формулировки. Знаю многих арбитров, причём лично. Там много крутых ребят, о которых журналисты могли бы рассказывать. РФС в своё время пытался делать ролики. Там многие ребята с юмором. Недавно у нас было заседание КДК РФС. Григорьянц говорит: «Хамские рожи» — оскорбление или нет?» Я говорю: «Вспомните эпизод, когда РФС выкладывал переговоры главных судей с арбитрами. Когда там Кукуян бежит и матом обращается к Захаряну». Это оскорбление или нет? Ребята, это футбол. Мы же не на балете. Ну да, рожи. Это что, оскорбление? Когда я крем в аптеке покупаю, говорю: «Дайте мне крем для рожи». Мы превратили футбол… Ну так нельзя. Это эмоции! Это то, почему народ и любит футбол. А мы пытаемся это убивать! Судьи — живые люди. И нормально, что они с юморком могут послать кого-то. Понятно, что всё должно быть в рамках — дружеские обзывательства. Мы все играем в футбол. И бывают разные эпизоды. Но ты же можешь своему другу в шутливой форме что-то пусть и неприятное сказать? И что, из-за этого дисквалифицировать? Я говорю, что не хватает открытости в судейской истории. Переговоры VAR по разным эпизодам очень сильно помогли.

Мелик-Гусейнов: Мы вообще просили РФС, чтобы судьи после матчей во флеш-зоне давали комментарии. Суют микрофон тренеру — он на эмоциях выдаёт то, чего от него иногда не ждёшь. Но пусть и судья на эмоциях после матча скажет — почему он такое решение принял, а не спустя несколько дней, когда повестка уже искажена.

Удальцов: И ситуации бывают разные, и судьи. Вспоминали сейчас Кукуляка. Я работал в «Динамо». Был матч с «Зенитом», когда кто-то из их защитников кинул через бедро Тюкавина. Весь мир видел, что это пенальти, а Кукуляк говорит, что не видел. Я подхожу к нему после игры и говорю: «Старик, ты хотя бы объясни, в чём логика?» Отвечает: «Недостаточный контакт». Что значит «недостаточный контакт»? Потом все, естественно, признают это ошибкой. Есть нормальные ребята, которые подойдут и скажут: «После игры посмотрел повтор, был не прав. Извини. Так получилось, что ни VAR, ни я не увидели. Примите наши извинения». Ну ошибся человек. Мы же не думаем сразу, что это коррупционная история. Весь мир ошибается!

Мелик-Гусейнов: Просто ошибки вверху турнирной таблицы не так критичны, как внизу. Для нас каждое очко важно, и каждая ошибка может повлиять на судьбу клуба. Поэтому мы так эмоционально к этому относимся.

Давид Мелик-Гусейнов и Александр Удальцов Фото: Пресс-служба «Пари Нижний Новгород»

— Ещё один посыл Федорищева — проблема с агентами. Существует ли она?

Удальцов: Агентов можно разделить: есть те, кто футболиста с детства ведёт, одевает, семье помогает. Тогда они имеют право рассматривать игроков как инвестиционный проект. Это обоюдовыгодное сотрудничество. Как помощь малому бизнесу: проспонсировал и потом имеешь определённую выгоду. А бывают такие, которые появляются, когда игрок вырос и стал востребованным. Приходит какой-то дядька и говорит: «Старик, я тебе сделаю в «Пари НН» зарплату не 50 тысяч рублей, а 500 тысяч». Хотя это не так. И люди подписывают и ведутся. Потом начинают ходить и выкручивать руки. Это не агенты, а полушарлатаны. Агентский бизнес не только в футболе: актёры, певцы и так далее. Агентская тема нужна. Они помогают соединить людей и между собой общаться. Сейчас в РПЛ и РФС поднимается вопрос финансового регулирования деятельности посредников. Эти попытки много раз предпринимались. Конечно, все клубы видят, что часть денег уходит на агентов. Естественно, возникают логичные мысли — как эту сумму сократить. В этом направлении РФС и РПЛ движутся. Агенты и их польза мне понятны. Я бы их делил следующим образом: те, кто преследует сиюминутные выгоды, и те, кто действительно круто помогает. Благодаря таким из глубинки ребята переезжают в клубы. Например, у нас скромная зарплата в молодёжке. Мы не можем платить зарплату, чтобы человек снимал квартиру. Агент берёт и всё оплачивает. Игрок берёт и доказывает. Делает это год, два, три. Конечно, потом агент имеет право получать какой-то заработок с футболиста. Это логично. Он инвестировал и поверил. А может быть наоборот: парень не заиграл, и ты потерял всё, что вкладывал.

— Недавно обсуждался агентский регламент. Мнения клубов разделились практически пополам. За что выступал «Пари НН»?

Мелик-Гусейнов: Мы были ровно посередине. Нынешняя редакция регламента не работает. Смысла сохранять его нет. Все знают, как это обойти. С другой стороны, мы за то, чтобы эту историю отрегулировать. Причём отрегулировать однозначно, без каких-то двойных смыслов и лазеек. Мы пытались выстроить диалог с теми, кто категорически против, и теми, кто категорически за.

— То есть, условно, ограничить выплаты, но при новых формулировках, когда не будет какого-то обхода?

— Совершенно верно.

Сколько раз в Нижний звали Мажича и что имел в виду Гончаренко

— Вопрос по фразе Гончаренко: «Ян, тебе недолго осталось». Как вы её можете трактовать?

Удальцов: Мы обсуждали эту историю с Виктором Михайловичем. Есть некий бэкграунд судейства Яна в матчах с «Уралом». Он там допускал подтверждённые ЭСК РФС ошибки. И выходил на следующий тур. Это один из примеров — какой вообще принцип назначения судей? Ребята допустили ошибки… Футболист допустил ошибку, «привёз» гол — отдыхает следующую игру, если есть кем заменить. Допущена результативная ошибка, из-за которой недосчитался очков «Урал», а Ян через два дня едет и зарабатывает деньги — дальше судит. Это где-то было в голове у Гончаренко. С его точки зрения была допущена ошибка. Это всё вместе вылилось во фразу: «Будешь много ошибаться — тебе недолго осталось». Он имел в виду, что могут отстранить, если так продолжит косячить. Посыл был такой. Мы на заседании ЭСК РФС все вместе были. Я знаю, что потом созванивались все вместе. На заседании нашли общий язык. Ян и Виктор Михайлович своё мнение высказали. Эта тема закупорена. Опять же, это эмоции. Сказал, да. Молчать? Или сказать: «Извини, дорогой, если будешь плохо судить, то тебя отстранят». Даже ранняя фраза Гончаренко: «Лицо попроще»… Ну блин! Можно тогда вообще ничего не говорить. Кто у нас потом ходил и молчал на флешах? Не Гончаренко. Юран!

Давид Мелик-Гусейнов, Виктор Гончаренко и Александр Удальцов Фото: Прес-сслужба «Пари Нижний Новгород»

— Ваше мнение о работе Мажича? Стало лучше или хуже с его работой?

Мелик-Гусейнов: Клуб три раза отправлял письмо Мажичу с просьбой приехать в Нижний Новгород и провести здесь семинар и разбор наших вопросов, ошибок с нашей стороны и [со стороны] судейского корпуса. Три раза через СМИ нам говорили: «Да-да. Приедем». А воз и ныне там. Пользуясь случаем, ещё раз обращаемся. Мы теперь не будем писать письмо. Используя ваш ресурс — посылаем в космос это предложение. Пожалуйста, приезжайте!

— Раньше Каманцев часто ездил в клубы. Даже его не было в Нижнем Новгороде?

Мелик-Гусейнов: На матчах — был. Но то, что мы просили, провести семинар — такого не было. Ни одного!

Удальцов: На зимних сборах часто общались либо по видеосвязи, либо кто-то приезжал из мастодонтов. И очень часто они показывают ребятам эпизоды, которые были в первой части — вот это фол, это не фол, и объясняют почему. Потом точно такие же эпизоды во второй части — и решения совсем в другую сторону! И спрашивается: зачем тогда вы приезжали и показывали, если тогда это был фол, а сейчас — не фол?

— На стадионе в Нижнем хотели провести «Русскую классику». Это финансово непривлекательная история или клуб не хочет?

Мелик-Гусейнов: Это не совсем моя тема. Она возникла аккурат перед зимней паузой в прошлом году. Времени оставалось очень мало. Как клуб высказали свои опасения — могут просто поспешить, и мы можем не вернуться на этот стадион после зимней паузы. Наша мнение учли, и подготовка к «Русской классике» началась заблаговременно. По каким причинам её отменили или перенесли — нам неизвестно. Решение не находилось в периметре клуба. Но сейчас строится новая красавица — ледовая арена. Понятно, что в этом году не успеют провести там матчи. Очень хочется, чтобы быстрее достроили. Мы трепетно относимся к нашим партнёрам — ко всем профессиональным клубам Нижегородской области. Мы не против, чтобы на стадионе проводились какие-то другие активности. Главное, чтобы не в ущерб нашей спортивной повестке.

— Корректировались ли задачи клуба после первой части сезона?

Мелик-Гусейнов: Нет, задачи клуба не корректировались. Они остались прежними. Мы целимся в десятку. Хотим ещё прирасти в количестве болельщиков — такая задача поставлена перед маркетинговой службой. У РПЛ есть дополнительный бюджет, который они будут распределять в зависимости от достижения KPI — посещаемости и заполняемости. Мы находимся в определённых спорах: потому что на нашем красавце-стадионе верхняя чаша в зимнее время не работает. Соответственно, считать заполняемость с верхней чашей зимой нельзя. Технологически мы не имеем право использовать эти места. Но KPI должны быть выполнены. Они не снимаются с повестки.

— Продолжая хоккейную тему. Нижний Новгород — хоккейный город…

Мелик-Гусейнов: Кто вам такое сказал?

— Вычитал в одном из интервью Удальцова. Так вот вопрос: конкуренция за зрителя с хоккейным «Торпедо» — плюс для «Пари НН»?

Мелик-Гусейнов: Вы задаёте очень правильный вопрос в отношении конкуренции за болельщика. У нас в первой части сезона были два матча, которые совпали по времени с хоккейными. Мы не потеряли в количестве болельщиков, и они — тоже. У нас собралось порядка 8000 человек, у них — около 5000, максимальная посадка. Суть в том, что уже сейчас надо лигам садиться и договариваться, чтобы в крупных городах, где существует несколько профессиональных клубов, расписание не совпадало. Поменять его не в наших силах. Конечно, когда мы можем, то пишем, чтобы перенести матч на другое время или на другой день. Но эти вопросы нужно решать между лигами, а не между клубами на территории Нижегородской области или другого субъекта РФ. В конце прошлого года я был на «Газпром Арене», мне провели экскурсию, показывали, как и что там. Я спросил: «У вас построена «СКА Арена», часто идут совпадения. Потеряли вы в количестве зрителей в связи с тем, что там более комфортные условия и яркие шоу можно провести?» Мне сказали, что такое влияние ощущают, но только в вип-секторе. Там, где выкупаются ложи и бронируются ресторанные места. У нас пока такой конкуренции нет. Но если даже она возникнет, то нужно решать вопрос на уровне лиг. Я его поставил на собрании РПЛ. Чтобы наши коллеги отработали с хоккеем, баскетболом и волейболом. Для нас это очень важно, чтобы люди, которые интересуются большим спортом, могли попасть везде и всюду. Обращаемся и через вас туда, наверх, с просьбой навести порядок в расписании. Нам говорят, что это невозможно сделать, так как расписание в хоккее формируется в начале сезона. А в футболе расписание появляется за два-три месяца до назначенного времени, с учётом дня и часа, когда состоится игра. Но я считаю, что это вопрос переговоров.

— Роман Ротенберг сравнил «Торпедо» с футбольным «Тоттенхэмом». Можете ли вы в ответ сравнить СКА с каким-нибудь футбольным клубом?

Удальцов: Я так и не придумал, с кем сравнить СКА. С «Сити», наверное. Утром читал очередное интервью Ротенберга. Тяжело с ним конкурировать. Там столько фраз.

— Получается, что вы сравнили его с Гвардиолой.

Удальцов: С нынешним Гвардиолой? Это нужно уточнять сейчас.

— Была информация, что Боженов подозревается в игре на ставках. Это правда?

Удальцов: У нас нулевая терпимость ко всем этим делам. Мы Кирилла поддерживаем — он наш игрок. Но вот эти вещи недопустимы. Имели ли они место быть — мы не знаем. Доверять не совсем авторитетным телеграм-каналам право не имеем. У нас есть контакт с футболистом на эту тему. Мы общаемся с РФС. Это не вопрос одного-двух дней. Они знают, что мы можем оказывать содействие. В данный момент ведётся сбор информации по этому эпизоду: было или не было? А уже дальше будем от этого плясать. Кирилл — наш полноценный игрок.

Мелик-Гусейнов: Во многом благодаря Кириллу мы сохранили прописку в РПЛ в стыковых матчах.

— А что говорит сам Боженов?

Удальцов: Говорит, что не ставит. Мы футболисту доверяем. Может, были проблемы давно. Сейчас мы надеемся, что всё позади. Расследование покажет.

— Не кажется ли вам, что стало много таких историй со ставками в российском футболе?

Мелик-Гусейнов: Тут вопрос больше к общей культуре. Наш партнёр, нейминг которого мы несём в названии, старается быть не настолько агрессивным, как кто-то другой в этой истории. Включите центральное телевидение — посмотрите, сколько рекламы идёт букмекерской истории. Мы как общество виноваты сами, что такое есть. Неслучайно с наших улиц пропали казино — это очень серьёзная болезнь. Я это говорю как медик. Лекарства против этой зависимости не существует! Говорю про людей, которые страдают недугом. Думаю, эти вопросы нужно регулировать наверху. Пусть реклама будет, но этичная. Через поддержку клубов, например. Давайте звучать корректно. Думаю, рано или поздно мы как страна придём к этому.

— Правда, что клуб сильно погорел финансово на расставании с Тихим и Живоглядовым?

Удальцов: Клуб не погорел. Если от таких двух решений погореть, то не очень солидный клуб был бы. По Живоглядову: мы понимали, что маловероятно, что он сможет стать игроком основного состава. Поэтому решили поступить по-человечески. Парень лечился. Лечение оплачивалось клубом. Мы посчитали, что правильно довести его до состояния здорового футболиста, чтобы он был более востребован на футбольном рынке. Хотелось поддержать его. Потом случилась ситуация, что для тренировочного процесса пришлось сокращать обойму футболистов. Понимали, что Диме будет тяжело вернуться, и приняли такое решение. Мы с ним встретились, поговорили. Он пошёл на определённые финансовые уступки клубу. Все пишут, что мы с ходу завалили всех деньгами. Это не так. Это можно проверить.

Дима Тихий после сборов был явным игроком основы. На него рассчитывал главный тренер, и мы видели, что он хорошо проявил себя на сборах. Он получил травму и вернулся. Но получилась такая же история, как с Живоглядовым. Нам пришлось искать какие-то варианты. Хотя мы предлагали отдельную группу, тренироваться, чтобы ребята были здесь. Мы были готовы предоставлять и тренера, и поле, чтобы они до декабря потренировались. Понятно, что тренировку в общей группе тяжело заменить индивидуальной. Но со своей стороны клуб предлагал решения. Ребята сказали, что им будет комфортнее, если они будут тренироваться сами по индивидуальной программе и без контракта с «Пари НН». Мы сели и искали договорённости, чтобы всем было выгодно финансово расстаться.

— Как сейчас обстоят дела с Жигулёвым?

Удальцов: Наверное, это схожая история. Мы общаемся сейчас юридически. Для меня самый главный критерий — это желание футболиста играть в футбол. Есть те, кто занимается околофутбольными делами, а есть те, кто хочет играть в футбол. У нас есть ребята, которые на данном этапе не проходят в состав. Они приходят и говорят: «Сан Саныч, помогите». И мы находим варианты. Но когда ты начинаешь думать не о футболе — это никогда не заканчивалось чем-то хорошим. Особенно, когда тебя окружают те люди, которые его окружают. Я слышал от многих ребят, что он классный парень. Но то, что сейчас происходит, его манера общения с клубом — приезжают и звонят непонятные люди от него — для меня это странно. Жигулёв долгое время был травмирован — он должен хотеть играть в футбол. Такая возможность есть. Были какие-то предложения — мы ему звонили и предлагали. Футболист, видимо, не хочет. Ищет и хочет извлечь другую выгоду. Футбол всё расставит на свои места. Эта ситуация разрешится. Его понять тоже можно: тяжелейшая травма. Дай бог, восстановится и будет играть.

— Звонки от непонятных людей — это от кого? Представители, агенты?

Удальцов: Какие-то адвокаты. Если начинают говорить про юридические дела, то это уже не про футбол. Про футбол — это найти хорошего агента и найти вариант продолжения карьеры. Мы как клуб предлагали. Но мы не находим решения. Видимо, с той стороны говорят какие-то нефутбольные вещи. Я это вижу так.

— Вы верите результатам опроса ВЦИОМ, что популярность футбола в России снижается и вообще мы не спортивная страна?

Мелик-Гусейнов: Я долгое время занимался аналитикой. Не в футболе. Понимаю, что очень важно не только получить цифру, но и правильно её интерпретировать. Судя по тому, что мы видим на трибунах московских стадионов, Краснодара, Ростова, не могу сказать, что популярность снижается. Есть проблемы, которые нужно решать сейчас. Тот же самый Fan ID. Мы считаем, что это проблема, о которой нужно говорить. Почему Кубок без Fan ID, а РПЛ с Fan ID? Странная история возникает. Эти вопросы мы ставили на сессии РПЛ. Они с этим согласны, они отправляют это всё в РФС. Более того, мы нашли уязвимую категорию граждан. Все говорим о том, насколько важно поддерживать бойцов СВО. Мы решили пригласить их на один из матчей: у нас не получилось. Потому что у них нет Fan ID. У них нет паспортов, чтобы их получить. Мы обратились в РПЛ, чтобы нам дали пояснения. Там не знают, как это всё решить. Мы обратились во все инстанции, однако ответа так и никто не дал. А это категория людей, которая хочет посещать и переживать за футбол.

Я не думаю, что сокращается интерес к футболу. Он есть. Он растёт. Надо создавать более комфортные условия. На сессии РПЛ мы говорили: нужно чтобы человек проводил на стадионе не два часа, а день! Вот мы все думали: как сделать так, чтобы он пришёл утром, а ушёл вечером. Чем его занять? Нужны активности, нужна семейная история. Мы эти вопросы внутри себя прорабатываем.

— Была информация, что есть интерес к Босельи. Готов ли клуб зимой с ним расстаться?

Удальцов: Босельи — клиент агентства своего папы. Единственный контакт с этим агентством был летом. Спрашивали о возможности продажи Хуана. Ответ был такой: понятно, что любой футболист может продаваться, но продаваться за выгодные для клуба деньги. С того момента никакого интереса к Хуану не было. Нет его и сейчас. Мы рады тому, как он играет и что приносит пользу. Очень здорово, что с помощью клуба нам удалось избежать длительной дисквалификации, и он примет участие в матче с «Акроном». Эпизод в Ростове подкосил нас. Хуан с нами. Но интереса к нему нет.

— Обидно было слышать от агента Агузарова в контексте Черчесова и «Пари НН»: «Он этот уровень перерос»?

Мелик-Гусейнов: Вы заметили, что не сам Черчесов это сказал. Станислав Саламович любит наш клуб. Переживает за судьбу «Пари НН». Мы часто переписываемся. Мы в хороших отношениях. Спрашивает: «Что-то нужно от меня? С ребятами поговорить? Приехать на базу?» Пока нет, справляемся. Его приезд в непростой для нас период действительно вдохновил парней. Он очень коротко с ними пообщался. Мы с уважением относимся к нему. Желаем ему профессиональных успехов. Что такое — перерос уровень или не дорос до уровня? Кто эти уровни устанавливает? Не место красит человека, а человек — место. Если придёт классный тренер и сделает из какой угодно команды конфетку и все будут восторгаться этим — ценник у этого тренера взлетит моментально, и будут предложения. Не надо вешать ярлыки на наш уровень. Мы в РПЛ и всегда открыты к диалогу: с тренером, футболистом, журналистом — с кем угодно. Но клуб мы будем защищать. Мы никого не обижаем, однако отстаиваем интересы наших нижегородцев.

Станислав Черчесов и Давид Мелик-Гусейнов Фото: Пресс-служба «Пари Нижний Новгород»

Удальцов: Мы уже говорили про Жигулёва. Футболист должен хотеть играть. А тренер должен хотеть тренировать. Если сложится так, что Черчесов покинет сборную Казахстана, он просидит дома день, два, три, четыре — и всё равно работать захочет. Футбол — это жизнь для тех, кто в нём работает. Если у тебя не будет предложений от «Зенита», ЦСКА, «Спартака», «Локомотива» и так далее, уверен, что тренер будет рассматривать другие предложения. Вполне нормально, что тренеру нужно сделать шаг назад, чтобы потом вернуться. Галактионов приехал в «Пари НН», показал себя и уехал работать в «Локомотив». Любой тренер хочет работать. Когда мы общались с Гончаренко, он сказал: четыре месяца отдохнул — дайте работу! Это нормально! «Пари НН» — далеко не худшее место. Хороший клуб в хорошем городе. Понятно, что Черчесов — это топ-тренер для РПЛ. Но странно слышать такое от Алана.

— Может вы его чем-то обидели?

Удальцов: С ним хорошие отношения. Тот же Гончаренко. В Нижнем не было раньше тренеров, которые выигрывали лиги и в больших клубах работали. Гончаренко был в Лиге чемпионов и обыгрывал «Реал», тренировал ЦСКА и «Краснодар». Вот приехал же в «Пари НН».

— Кирилл Новиков в недавнем интервью сообщил, что ему поступало предложение стать тренером до прихода нового спортивного блока. Было такое?

Мелик-Гусейнов: Предложения не было. В период рассмотрения кандидатов на пост главного тренера было отобрано 10 человек. Со всеми были проговорены их планы на будущее. Может быть, это посчитали за предложение. Но это нормальная практика — выяснить профессиональные планы у человека, чтобы показать совету директоров ту или иную позицию. Однако официального предложения Новикову не было.

— Новиков входил в эти 10 кандидатов?

Мелик-Гусейнов: Да, попал в шорт-лист. Но если предложения не было, значит, не устроил по каким-то причинам. Это не значит, что он плохой тренер. Просто есть определённое видение.

— Шорт-лист составлялся прошлым спортивным блоком?

Мелик-Гусейнов: Он всегда составляется спортивным блоком. Клуб не может остановиться ни на день.

— Это был тот самый шорт-лист, из которого выбрали Сашу Илича?

Мелик-Гусейнов: Да, он был там.

Удальцов: Мы не рассматривали Новикова после ухода Илича. У меня с ним отличные отношения. Наверное, было очень легко докрутить ситуацию и поставить меня с Кириллом. Он неплохо работает в «Нефтехимике». Он подтвердил свой уровень. Но мы говорили о других специалистах.

Саша Илич Фото: РИА Новости

— А Игнашевич в этом списке был? Повлияла ли на решение история с практически состоявшимся назначением в «Крылья»?

Удальцов: Возможно, был (улыбается). У него уже были какие-то обещания. В тот момент, когда мы зондировали почву, Игнашевич был недоступен.

— Хотелось бы получить конкретику по бюджету клуба. Ходит разная информация: от 1,5 млрд до 3 млрд рублей. Какова доля области и главного спонсора в этом бюджете?

Мелик-Гусейнов: Абсолютную цифру я как не называл, так и не буду называть. Не в наших правилах давать такую цифру. Это важная информация для наших соперников. В 2024 году бюджет увеличился — процентов на 10,5 к прошлому году. «Пари НН» около 50% зарабатывает самостоятельно — доходы от трансляций, коммерческая история, билетная программа, мерч и призовые. Вторая часть бюджета — это наш партнёр и область. Область даёт больше, чем партнёр. У нас стоит цель перевести клуб на самоокупаемость. Бюджетные деньги есть куда потратить всегда: поликлиники, детские сады и школы. Но спорт тоже должен существовать. Местным мальчишкам и девчонкам нужно стремиться к какому-то идеалу. Если есть такой клуб — будь то в футболе, хоккее — инфраструктура начинает подтягиваться к этому уровню. Сейчас мы без бюджетных денег не справимся. Нам очень важно, что область продолжает спонсировать клуб.